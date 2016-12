Bajo Aragón El presidente dice que “los ingresos y transferencias reales” no dan para más El Matarraña reduce su Presupuesto de 2017 a sólo 2,1 millones

En 2017 no habrá subvenciones a asociaciones culturales, deportivas o sociales en la Comarca del Matarraña, después de que el Pleno de la institución haya aprobado uno de los presupuestos más austeros de su historia. 2.100.000 euros es lo que suman las cuentas de 2017, que tendrán para inversiones la cantidad de 70.100 euros. M.S.T. Alcañiz 22/12/2016



En 2017 no habrá subvenciones a asociaciones culturales, deportivas o sociales en la Comarca del Matarraña, después de que el Pleno de la institución haya aprobado uno de los presupuestos más austeros de su historia. 2.100.000 euros es lo que suman las cuentas de 2017, que tendrán para inversiones la cantidad de 70.100 euros. Más de la mitad de lo presupuestado se destina a gastos de personal (1.264.136 euros) y el resto a funcionamiento interno. A diferencia de lo que hizo la comarca del Bajo Aragón, el Matarraña no ha incluido los 171.000 euros que le corresponderían de los 59 millones de euros que el Gobierno de Aragón ha comprometido repartir de más entre las administraciones comarcales.?No obstante, "cuando tengamos la seguridad de que ese dinero viene, redefiniremos los Presupuestos e incorporaremos esa cantidad, que tampoco será para salvar la situación", afirmó el presidente de la institución, Rafa Martí. El presidente comarcal afirmó que la configuración presupuestaria de 2017 se ha realizado en base "a los ingresos reales y transferencias que tenemos a estas alturas", así que el equipo de gobierno (PSOE-PAR) ha tomado la decisión de recortar para el año que viene "subvenciones a clubes deportivos y asociaciones culturales", que hasta ahora recibían aportaciones de la institución para su funcionamiento. "Hemos mantenido las ayudas a las escuelas de música, porque en estos casos se está hablando de formación", apuntó. Tampoco habrá recortes de personal, y algo se reducirán los sueldos de los cargos públicos, presidente y vicepresidente. Martí reconoció que éstos son unos "presupuestos duros" que, según sus propias palabras "están bajo mínimos". Sin embargo, los justificó alegando que "no nos atrevemos a hacer otra cosa, mientras no tengamos garantizadas las aportaciones que se han comprometido". Por otra parte, señaló que de ahora en adelante los objetivos de la institución podrían cambiar. "Nos plantearemos si continuamos dando subvenciones a las asociaciones o si ponemos en marcha nuevos proyectos comarcales en los pueblos". El equipo de gobierno había estado valorando tiempo atrás la posibilidad de realizar un proyecto comarcal de educación de adultos en pueblos que lo necesiten. La iniciativa quedó pendiente de que se realice un estudio de viabilidad. En relación al proyecto de ocio de Mas d"Arsys, en Peñarroya de Tastavins, Martí afirmó que se desarrollará con los años "y por fases".?El Matarraña ha comprado la finca por 435.000 euros, pero el presidente puntualizó que "400.000 euros han llegado del FITE y hemos firmado un convenio con Caja Rural, que aportará 20.000 euros anuales durante cinco años, lo que significa que el proyecto no nos costará ni un euro", dijo.

Comparte