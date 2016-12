Bajo Aragón El PP reprocha al PSOE no querer consensos sobre el carbón estatal El Senado rechaza una moción socialista para transformar el modelo energético

El Senado rechazó ayer, con los votos en contra del PP y Esquerra Republicana de Catalunya y la abstención de Podemos, una propuesta del PSOE para instar al Gobierno a adoptar medidas para la transformación del actual modelo energético que incluía varias iniciativas en defensa del mantenimiento del carbón nacional y el desarrollo de las comarcas mineras. El PP intentó consensuar un texto común con el principal partido de la oposición que este no aceptó. La moción del PSOE, enmendada por el Grupo Mixto, fue rechazada por 75 votos a favor, 153 en contra y 24 abstenciones. Para el senador del PSOE por León, Gracialiano Palomo, la votación fue un "sinsentido" porque la moción "recoge literalmente la propuesta de Acom (Asociación de Comarcas Mineras) con participación de ayuntamientos de diversos partidos políticos". Además, dijo Palomo, la propuesta socialista recogía "los puntos esenciales" del acuerdo por el carbón nacional firmado el 7 de junio por los sindicatos, Carbunión y grupos políticos como PSOE, Ciudadanos, CHA, PAR o Foro Asturias (estos dos últimos confluyeron en las elecciones con el PP). La moción del PSOE reclamaba el cumplimiento íntegro del Plan del Carbón 2013-2018 acordado por el Ministerio de Industria, los sindicatos mineros y los empresarios. La propuesta, defendida por el senador Ángel Mato (portavoz del PSOE en la Comisión de Energía), también reclamaba al Gobierno que respetase el 7,5% del consumo de carbón autóctono en el mix energético nacional e implantase el mecanismo que garantice la quema del carbón nacional en las centrales térmicas. Otra de las reclamaciones del PSOE rechazadas por la Cámara Alta pasaba por mantener los incentivos para la mejora medioambiental en centrales térmicas que usan carbón nacional y apoyar el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Respecto a las ayudas destinadas al desarrollo complementario de las comarcas mineras, los socialistas pedían "cumplir con todo lo acordado y abonar los pagos adeudados a las distintas administraciones públicas, esenciales para mantener el empleo y contribuir a su desarrollo". "La enmienda recogía un amplio consenso político y social en las comarcas mineras. Sin embargo, el Gobierno y el PP siguen decididos a exterminar la minería nacional y a los mineros españoles. Mientras tanto las centrales térmicas han batido en el último trimestre todos los récords de producción eléctrica con carbón de importación. No cabe un sinsentido mayor", manifestó Palomo. El PP pide consenso Por su parte, la senadora turolense Carmen Pobo incidió en la necesidad de apostar por "el consenso y la unión de todos los grupos políticos para afrontar la situación actual que vive el carbón turolense". Pobo subrayó la trascendencia que posee "trabajar todos de la mano para que el empleo de las cuencas mineras turolenses pueda asegurarse en el futuro". La senadora resaltó el trabajo que lleva desarrollando el Gobierno español durante los últimos cinco años, en los que "ha aumentado las ayudas para la extracción, sigue invirtiendo en ayudas sociales al sector y está trabajando para garantizar su futuro más allá de 2020". En cifras, Pobo recordó que el Ejecutivo de Rajoy ha aumentado este año de 15 a 25 euros por tonelada las ayudas a la producción subterránea, y de 0 a 10 euros en cielo abierto. Pobo recordó que de 2011 a 2015 el Gobierno ha destinado 1.300 millones de euros a ayudas sociales al sector (prejubilaciones y bajas incentivadas), a los que hay que sumar 227 millones de euros en 2016, lo que pone en evidencia, según sus palabras, "que el PP sigue apoyando el carbón y sigue trabajando en beneficio de los trabajadores del sector y de un futuro más próspero para las comarcas turolenses dependientes de esta industria". Pobo lamentó "profundamente" que el PSOE "no haya querido ponerse de acuerdo en un texto que mostrara la unanimidad de los dos principales partidos en apoyar sin fisuras el carbón", y reprochó al PSOE que no aceptara la transacción del PP a la moción presentada. Pobo recalcó que este miércoles en el Senado "se ha vuelto a ver a un PSOE que se ha negado a alcanzar un acuerdo en un tema tan sensible como es el carbón". "Los políticos estamos para resolver los problemas de los ciudadanos y no para poner por delante el interés partidista para sacar rédito a una situación como esta, heredada del año 2010", concluyó la senadora popular.

