Comarcas El consejero se reune con alcaldes y muestra su voluntad de ayudar Soro solicita horarios y pueblos afectados de las líneas de transporte en el Jiloca

se reunieron ayer en Zaragoza con el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, para exponer la situación del transporte de viajeros en la zona con la supresión de la subvención a las líneas de transporte a partir del próximo 1 de enero. Pedro Pérez Boned / Teruel 22/12/2016



se reunieron ayer en Zaragoza con el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, para exponer la situación del transporte de viajeros en la zona con la supresión de la subvención a las líneas de transporte a partir del próximo 1 de enero. La Comarca del Jiloca ha retirado la subvención de 40.000 a 6 líneas de transporte ante el recorte impuesto por el Gobierno de Aragón en el presente año y que supera los 200.000 euros. El alcalde de Torralba de los Sisones, Asterio Abad, manifestó que la reunión con el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y el director general de Transporte fue para analizar la situación en la que quedan los municipios con la desaparición de los servicios de transporte público. Asterio Abad dijo que el consejero solicitó líneas, horarios y municipios afectados en las 6 líneas de transporte de viajeros del Jiloca, que se remitirán próximamente. Abab añadió que el consejero de Vertebración del Territorio expresó su buena voluntad de ayudar, aunque depende del presupuesto. En esta línea, el alcalde de Torralba de los Sisones comentó que el consejero en las líneas de las hijuelas poco puede hacer ya que dependen de la Administración central en un contrato que está además caducado. Las líneas hijuelas en la Comarca del Jiloca y que lleva Tezasa son las de Monreal del Campo a Peracense y la de Odón a Calamocha. Estas líneas no prestan servicio cuando hay vacaciones escolares, por lo que esta Navidades la población se quedará sin transporte público para desplazarse a Monreal del Campo o a Calamocha con las conexiones a Teruel o Zaragoza. Las otras líneas afectadas por la retirada de la subvención por parte de la Comarca del Jiloca son la de Monforte-Loscos a Calamocha y la de Valverde-Collados a Calamocha, que realiza Rosendo. Además hay taxis para las líneas Rubielos de la Cérida a Monreal del Campo y de Villalba de los Morales a Monreal del Campo. Estas empresas tendrán que decidir si continúan con el servicio si no tienen la subvención de la Comarca del Jiloca. Asterio Abad criticó que la población, principalmente de la tercera edad, carezcan de un servicio público de transporte necesario para ir a los centros hospitalarios. Ciudadanos pide una urgente solución al transporte El grupo parlamentario de Ciudadanos muestra su apoyo a los vecinos del Jiloca y ha pedido al Gobierno de Aragón una "urgente y necesaria" solución ante la previsible falta de ayudas para el transporte a partir del próximo 1 enero. El diputado Ramiro Domínguez indicó que tras el anuncio de la Comarca del Jiloca de dejar de financiar las líneas de autobuses y taxis que comunican los pueblos, "el Gobierno debe actuar ya que son zonas de montaña muy desfavorecidas y envejecidas, y es que al vecino del Jiloca ya le toca", añadió. Asimismo, el parlamentario de Ciudadanos por la provincia de Teruel calificó de "primer paso" el encuentro del consejero Soro con los alcaldes de las zonas afectadas y pidió "el apoyo y el compromiso del Gobierno" para que estas vías sigan en funcionamiento. "Los turolenses no pueden ser siempre los grandes damnificados", terminó el diputado de Ciudadanos.

Comparte