Natación 100 x 100 solidaria quiere contribuir con Cáritas

J.L.R. Teruel 22/12/2016



Brazadas de solidaridad. El Club Natación Turia Extreme organiza una prueba solidaria para echar una mano a Cáritas el próximo lunes, 26 de diciembre. La piscina climatizada de Teruel será el escenario de la primera carrera solidaria por relevos que se organice en esta nueva etapa. Una carrera de resistencia por equipos en la que habrá que superar la distancia de 10.000 metros mediante relevos de al menos cuatro largos hasta completar la distancia oficial. Los equipos podrán estar constituidos por grupos de entre 6 y 15 personas y la única condición es que ada relevista complete, al menos, una posta. La prueba se celebrará este lunes, 26 de diciembre, en la piscina climatizada, a partir de las 10:30 horas y se prevé que los primeros puedan haber completado los 10.000 metros en poco más de dos horas. Las inscripciones tendrán un coste de 2 euros, y la entrada de público para comprobar las evoluciones de la carrera se pagarán a 1 euros. Todo lo que se recaude irá destinado a Cáritas de Teruel, que además instalará un punto de recogida de alimentos no perecederos. El director de la organización diocesana, Juan Marco, se felicitaba por la iniciativa, a pesar de que no se prevé que se recaude una gran suma de dinero, pero celebró la implicación del club Turia Extreme. Marco comparó la práctica deportiva o el aprendizaje musical con la actividad solidaria, porque "todas sacan lo mejor de las personas". En el mismo sentido se expresó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Javier Domingo, que ensalzó "el carácter solidario que hace grande al deporte". El nuevo presidente del Club Triatlón Turia Extreme, Antonio Caudevilla, confirmó que la prueba nace con vocación de continuidad. "Queríamos haberla celebrado ya el año pasado, pero con el cierre de la piscina no fue posible", explicó.

