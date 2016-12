Suplemento T La publicación ya está a la venta en los quioscos y es clave para acercarse a Diego e Isabel La revista cultural ‘Turolenses’ edita un número monográfico sobre los Amantes

La revista cultural Turolenses dedica su último número a los Amantes de Teruel. M. Cruz Aguilar Teruel 22/12/2016



La revista cultural Turolenses dedica su último número a los Amantes de Teruel. Se trata de un monográfico en el que se atienden aspectos de la historia de Diego e Isabel, pero también otros temas más vinculados a la actualidad, como su presencia en el cine o en las artes plásticas. La publicación, editada por los centros de estudios locales adscritos al Instituto de Estudios Turolenses (IET), fue presentada ayer y ya está a la venta, al precio de 2 euros, en todos los quioscos de la provincia de Teruel. La diputada delegada de IET y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, destacó durante la presentación que la celebración del 800 aniversario de la historia de los Amantes "no podría tener mejor aperitivo". La responsable desgranó que en la publicación se incluyen tanto artículos de la historia como otros relativos a los traslados que han sufrido las momias. "Uno de los grandes valores que tienen los Amantes es la producción artística" que han generado, comentó Buj, y señaló al respecto que en Turolenses hay una entrevista a Javier Navarrete, que ha compuesto una nueva ópera con temática amantista. Para la diputada provincial, "si algo bueno tiene Teruel es cuando nos ponemos a remar juntos" porque el resultado son trabajos como la revista, que ella calificó de "número muy especial que todos los habitantes de la ciudad y de la provincia deberían de tener en sus casas". En previsión de esa gran demanda, la tirada de este tercer número es de 10.000 ejemplares, frente a los 4.000 que se tiraron del último número. El director del Instituto de Estudios Turolenses, Juan Félix Royo, destacó el "atractivo sumario" de este tercer número de la publicación y especificó que incluye temas "dirigidos a un público variado y plural". Estructura Al acto acudió también Javier Alquézar, que es el director de la revista cultural de temática turolense, quien explicó que hay trabajo a tres niveles, por un lado las noticias cortas, por otro los estudios de entre 2 y 4 páginas escritas por expertos y un dossier realizado por un docto en la material, que en este caso ha sido López Rajadel. "Mantenemos secciones y estructura en toda la revista pero, eso sí, con el tema de los Amantes", dijo. Alquézar matizó que se ha logrado un compendio "con gran variedad en los contenidos y en las colaboraciones" y subrayó que se trata de una revista "no solo del pasado", sino que también se incluyen temas muy del presente a través de los colaboradores. Y es que, como añadió, Turolenses es una "revista multidisciplinar con especialistas e investigadores de distintas ramas". Por otra parte, la publicación cuenta con un diseño "muy atractivo y con ilustraciones abundantes". Uno de los objetivos es precisamente que sea muy divulgativa y esté al alcande 2de todo el mundo". El director comentó que es una publicación cultural con temática turolense que no tiene parangón en Aragón y matizó que pese a su juventud –ha publicado tres números en tres años– ha recibido una óptima acogida por parte del público, algo que ha obligado a incrementar la tirada de los 3.000 ejemplares a los 4.000 actuales, aunque del monográfico de los Amantes se han tirado 10.000 copias. Más temática amantista Juan Félix Royo especificó que esta edición monográfica de Turolenses se suma a otras iniciativas auspiciadas por el organismo, como la reciente publicación de El linaje de los Marcilla, de Fernando López Rajadel. Además, adelantó que también la revista Teruel incluirá un monográfico sobre Diego e Isabel en la edición que verá la luz en el primer trimestre de 2017. Por otra parte, la publicación Turia ya contempló un artículo de temática amatista en noviembre de este año y seguirá esa tónica en todos los números del próximo año.

Comparte