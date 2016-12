Suplemento T Una exposición acerca al ciudadano las posibilidades que brinda el progreso científico La tecnología convergente del futuro ya es un presente en CaixaForum Zaragoza

Simular la manipulación de átomos a escala nanométrica para luchas contra el cáncer, disparar una flecha con el poder de la mente, fabricar un robot capaz de dibujarnos un retrato o visualizar en un módulo interactivo como varían nuestras ondas cerebrales en función de la música que escuchamos ya no es una cuestión de magia o de ciencia ficción. Son tan solo algunas aplicaciones de las tecnologías convergentes que empiezan a estar entre nosotros. Y son el objeto, entre otros muchos, de Tecnorrevolución. La era de las tecnologías convergentes, una exposición con elementos museográficos únicos, organizada por la Obra Social de la Caixa, que puede visitarse en CaixaForum Zaragoza hasta el próximo 26 de marzo de 2017. Ricardo Alfós, director de CaixaForum Zaragoza, y Javier Hidalgo, responsable de exposiciones y programas de divulgación de la fundación Bancaria la Caixa, presentaron la pasada semana la muestra, que tiene como objetivo dar a conocer los avances de las tecnologías convergentes, cuya aplicación ha aportado y sigue aportando cada día progresos impensables. La muestra, contiene módulos interactivos, audiovisuales y sistemas de proyección de última generación, así como elementos museográficos únicos. Tecnorrevolución combina las últimas tecnologías con piezas reales, a fin de mostrar la relevancia de la convergencia tecnológica en nuestra vida diaria y visualizar la importancia de cooperar, compartir y complementar el uso de estas tecnologías. Una tecnología "famosa" Las tecnologías convergentes son tan famosas, que incluso han sido fuente de inspiración de varios guiones cinematográficos, como los de Viaje alucinante o Cariño he encogido a los niños, entre otros, pero lo más importante es el giro que ha supuesto su aplicación en el campo de la salud, la alimentación, la bioinformática, la industria, la informática y las telecomunicaciones, en un sinfín de aplicaciones para lograr un mayor bienestar social. El control y la manipulación de la materia a nivel de nanoescala han permitido comprender mejor los sistemas biológicos, descubrir el mundo del conocimiento del cerebro o simular modelos fuera del alcance de la acción humana. Pero estas novedosas herramientas no solo facilitan a científicos, médicos o ingenieros estudiar mejor nuestro mundo, sino que contribuyen al desarrollo general de la sociedad y abren enormes posibilidades que hasta hace poco eran impensables. Por poner un ejemplo, hace pocos años que se utilizó por primera vez la nanotecnología para destruir células cancerosas; y esta técnica podría ofrecer una esperanza a las personas con cánceres difíciles de tratar. Este es solo uno de los ejemplos de lo que pueden a llegar suponer los avances en estas técnicas, una auténtica ventana abierta al futuro. Las NBIC funcionan independientemente y con éxito desde hace mucho tiempo, pero es a finales de la década de 1990 cuando se empieza a aplicar la nanotecnología tanto en sistemas artificiales como en sistemas vivos. Esta disciplina se convierte en el eje central de un desarrollo tecnológico conjunto que forma un equipo bien complementado: nanotecnología, biotecnología, TIC y ciencias cognitivas. Qué son, para qué sirven y algunas de sus aplicaciones más relevantes, así como la interrelación entre ellas, es lo que se muestra en el primer ámbito de la muestra, donde un panel de 64 ojos robotizados da la bienvenida al visitante; un ejemplo más de convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica está siendo toda una revolución, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha habido otras revoluciones. Ejemplos de ello, que van desde la aparición de las primeras herramientas en la era pretecnológica hasta los robots más sofisticados de la actualidad, se visualizarán en el primero de los ámbitos de la evolución tecnológica. Los avances tecnológicos ya están presentes en nuestra vida cotidiana, y se han instaurado de una forma rápida y casi sin darnos cuenta; pero ¿los cambios tecnológicos siempre han sido tan rápidos? El último ámbito de la exposición invita a disfrutar de una colección de calculadoras —las más antiguas con más de cien años— para poder comparar la velocidad de los cambios tecnológicos con una colección de móviles de los últimos quince años. Nos hemos acostumbrado a vivir a velocidad de vértigo, por lo que se hace más necesario que nunca tener una visión de conjunto para valorar efectivamente hacia dónde nos está llevando el futuro y a qué velocidad lo hace.

