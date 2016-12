La última El impulsor de esta ‘red antisocial’, como la denomina, asegura que es un lugar donde apuntar metas y sueños Lorenzo Pastor: “ La red ‘Mentalpage.com’ lleva el diario personal tradicional a la era digital”

Mentalpage.com se podría denominar como una red antisocial. Así la define su creador, el empresario Lorenzo Pastor, un aragonés muy vinculado a la ciudad de Teruel, donde pasa alguna temporada. Mentalpage.com se lanzó en septiembre y es el diario personal tradicional llevado a la era digital. -Estamos muy familiarizados con las redes sociales. Hay muchas y muy variadas que cuentan con muchos usuarios. ¿Cómo es explica en este entorno Mentalpage.com que es un lugar en el que no hay que mostrar nada? - Mentalpage.com viene a equilibrar y cuantas más redes sociales existan, más necesidad habrá de encontrar un equilibrio en la red. Esta aplicación tiene el mismo público potencial que el resto de redes sociales, pero aquí se invita a reflexionar, a escribir un diario para sentirse mejor, un lugar donde apuntar metas y sueños y, gracias a varias funciones, apuntar hábitos poco saludables que se quieran cambiar. Es una herramienta de crecimiento personal. - Mentalpage.com se lanzó en septiembre, pero ya cuenta con nuevas actualizaciones. ¿Responde a la demanda de los usuarios? - Sí, los usuarios, que ya superan los 30.000 en 50 países y que se denominan a sí mismos mentalpager, nos envían sugerencias a través de un correo de contacto y nosotros las valoramos y, si son viables, las ponemos en marcha. Una de las novedades que incluimos recientemente, a petición de los usuarios, fue la posibilidad de cambiar el color de la aplicación así como personalizar el perfil. - Uno de los proyectos que tenéis es colaborar con asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. ¿Es Mentalpage.com un cajón para guardar recuerdos? - Sí, es una aplicación para almacenar recuerdos. Además, también vamos a colaborar con asociaciones de enfermos mentales porque sería muy útil en determinadas terapias ya que puede controlar el estrés y sirve para automotivarse. Hay usuarios, padres primerizos, que nos cuentan que lo están utilizando para contarles cosas a sus hijos para que puedan leerlo cuando sean más mayores, como un legado de experiencias. - ¿Y en que línea iría la colaboración con los colegios e institutos? - Este es otro de nuestros proyectos futuros. En este caso, es una herramienta muy útil para la educación porque potencia la inteligencia intrapersonal que, junto con la interpersonal, es la base de la inteligencia. Es conocer cómo somos y cómo actuamos. Muchos educadores ya han recomendado Mentalpage.com para potenciar la inteligencia intrapersonal, que realmente la tenemos muy olvidada. No tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, sino más para dar una imagen de nosotros mismos. - Mentalpage.com está integrada en el Programa de Emprendimiento Social del Gobierno de Aragón. - En este programa nos ayudan a los emprendedores con distintos temas que nos imparten expertos en seminarios, cursos o talleres. Nos enseñan las distintas fases del emprendimiento. Además, desde un punto de vista social, también nos muestran que si crees que tu empresa va a lograr un gran impacto en la sociedad puedes formar parte de empresas con un alto nivel de responsabilidad social corporativa. Y Mentalpage.com puede ya que tiene beneficios para la salud, para la educación y para el medio ambiente ya que, según un cálculo que hemos hecho, por cada mil usuarios le ahorramos al planeta una tonelada de madera al año. - Conocerse a uno mismo es la invitación del vídeo con el que se dio a conocer Mentalpage.com y que coincidió con el estreno de la tercera parte de El Diario de Bridget Jones. ¿Ella hubiera sido usuaria de Mentalpage.com? - La principal herramienta de Mentalpage.com es el diario y me inspiré en esa película. Por ese motivo, dimos a conocer la aplicación con un vídeo cuya la locución es de la actriz que dobla a Bridget Jones. El vídeo se pudo ver en los cines de Cinesa de varias ciudades españolas donde se proyectaba "El Diario de Bridget Jones" y creo que en esta última película, Bridget ya usaba Mentalpage.com porque el diario que lleva es digital (ríe). - ¿Presentarán Mentalpage.com en Teruel? Aquí no hay Cinesa. R.- Estaríamos encantados de venir a Teruel porque muchas de las herramientas están desarrolladas aquí porque paso muchos fines de semana y periodos de vacaciones en esta ciudad.

