El Conservatorio de Teruel cierra 2016 con un gran concierto

Más de una treintena de músicos, entre alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, participaron ayer en el Concierto de Navidad del centro educativo que se celebró en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Una serie de grupos de música de cámara y ensembles instrumentales fueron desfilando por el escenario interpretando un repertorio musical que destacó por la variedad de estilos y épocas y, sobre todo, por la gran calidad desplegada. Nuria Barrera (violonchelo) y Raquel García (piano) abrieron el concierto con Sonata para violonchelo y piano?(Romberg) y Love me like you do (arr. de Brooklyn dúo). No pudieron comparecer por motivos personales en su actuación programada los componentes del cuarteto de cuerda Soledad Maenza, Laura García, Calra Clemente y Sergio Marqués. Tampoco pudo hacerlo la cantante Paloma Saz, aunque sí se escuchó a Amalia López, acompañada al piano por la profesora Maricarmen Muñoz. A partir de ahí, actuaron el cuarteto de guitarras compuesto por Héctor Montón, José Gómez, Claudia Lario y María Teresa García con Two melodies Yiddish (popular), el ensemble de violines formado por Natalio Casino, Mar Ruiz, Julia Fornés, Elena Vázquez e Irene Castellote, con Allegro del dúo nº1 opus 8 de Pleyel, y el cuarteto de clarinetes formado por María Ibáñez, Alexia Suárez, J. Antonio López y Daniel Forcén, con Sonatina nº 2 de W. A. Mozart. A continuación fue el turno de los acordeones, con Marta Garrote, Ricardo Bayo, Gonzalo Esteban y Fernando Diéguez, que interpretaron Preludio de la suite Holberg, de Grieg. El viento metal estuvo representado por el ensemble de saxofón que forman los turolenses Jorge Bayo, José Gallego, Adrián Latorre, Mireia Rodríguez, J. Rafael Hernández, Íñigo Garrido, Marta Toledo y Javier Mengod que interpretaron dos temas;?Historias?(anónimo) y Christmas jazz, arreglado por Lennie Niehaus. El cuarteto de viento madera formado por Juan Alonso (flauta), Carlota Catalá (oboe), Elena Dunosa (clarinete) e Ignacio Navarrete (clarinete bajo) interpretó el primer movimiento del Cuarteto opus 93 de Karl Goepfart. La percusión fue la encargada ayer de cerrar el Concierto de Navidad del Conservatorio turolense, con el ensemble de alumnos de percusión que, junto al solista invitado Alberto Zarraluqui, procedente de Cascante (Navarra), interpretaron Suite for solo drumset and percussion ensemble, de Mancini.