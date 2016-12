Teruel Respuesta positiva a la consulta de viabilidad con el voto en contra de Ganar y la abstención de CHA El Ayuntamiento de Teruel avala el futuro desarrollo urbanístico de Los Planos

El Ayuntamiento de Teruel dará su aval inicial al desarrollo urbanístico de 22 hectáreas de suelo en Los Planos, entre la vía perimetral y Dinópolis, con capacidad para 625 viviendas, un centro comercial, una ciudad deportiva y otros equipamientos y zonas verdes. La comisión informativa de Urbanismo acordó ayer dar una respuesta favorable a la consulta de viabilidad realizada por los propietarios de terrenos que promueven esta actuación, liderados por la empresa Inversiones Continental Valencia. PP, PSOE, PAR y Ciudadanos (C"s) votaron a favor, mientras que Ganar Teruel se opuso y CHA se abstuvo para madurar su voto de cara al pleno que el próximo 9 de enero tomará la decisión definitiva. La consulta de viabilidad, prevista en la Ley de Urbanismo de Aragón, es un primer paso que permitirá a los promotores sigan adelante con la tramitación urbanística, que pasa por la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en este sector, un convenio urbanístico con el Ayuntamiento, un plan parcial y sendos proyectos de reparcelación y de urbanización. Juan Carlos Cruzado (PP), concejal de Urbanismo, explicó que a lo largo de la tramitación habrá procedimientos de exposición pública y consultas a organismos implicados, con lo que el inicio de la urbanización efectiva de esta zona, que se pretende realizar por fases, aún tardará un tiempo. Según explicó, el equipo de gobierno apoya los planes de desarrollo de este sector porque era una zona de suelo urbanizable no programado que el vigente PGOU, aprobado en 1985, ya contemplaba como área de expansión futura de la ciudad y porque la propuesta planteada es beneficiosa para Teruel, que obtendrá gratuitamente terrenos para una futura ciudad deportiva junto a los actuales equipamientos de Los Planos. Además, permitirá habilitar suelo de uso terciario para un centro comercial del que ahora carece la capital, y la inversión estimada en la urbanización y en la edificación superará los 10 millones de euros, algo que contribuirá a la generación de actividad económica y de empleo. Condiciones Los planes iniciales se han ajustado a los requerimientos realizados por los técnicos municipales, de forma que el número de viviendas previsto en la zona se ha rebajado de unas 900 a 625, de las que 190 serán de protección oficial, y los informes han constatado que el proyecto se adecua a la normativa urbanística. El portavoz de C"s, Ramón Fuertes, señaló que el voto de su grupo en este primer paso queda condicionado a que en trámites posteriores se cuente con la opinión de organismos como la Cámara de Comercio e Industria y las asociaciones de comerciantes,, promotores, vecinos y grupos políticos. Además, el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los promotores "no puede ser un cheque en blanco", sino que el consistorio tendrá que "poner sus condiciones", dijo. Como ya adelantó el martes su portavoz, José Ramón Morro, el PSOE votó a favor, pero también condicionó su postura en lo sucesivo a que el consistorio obtenga suelo apto para la construcción del futuro auditorio de la ciudad. Por su parte, Ganar Teruel votó en contra por entender que no se puede hacer una modificación de esta envergadura basándose en el PGOU de 1985, cuando se va a abordar la redacción de un nuevo Plan General que "debe ser el que determine cómo debe desarrollarse Teruel en conjunto, no a base de parches". Además, Ganar defiende un modelo de ciudad "más compacto" y considera que el Ayuntamiento -propietario del 15% del suelo- "no debe asumir riesgos implicándose en la operación", teniendo en cuenta que "las últimas aventuras urbanísticas municipales no han salido precisamente bien", en referencia al Polígono Sur. Este grupo tampoco respalda el formato de ciudad deportiva que recoge la propuesta, que concentraría en un solo lugar varias instalaciones, sino la distribución de equipamientos entre los diferentes barrios. En cuanto al suelo comercial, Ganar defiende el mantenimiento del pequeño comercio en la trama urbana y plantea que, "en caso de que se necesite una gran parcela, deben usarse las existentes en Platea", aún sin ocupar.

