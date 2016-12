Publicidad Las casas rurales han aparecido con fuerza en el mercado turístico desde la pasada década. Muchas poblaciones rurales reciben así un sustento económico alternativo al declive del sector agrícola y ganadero. Reformas importantes para una casa rural

En una vivienda rural, aún en las dotadas de cierta calidad constructiva, se acumulan retoques que obedecen la mayoría de las veces a necesidades prácticas. El proyecto de restauración debe hacer tabla rasa en todas ellas y uniformizar el estilo para que parezca que ha sido construida por una sola mano rectora y en un solo esfuerzo constructivo. La reforma que debe parecer una restauración. Al mismo tiempo debe dar un servicio hotelero y hostelero que crea unas exigencias funcionales completamente nuevas. El número de plazas es una decisión que si hay un margen para incrementarlas sobre las previstas modifica sustancialmente el plan económico en el que se apoya el proyecto. El mobiliario debe estar en consonancia con el estilo rústico de la casa pero en ese aspecto no suelen presentarse problemas por tener un modelo muy acertado de cada elemento. Una cama, un recibidor, unas mesillas de noche o un taquillón sirven de modelo por si hay que replicar alguno para cubrir las necesidades en otra pieza de la casa. El ajuar doméstico puede ser muy funcional. ColchonesOnline.online por ejemplo sirve perfectamente para dotar de este enser a las camas de huéspedes. El resultado de la reforma y la conservación de elementos antiguos pueden tener zonas de confluencia donde se acumulen a partes iguales restos de la obra y del tiempo que han pasado por los materiales. Un servicio profesional de limpieza como el que representa Empresa Limpieza Barcelona permite lograr el máximo acabado final que tendrá en el futuro, mucho más limpio y pulido. Si se ve que hay zonas con aspecto antiestético se le busca solución contando con la información profesional de la propia empresa de limpieza. Por ejemplo recomendando alfombra o moqueta, parqué o cubierta plástica según se localice el problema. Cuidado de exteriores y empleo de tipos de hormigón a la vista Los elementos exteriores de una casa rural tales como jardines senderos, bordillos, aceras, escaleras, aceras etc. forman parte de la imagen completa que da la casa. El hormigón impreso galistar.es es una técnica que emplea hormigones para dar forma y color a exteriores en pavimentos. El aspecto exterior recuerda a materiales tipo losa o pizarra con las formas típicas de una pavimentación con estos materiales. El hormigón pulido puede usarse en cocheras o espacios bajo cubierta por su aspecto limpio y cuidado. El toque de color también es posible por si hay que conjuntarlo con otros elementos constructivos. Una casa rural vende su propia imagen rústica y acomodada a un paisaje. El diseño del conjunto de sus partes han de armonizar y contribuir en la medida de lo posible a al diseño proyectado y que permita saber integrarlo en la cotidianidad hotelera del negocio. En el ejemplo de casas rurales emblemáticas se pueden tomar modelos. Pero debe ser la visión global del autor del proyecto de reforma quien sepa encontrar la mejor solución. No debe haber una suma de ideas parciales copiadas de otros establecimientos sino más bien un diseño propio que transmita autenticidad y que permita desempeñar la función a la que estará destinada la nueva casa rural desde el momento de su inauguración.

