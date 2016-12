Bajo Aragón El endeudamiento vuelve a niveles de 2005 y permite pensar en inversiones La deuda del Ayuntamiento de Alcañiz se reduce un 63% desde el año 2011

La deuda del Ayuntamiento de Alcañiz se ha reducido en 10 millones de euros desde el año 2011, según puso ayer en valor el equipo de gobierno del PP, que aseguró que vuelve a situarse en niveles de 2005. Marcos Navarro / Alcañiz 23/12/2016



La deuda del Ayuntamiento de Alcañiz se ha reducido en 10 millones de euros desde el año 2011, según puso ayer en valor el equipo de gobierno del PP, que aseguró que vuelve a situarse en niveles de 2005. El endeudamiento ha disminuido un 63% desde que gobierna el PP, pasando de 15.848.122,95 euros a los 5.925.097,79 actuales. "No son datos del equipo de gobierno, sino de Intervención y refrendados por el Ministerio de Hacienda", explicó ayer el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, en rueda de prensa junto a la concejal delegada de Hacienda, Anabel Fernández. Por tanto, "si hubiéramos entrado con deuda cero, tendríamos 10 millones de euros para gastar", presumió Gracia Suso, quien informó de que el Ayuntamiento vuelve a estar en disposición de volver a endeudarse para financiar inversiones, aunque no será necesario porque "más pronto o más tarde" llegarán los esperados ingresos del IBI de Motorland y la licencia de construcción del hospital, que juntos superan los 3 millones de euros. Aún así, el Consistorio podría recurrir a préstamos bancarios porque "cuando estás en niveles de endeudamiento bajo, puedes subir un poco; no es preocupante", manifestó el regidor. Gracia Suso criticó la herencia económica recibida por el equipo de gobierno IU-PSOE (2007-2011), que dejó 16 millones de euros de deuda. "Pidieron préstamos por valor de 11,7 millones en tan solo tres años y aún así no pagaron a los proveedores", denunció el alcalde. Fernández explicó que, cuando entró, el equipo de gobierno actual tuvo que pedir un crédito ICO "para poder pagar a proveedores", ya que "las facturas estaban en los cajones y no computaban como deuda". Este crédito ascendió a 4 millones de euros que se sumaron a los 12 millones de deuda con los bancos. "No hemos pedido más préstamos desde entonces" más que una operación de tesorería reciente por valor de un millón de euros, un préstamo puntual que "se pide cuando te deben dinero". En el caso del Ayuntamiento de Alcañiz, en 2015 pagó las pistas de atletismo y las expropiaciones del hospital sin recibir el dinero comprometido por el Gobierno de Aragón y del Fite (200.000 euros cada uno) para financiar ambos conceptos. Además, según afirmó Gracia Suso, la Diputación de Teruel debe aún 300.000 euros de ese ejercicio. Según explicó el regidor, ello hace que, pese a que la liquidación de tesorería del ejercicio 2015 fue de 754.499,92 euros, el remanente de tesorería de ese ejercicio fuera de tan solo 54,055,48 euros. El agua no computa deuda El alcalde aseguró que los 2 millones de euros que tendrá que devolver el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del agua por la resolución de la prórroga del contrato hasta 2041 no computarán como deuda porque el Ayuntamiento ingresará una cantidad igual o superior tras sacar el pliego del nuevo contrato. "Vamos a pedir el anticipo del canon en las bases del nuevo contrato", explicó Gracia Suso, por lo que "en el mismo presupuesto gastaremos 2 millones -Aquara reclamará el dinero- e ingresaremos al menos los 2 millones que pagará la nueva empresa adjudicataria". Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló la prórroga del contrato con Aquara hasta el año 2041 que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en 2012, Gracia Suso no se arrepintió ayer de haber llevado a cabo esta operación para garantizarse ese año 2,3 millones de euros de anticipo. "He podido pagar a proveedores 2,5 millones de euros cuatro años antes de la prórroga", ensalzó.

Comparte