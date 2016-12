Bajo Aragón Carbunión dice que la ayuda adicional de 10 euros “no es la solución” a los problemas del sector

Carbunión reitera que la ayuda adicional a las empresas productoras de carbón de 10 euros por tonelada "no es la solución" para el sector, puesto que hace bajar el precio de venta del mineral sin que eso suponga un incremento de las compras de carbón por parte de las empresas eléctricas. Marcos Navarro / Alcañiz 23/12/2016



Carbunión reitera que la ayuda adicional a las empresas productoras de carbón de 10 euros por tonelada "no es la solución" para el sector, puesto que hace bajar el precio de venta del mineral sin que eso suponga un incremento de las compras de carbón por parte de las empresas eléctricas. Además, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón recuerda al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que "ni las ayudas adicionales de 10 euros ni las ordinarias del año han comenzado a pagarse todavía a pesar de que nos encontramos a finales de diciembre". En un comunicado, Carbunión sale al paso de las palabras del ministro, Álvaro Nadal, que en su comparecencia en el Congreso el pasado 13 de diciembre aseguró que el Plan del Carbón se estaba cumpliendo. Las empresas mineras ponen de manifiesto que hay dos mecanismos de incentivo de la quema de carbón nacional para la generación de electricidad –el hueco térmico del 7,5% en el mix energético para la hulla nacional e incentivos a las inversiones medioambientales en las térmicas que la consumen- que "forman parte del acuerdo y no se han cumplido a la fecha". La federación recuerda que, en junio de este año, la mayoría de grupos políticos, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos afectados, representantes de los trabajadores y patronal firmaron un documento instando al Gobierno a cumplir estos asuntos en concreto. No encarece la factura Por otra parte, Carbunión se muestra sorprendida por que el ministro afirmara que la posibilidad de incluir más carbón nacional en el hueco térmico encarecería el precio de la energía, "cuando desde esta Federación se han aportado informes técnicos al Ministerio que demuestran que, de no haber funcionado las centrales de carbón en estos años, el precio de la energía hubiera sido mayor". Las mineras insisten en que, "además de no encarecer el precio de la energía, el consumo de carbón nacional tiene un efecto positivo en la balanza de pagos de España y en el empleo de las comarcas mineras que, actualmente, están pasando momentos verdaderamente dramáticos". Por último, Carbunión pide al ministro que retome el diálogo con el sector.

Comparte