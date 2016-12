Comarcas Se estudia otra ordenanza que relance los nacimientos y evite picarescas La Comarca de Albarracín deroga la orden de ayuda a la natalidad para hacerla más efectiva

La Comarca de la Sierra de Albarracín ha derogado la ordenanza de ayudas para contribuir al fomento de la natalidad para cambiarla por otra que sea más efectiva a la vez que evite picarescas. Redacción / Teruel 23/12/2016



La Comarca de la Sierra de Albarracín ha derogado la ordenanza de ayudas para contribuir al fomento de la natalidad para cambiarla por otra que sea más efectiva a la vez que evite picarescas. La Comarca de Albarracín tiene ayudas al nacimiento de niños, 600 euros, desde 2008 pero ha seguido perdiendo población, más de 300 personas en 7 años. El número de habitantes de la Comarca de la Sierra de Albarracín no llega a los 5.000 habitantes. El presidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín, Pascual Giménez Soriano, manifestó que se había derogado la ordenanza de ayudas para contribuir al fomento de la natalidad con efectos del 1 de enero de 2017 porque no era efectiva, por lo que se estaba estudiando otra con otras fórmulas para que no siga descendiendo la población, además de evitar picarescas. En este punto, el presidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín dijo que se daban casos de beneficiados de estar empadronados en los pueblos de la Sierra de Albarracín pero vivían fuera y los colegios cerraban por falta de alumnos. "Con esta ordenanza no se han cumplido los objetivos que se marcaron y por eso se tiene que cambiar", apuntó. La Comarca de la Sierra de Albarracín destinaba entre 6.000 y 8.000 euros al fomento de la natalidad. La ayuda que se tiene establecida por nacimiento de niños hasta el 1 de enero de 2017 es de 600 euros. Pascual Giménez Soriano recordó que desde 2008 la Comarca de la Sierra de Albarracín ha concedido ayudas a la natalidad, pero la población ha seguido descendiendo en estos años en más de 300 personas hasta alcanzar una población en total que no llega actualmente a los 5.000 habitantes. Ante esta situación, el presidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín están buscando fórmulas efectivas para luchar contra la despoblación, sin descartar mayor dotación económica para lograr que se asiente la población en la Sierra de Albarracín. Este curso han cerrado las escuelas de Villar del Cobo y de Terriente.

