Deportes Utrillas y Calamocha se disputan la primera posición y el Cella ocupa la sexta El 2016 se cierra con dominio de los equipos de la provincia

Ismael Ramón Teruel 23/12/2016



El 2016 se cierra en Regional Preferente con dos equipos turolenses en la pelea por subir a Tercera División. Utrillas y Calamocha encabezan, empatados a puntos con La Almunia, el grupo II de esta categoría en una lucha desconocida a lo largo de los últimos años para los representantes provinciales. Cuencas Mineras y Jiloca tratan de tener presencia en la categoría superior, lo que supone un hecho inédito en el segundo de los casos. Por si esto fuera poco, el Cella, después de un irregular inicio de campeonato ya ocupa la sexta posición a la sombra de los grandes aspirantes. Por su parte, los recién ascendidos, Fuensport y Alcorisa, luchan por evitar el descenso. Máxima emoción en el cierre del 2016 en Preferente. En lo que supone un hecho inédito a lo largo de los últimos años dos entidades de la provincia pugnan por conseguir el ascenso de categoría. Utrillas y Calamocha llevan varias semanas metidos en plena lucha por el primer puesto. Ambos conjuntos encabezan junto a La Almunia una tabla en la que mantienen tres puntos de diferencia con respecto al Villa de alagón, cuarto clasificado. El conjunto de las Cuencas Mineras se metió muy pronto en la lucha por las primeras posiciones. La llegada de Cule al banquillo a comienzo de la temporada asentó un proyecto que ya coqueteó con la zona noble a lo largo de la pasada temporada. El nuevo técnico mantuvo piezas importantes, como Sima Ntutumu o Franck Bronchal, e incorporó nuevos elementos al proyecto como Javier Ruiz de la Fuente o la vuelta de Jony. Pero quiza la parte fundamental del engranaje fue la renovación de Héctor Llorens. El Pichichi desoyó ofertas de equipos superiores para seguir un año más en La Vega. Con su presencia el gol está garantizado y por su aportación pasan muchas de las opciones de conseguir definitivamente la vuelta a la Tercera División, tras un peregrinaje de varias campañas por la Preferente e incluso por la Primera Regional. Calamocha Mientras tanto el Calamocha ha ido escalando posiciones con una pausa mayor.?Los de Sergio Lagunas no pierden desde la jornada octava, 2-1 en la visita a Quinto. Desde entonces se han puesto en juego 21 puntos de los que ha conseguido llevar a su casillero un total de 17. Los de Jumaya mantienen una gran parte del bloque que pya permaneció en el club durante la pasada campaña. Como viene siendo habitual en los últimos años Matar Ndiaye y Gustavo Bogado se mantienen como dos de sus referencias más importantes en una campaña que está resultando muy ilusionante. La posibilidad de subir por primera vez en su historia a Tercera División alimenta a los seguidores de la entidad calamochina. El Cella aparece como el tercer turolense en discordia. Los de El Carro empezaron la temporada con un irregular rendimiento. De hecho en las primeras semanas llegaron a pelear por no meterse en la zona peligrosa. No obstante poco a poco han mejorado su rendimiento y ya ocupan la sexta posición después de sumar trece de los últimos quince puntos que se han puesto en juego. La apuesta por el buen fútbol que desde hace años mantiene el bloque que dirige Adrián?Romo no ha tenido siempre el premio que se merecen. El equipo cuenta con un excelente plantel de centrocampistas, pero adolece de la falta de un delantero rematador. Además las bajas sufridas a principio de temporada limitaron también su poder defensivo. La combinación de ambas circunstancias ha impedido que se ubiquen mucho más arriba en la tabla. Zona baja Si estos tres equipos pugnan por la zona noble, los otros dos conjuntos de la provincia luchan por evitar la zona de descenso. Fuensport y Alcorisa se debaten desde hace muchas semanas en terrenos peligrosos. El Fuensport se estrenó en preferente con una espectacular racha de resultados. El bloque compuesto por la mayor parte de los futbolistas que lograron el ascenso se reforzó con hombres como Miguel Perales, Alex Popa y Ángel Hernández, todos ellos con mucha experiencia en la categoría. La apuesta salió bien en las primeras semanas, sin embargo los últimos resultados están lastrando su situación en la tabla. Decimosegundos después de quince jornadas disponen únicamente de una renta de tres puntos con respecto a los puestos que conducen a Primera Regional. Peor le van las cosas al Alcorisa. Los del Bajo Aragón regresaban a la categoría en mayo pasado después de muchos años de peregrinar en la división inferior. La directiva apostó por la renovación de Quino Monzón para conducir el proyecto y hace apenas un mes decidió su sustitución por Pedro Zalaya. Los del José Roca no cacaban de coger el truco a la nueva categoría. No obstante el pasado fin de semana recibieron su primera gran alegría de la actual temporada en forma de tres puntos para su casillero, con el Fuensport como víctima.

