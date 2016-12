El CD Teruel apuesta por la tranquilidad para los refuerzos

Los responsables del CD Teruel apuestan por la tranquilidad a la hora de afrontar el mercado invernal de contrataciones. Moisés Gutiérrez no descartó la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas a lo largo de los próximos días, aunque reconoció que el club no se "va a salir del presupuesto que tiene marcado" para este aspecto. Ismael Ramón Teruel 23/12/2016



Los responsables del CD Teruel apuestan por la tranquilidad a la hora de afrontar el mercado invernal de contrataciones. Moisés Gutiérrez no descartó la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas a lo largo de los próximos días, aunque reconoció que el club no se "va a salir del presupuesto que tiene marcado" para este aspecto. Por el momento, no existen nombres definidos y tampoco posibles candidatos, aunque Moisés asegura que "tenemos la obligación de estar atentos al mercado". Al mismo tiempo insisitió en que cualquier contratación llevará aperejada una baja. El técnico y la directiva rojilla se reunieron finalmente el pasado miércoles. Tal y como estaba previsto desde hace varias semanas el objetivo principal de la citada reunión radicó en la posibilidad de reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta del campeonato. Por el momento no existe fumata blanca. Aunque tampoco se descarta la posibilidad de reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta. Moisés reconoció una apuesta por mantener la tranquilidad, sin descartar que puedan llegar nuevos futbolistas. "Vamos a mantener la tranquilidad. Nosotros seguiremos mirando lo que ofrece el mercado por ver si existe algún futbolista que nos pueda resultar interesante". En este sentido, el entrenador aseguró que las opciones rojillas se reducen a lo que pueda existir dentro del panorama aragonés. "Tenemos que ver los jugadores que estén libres, que no son muchos, y a los cuales podamos tener acceso con nuestro presupuesto. Buscar algo fuera en principio nos resulta inviable". Las miras son amplias y Moisés no quiere posicionarse en cuanto a las posiciones que a su juicio son más necesario reforzar. "Ese es un tema en el que no me voy a posicionar. Lo único que digo es que si hay un jugador que nos pueda reforzar una posición concreta lo vamos a hacer". El dinero para posibles nuevas incorporaciones es escaso. La mayor parte del presupuesto ya se consumió en el verano para confeccionar la plantilla que ha defendido la camiseta rojilla a lo largo de la primera vuelta. De hecho el técnico insiste en que desde el club se mantiene una línea austera. "Tenemos un presupuesto establecido que vamos a respetar". Una entrada, una salida Para cumplir con esta premisa Moisés Gutiérrez asegura que la llegada de cualquier refuerzo estaría llevaría condicionada también una salida. "Si en este tiempo hubiera alguna incorporación iría seguida inmediatamente por una baja en el equipo". En caso contrario el técnico reconoce que los diecinueve integrantes actuales de la primera plantilla seguirán hasta el final de la actual temporada. "Si no llega nadie tampoco habrá ninguna baja. En ese caso seguirán los diecinueve jugadores que tenemos en la actualidad". No obstante, el entrenador del conjunto rojillo aseguró que el cuerpo técnico mira atentamente las posibilidades que están al alcance de su economía en todo Aragón. "Tenemos la obligación de estar atentos para ver lo que podemos hacer". Confianza en el bloque De todas formas el entrenador confía en el bloque formado a principio de la temporada, a muchos de los cuales ya habia dirigido a lo largo de campañas precedentes. "No podemos olvidarnos que con estos jugadores ocupamos la segunda posición en la tabla", señaló al respecto. Diecinueve futbolistas componen la plantilla rojilla en estos momentos. A ellos se unen habitualmente los canteranos Marcos Biel y Miki Fandos que se entrenan con el grupo en Zaragoza. El bloque que maneja Moisés Gutiérrez tiene cubiertos los dieciséis huecos de mayores de 23 años. De este modo, cualquier entrada de futbolistas mayores de esta edad obligará a rescindir el contrato de otro hombre que cumpla también con esta característica.