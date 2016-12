Suplemento T El Consejo Rector del IET da luz verde a un presupuesto de 580.000 euros para el año 2017 El Instituto de Estudios Turolenses cierra el año con la publicación de 16 obras

El Consejo Rector del Instituto de Estudios Turolenses (IET), organismo dependiente de la Diputación Provincial de Teruel, dio ayer jueves luz verde este jueves al Presupuesto para el próximo año. Unas cuentas que ascienden a 580.000 euros y que, gracias a ellas, se va a poder mantener el compromiso de difusión e investigación de la historia y la cultura de toda la provincia, se informa en un comunicado de prensa de la Diputación de Teruel. Según la citada nota, esa cuantía total, de la que la Diputación Provincial de Teruel aporta el 83% del total (el resto procede del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Teruel y Alcañiz, así como de otras entidades) va a posibilitar que durante los próximos doce meses vean la luz nuevos proyectos editoriales y de investigación, hasta un total de dieciséis, que van a seguir haciendo del IET uno de los centros de estudio más importantes de Aragón. A los ya tradicionales dos números de la Revista Teruel, publicación de carácter especializado en la que se profundiza en asuntos científicos y humanísticos, un área en cada número y en la que en este caso uno estará dedicado al ochocientos aniversario de los Amantes; se pueden añadir los tres ejemplares de la Revista Turolenses, que acaba de presentar un monográfico dedicado a los Amantes de Teruel, el suplemento de dicha publicación dedicado exclusivamente al arte o los cuatro números de la Revista Turia. Publicaciones Junto a ellos, también tendrán cabida dos Cartillas Turolenses, con El cielo desde Teruel y Las aves de la provincia de Teruel como temas abordados, Geolodia 2017 y cinco publicaciones más de otras tantas temáticas diferentes. Éstas son, concretamente, La turolense Áurea Lucinda Javierre Mur: abriendo caminos de mujer; Eleuterio Blasco Ferrer (1907-1933). Trayectoria artística de un exiliado; La caballería villana de Teruel bajomedieval; Historia de la prensa contemporánea en la provincia de Teruel y Antonio Maenza o la escritura en H: obra cinematográfica y literaria. Toda esa actividad investigadora y divulgativa ha servido como ejemplo a la diputada delegada del Instituto de Estudios Turolenses, Emma Buj, para calificar el trabajo que lleva a cabo el organismo como "intenso, profundo y de enorme calidad". Este hecho es debido, según ha declarado, "porque el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Teruel creemos mucho en la tarea cultural que desarrolla el Instituto y que se ve ratificado este año con la aportación de 481.000 euros para sufragar su gran labor en beneficio de todos los turolenses". Valoración "La valoración positiva que hacemos los turolenses del trabajo que desarrolla el IET -añadió la diputada delegada- se ve refrendado día a día con el notable seguimiento que tienen sus propuestas, el cada vez mayor número de lectores de sus publicaciones y la opinión generalizada de gratitud por profundizar y difundir nuestros orígenes y nuestra cultura". Todo ello evidencia, según sus palabras, "el creciente interés que mostramos los turolenses por conocer nuestra historia", para lo que el IET "es sin duda uno de los principales culpables de que el conocimiento de la trayectoria que tiene a sus espaldas nuestra provincia sea cada vez mayor". Apoyo a la investigación Una de las principales líneas de actuación del IET es la investigación. Para ello, ejercicio a ejercicio destina importantes partidas económicas encaminadas a impulsar la labor que llevan a cabo diferentes investigadores, no sólo de nuestra Comunidad, para profundizar en aquellos aspectos que nos permitan conocer cada vez mejor todas las particularidades de nuestra provincia. Ese hecho se ve reflejado en las cuentas del año 2017, en las que se va a destinar un total de 27.000 euros para esta tarea. Más concretamente, 22.500 euros van a ir encaminados a apoyar diversas investigaciones por parte del Instituto de Estudios Turolenses y 4.500 euros hacen lo propio con tres propuestas evaluadas por el Centro de Estudios Mudéjares (CEM). En esa materia, el Consejo Rector celebrado ayer ratificó las ayudas a un total de catorce investigaciones, de las cuales once contarán con la colaboración económica del IET y tres del CEM. Todas ellas suponen una inversión total de 19.600 euros, dedicados a proyectos que poseen una vinculación directa con la provincia de Teruel. Buj volvió a reafirmar en esta ocasión el compromiso del IET y de la Diputación con las labores de investigación en muy diversos campos del saber. "Gracias a la línea emprendida hace años hemos podido conocer mucho mejor nuestra historia, cultura y costumbres", resaltó la diputada que también subrayó que "esta labor se ha demostrado muy fructífera y gracias a ella hemos conseguido dar un impulso muy importante al conocimiento y difusión de nuestra provincia". 800 aniversario El año que está próximo a comenzar tiene en el ochocientos aniversario de la historia de los Amantes de Teruel uno de los hechos más destacados y que van a ser motivo de multitud de actividades a lo largo del año. Una efeméride para la que el IET no va a ser en absoluto ajeno como lo demuestran las dos publicaciones que ya se han editado recientemente y que se unirán a otras propuestas a lo largo del año. La pasada semana, el IET presentó la investigación desarrollada por el estudioso Fernando López Rajadel, cuyo título es El linaje de los Marcilla, señores de Escriche, y el pasado miércoles fue el turno del octavo número de la Revista Turolenses, un monográfico sobre los Amantes de Teruel, aunque manteniendo la estructura tradicional de la publicación. A ellos se añadirá otro monográfico dedicado a esta historia en la Revista Teruel y también la Revista Turia seguirá abordando la temática en su espacio dedicado en cada número a los temas de la provincia. "Ante un hecho de tal magnitud, el Instituto de Estudios Turolenses no podía ser ajeno bajo ningún concepto y su labor investigadora y divulgativa va a ser también muy importante durante los próximos doce meses", recalcó Buj, al tiempo que añadió que "sus propuestas se van a unir al gran número de actividades que van a tener relación con el ochocientos aniversario durante todo el año y que muestra a la perfección la gran implicación de la sociedad turolense con esta fecha", puntualizó.

