El PP saca adelante el presupuesto con apoyo del PAR y C’s, el voto en contra del PSOE y la abstención de Ganar y CHA

EVA RON / Teruel 23/12/2016



La comisión informativa de Economía y Hacienda dictaminó ayer favorablemente el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2017 con el respaldo del equipo de gobierno del PP, del PAR?y de Ciudadanos (C"s), el voto en contra del PSOE y la abstención de Ganar y de CHA. El importe asciende a 32.945.500 euros tras la aceptación de once enmiendas: una conjunta de todos los grupos para destinar 50.000 euros al estudio de ubicación y a la actualización del proyecto del Museo de la Guerra Civil-Memorial por la Paz, cuatro de los aragonesistas, cuatro de Ciudadanos y dos de CHA. De la cifra total, 5.296.097 euros corresponden a inversiones, un % más que este año. El próximo 28 de diciembre se celebrará un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto, cuya cuantía total es casi idéntica a la de este ejercicio. La alcaldesa, Emma Buj (PP), destacó que el equipo de gobierno ha cumplido su objetivo de aprobar antes de fin de año unas cuentas orientadas "tanto a atender las demandas de los ciudadanos, que plantean principalmente pequeñas actuaciones que afectan al día a día y mejoran su calidad de vida, como a preparar proyectos estratégicos que generan turismo y contribuyen a mejorar la economía", al tiempo que resaltó que se trata de "los primeros presupuestos participativos que se hacen en Teruel y en Aragón". El concejal del PAR Joaquín Tomás se mostró safisfecho por la aceptación de las cuatro enmiendas presentadas por su grupo, una de ellas para incrementar en 15.000 euros la partida para subvenciones de acción social, que pasarán de los 75.000 euros previstos en el borrador a 90.000 La asunción de esta propuesta supone aceptar a la vez parcialmente una coincidente de CHA, que pedía 200 euros más de aumento. También de forma parcial se incorpora al presupuesto otra petición de este grupo, destinando 3.000 euros, la mitad de lo solicitado, a renovar la placa de la casa natal del cineasta Segundo de Chomón. Servicios sociales Las otras enmiendas del PAR aceptadas permitirán incrementar en 5.000 euros la partida para ayudas de urgencia, hasta los 55.000;?en 1.000 euros la destinada a instalar una antena de telefonía móvil en Tortajada hasta los 2.500;?y en 52.500 euros la de ayuda a domicilio, que alcanzará los 537.500 euros que cuesta el servicio. Con ello, dijo Tomás, "son unos presupuestos mucho más sociales y que apuestan también por el turismo y por el empleo". Loreto Camañes, de C"s, destacó especialmente que se haya asumido su enmienda orientada a incrementar en 100.000 euros la dotación para accesibilidad y movilidad urbana, que finalmente contará con 200.000 euros. "Unida a los 75.000 euros pendientes de ejecutar de este año, en 2017 por fin se podrá acometer una inversión importante en esta materia, algo muy demandado por los turolenses", comentó. También se aceptaron las otras tres propuestas de este grupo: destinar íntegramente a la construcción de vestuarios en los campos de fútbol de La Fuenfresca los 45.000 previstos para mejora de instalaciones deportivas;?especificar que en la partida de 125.000 euros para redacción de proyectos estratégicos se incluyen los de la nueva sede de la Policía Local y de la segunda piscina climatizada;?y habilitar una partida para concienciación contra el acoso escolar en centros docentes. En este caso, la enmienda se asumió parcialmente, ya que se incluirán 5.000 euros en el presupuesto, la mitad de lo que pedía C"s. José Ramón Morro, portavoz del PSOE, valoró positivamente el acuerdo unánime para incorporar financiación para los estudios del Museo de la Guerra Civil, pero lamentó que no se aceptara ninguna otra de las 16 propuestas de su grupo. "Pierden los barrios rurales, los servicios sociales porque no hay ni un solo euro para el centro social de San León, las instalaciones deportivas, la posibilidad de iniciar la redacción del proyecto del auditorio y también las infraestructuras que quedarán sin arreglar, como las escaleras de la calle Deán Buj", manifestó. Pros y contras La portavoz de Ganar Teruel, Anabel Gimeno, señaló que, aunque no se aceptó ninguna enmienda específica de su grupo, se beneficiaron de la incorporación de las presentadas por el PAR porque algunas coincidían con las suyas. "Pero hemos descubierto que hay una partida intocable, la de fiestas, que se incrementa en 85.000 euros. Parece que son más importantes las fiestas que ayudar a la gente que lo está pasando mal", lamentó. Aunque su grupo no comparte las prioridades del presupuesto, reconoció que hay "cosas interesantes" que les llevaron a abstenerse, como la inclusión de inversiones planteadas por los ciudadanos a través del proceso de presupuestos participativos. El portavoz de CHA, Paco Martín, señaló que se abstuvo porque "la sensación no es positiva del todo", a pesar de que valoró como positivo la dotación de partida para el proyecto del Museo de la Guerra Civil, los presupuestos participativos y la asunción de dos de sus propuestas. Principales inversiones Las inversiones reales recogidas en el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2017 alcanzarán los 5.296.097 euros, un 28,74% más que este año. Se financiarán con subvenciones externas, entre ellas las del programa europeo Edusi, con un préstamo de 1 millón de euros y con la venta de una parcela municipal. Las más importantes son: - Movilidad (mejora de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas (200.000 euros) - Mejora de alumbrado público (200.000) - Riego Parque de Los Fueros Ricardo Eced (300.000) - Recuperación de riberas del Turia (75.000) - Rehabilitación muralla y entorno (100.000) - Aparcamiento de auto caravanas (60.000) - Administración electrónica (65.000) - Acondicionamiento del puente de la Equivocación (325.000 euros) - Carril-bici de conexión Ensanche-Centro Histórico (136.000) - Islas Verdes-calle Ollerías del Calvario (364.000 euros) - Conservatorio y centro Sociocultural en el antiguo asilo de San José (1.500.000 euros) - Rehabilitación de los Alfares de los Górriz (400.000 euros) - Acondicionamiento y señalización de los vestigios de la Batalla de Teruel (125.000 euros, incluyendo los estudios del futuro museo) -Redacción de proyectos estratégicos, entre ellos la nueva sede de la Policía Local y la segunda piscina climatizada?(125.000) - Desfibriladores y detector de drogas para Policía Local (10.000 euros) - Instalaciones deportivas, vestuarios campos de fútbol Fuenfresca (45.000 euros) -Mobiliario instalaciones deportivas (40.000) - Reforma del auditorio del Parque de Los Fueros Ricardo Eced (196.000) - Maquinaria de limpieza-barredora (115.000 euros) - Ampliación de cementerios (396.000 euros) - Mobiliario urbano (15.000 euros) - Mobiliario en parques y jardines barrios rurales (50.000 euros) -Soterramiento de contenedores en el Óvalo (46.000) -Reparación socavón avda. Europa (100.000) -Vías públicas barrios rurales (70.000)

