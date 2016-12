Teruel Concentración en la puerta del comercio de Orange en la calle San Juan Nuevas adhesiones de apoyo al colectivo que exige que se retire una antena

El movimiento vecinal que desde hace unas semanas está mostrando públicamente su desacuerdo con la instalación de una antena junto a la iglesia parroquial del barrio de la Fuenfresca volvió ayer a concentrarse, esta vez ante las puertas del establecimiento que Orange tiene en la calle San Juan, en el Centro Histórico. P. F. Teruel 23/12/2016



El movimiento vecinal que desde hace unas semanas está mostrando públicamente su desacuerdo con la instalación de una antena junto a la iglesia parroquial del barrio de la Fuenfresca volvió ayer a concentrarse, esta vez ante las puertas del establecimiento que Orange tiene en la calle San Juan, en el Centro Histórico. A la concentración acudieron con pitos y cacerolas para hacer ruido y hacer así escuchar sus reivindicación. También con pancartas donde se podía leer "No antena Orange" o recordando que lo que quieren es que no perjudique a su salud. Desde el pasado domingo, cuando realizaron otra concentración en las puertas de la iglesia de la Fuenfresca, en cuyos terrenos se está instalando la antena, los vecinos que se han sumado a la causa han realizado diferentes gestiones para intentar parar la puesta en funcionamiento de la antena. "Los trabajos de instalación han continuado esta semana", comentó la portavoz del grupo Chus Sanjuan, aunque el objetivo de este movimiento vecinal es lograr que no entre en funcionamiento y se cambie de ubicación, porque consideran que es perjudicial para la salud y critican que esté junto a dos parques y dos colegios. En estos días han logrado que se sumen a su causa la Federación de Vecinos San Fernando, la asociación de vecinos de la Fuenfresca, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, el Ampa del colegio La Fuenfresca y la Fapar. "El objetivo es crear una plataforma", contó su portavoz. Esta semana se reunieron también con el vicario general de la Diócesis, que les comunicó que han solicitado a Orange rescindir el contrato de ocupación del terreno donde se está instalando la antena, que pertenece a la parroquia de la Esperanza, en la Fuenfresca. Asimismo, consultaron en el Ayuntamiento el expediente y se han dirigido a Orange para mostrar su malestar por la instalación de la antena en esa ubicación y para poner en conocimiento de la compañía de que iban a hacer una concentración ante las puertas del comercio de la calle San Juan, ya que la firma de telefonía no tiene delegación en Teruel.

Comparte