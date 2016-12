Teruel Tres asociaciones de ganaderos de la provincia tendrán apoyo financiero para preservar estos animales Diputación de Teruel destina 12.000 euros al desarrollo de razas ganaderas

Con el claro objetivo de apoyar a las razas autóctonas de aquellas especies animales en peligro de extinción, la Diputación Provincial de Teruel va a destinar un total de 12.000 euros para el desarrollo de las mismas. Gracias a esa cuantía total, la Asociación Ovina Merina de los Montes Universales (AMERMU), la Asociación Serrana Negra de Teruel (ASERNA) y la Asociación de Criadores de Gallina Serrana de Teruel (AVIGASTER) van a recibir 4.000 euros cada una de ellas, informa un comunicado de prensa de la Diputación de Teruel. La provincia de Teruel tiene en la ganadería y la agricultura dos de sus pilares económicos más importantes para la generación de actividad y puestos de trabajo en el territorio. Esas actividades constituyen unos sectores de especial trascendencia para nuestros pueblos, que aprovechan sus rasgos específicos para la generación de productos que se han convertido en el santo y seña de Teruel. Línea de ayudas Esta línea de ayudas, tal y como explicó el diputado delegado de Agricultura y Ganadería, Andrés Hernández, se une a las que ya reciben las razas ovinas autóctonas que sí que poseen un libro genealógico y que no se encuentran en peligro de extinción. Éstas se benefician de un programa que fue aprobado en el pleno ordinario del mes de junio y que determinó que recibirían un total de 20.000 euros, de los cuales 5.000 iban destinados a la Unión de Productores de raza Rasa Aragonesa (UPRA), a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la raza Rasa Aragonesa (ANGRA) y la Asociación de Ganaderos de Raza Ojinegra (AGROJI); además de 3.000 euros para la Asociación de Criadores de ganado ovino de raza Cartera (ANGORCA) y 2.000 euros para la Asociación de Criadores de ganado ovino de raza Maellana (ARAMA). Apoyos "Para apoyar también a aquellas que no podían concurrir a estas subvenciones -detalló el responsable provincial- hemos establecido otra línea que permitirá que dichas asociaciones puedan seguir desarrollando su importante labor de conservación y desarrollo de esas especies propias de la provincia, que no queremos que desaparezcan bajo ningún concepto". Para Hernández, "impulsar al sector ganadero de la provincia, en toda su amplitud, es hacerlo al medio rural turolense porque ellos permiten la generación de empleo en nuestros pueblos, el desarrollo económico de zonas que actualmente están pasando por dificultades y permiten la dinamización de la economía con la generación de unos productos agroalimentarios que son alabados y envidiados en numerosos lugares de nuestra región y del país". Tres asociaciones Los 12.000 euros que destina la Institución provincial a estas tres asociaciones es un ejemplo más, según Hernández, "de la estrecha colaboración que ha brindado siempre la Diputación para recuperar y desarrollar las razas autóctonas de diversas especies animales en peligro de extinción", una ayuda que tiene el objetivo fundamental de "favorecer su labor para que esas especies propias de nuestro territorio no desaparezcan y podamos seguir ofertando unos productos diferentes pero cuya característica común es la enorme calidad de sus carnes y sus géneros derivados". Objetivo En definitiva, estas ayudas que concede la Diputación de Teruel tienen por objeto específico el desarrollo de actuaciones tendentes a la recuperación, selección, fomento, divulgación y promoción de las citadas razas en peligro de extinción. Para ello, con las cuantías que reciben cada una de ellas, podrán sufragar los gastos derivados de los cursos de formación y divulgación sobre la citada raza, de la organización y participación en certámenes ganaderos, publicidad y difusión de las actividades de la asociación, asistencia técnica, funcionamiento administrativo, redacción de estudios e informes sobre la estructura de las poblaciones existentes o partidas más específicas de la especie en cuestión. Junto a ellas, el Área de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Teruel ha destinado también distintas cuantías para el apoyo del cultivo del azafrán en la Comarca del Jiloca y para colaborar en los gastos que deben asumir los criadores de ganado porcino como consecuencia de la amplia producción que existe de esta especie animal a lo largo y ancho de la geografía turolense.

