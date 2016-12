Comer colores

Nadie duda de que la buena cocina puede alcanzar la categoría de arte, ni de que el arte puede también crearse desde los fogones. Miguel Ángel Artigas Gracia Teruel 23/12/2016



Nadie duda de que la buena cocina puede alcanzar la categoría de arte, ni de que el arte puede también crearse desde los fogones. Con esa filosofía la Escuela de Arte de Teruel celebró ayer la novena edición de su Concurso de Tapas de Colores, con el que tradicionalmente despide el año antes de las vacaciones de Navidad. En esta ocasión la ex alumna Reyes Esteban se hizo acreedora del premio a la mejor presentación, con el plato titulado Tondo de Picasso, y el premio al sabor fue para Isabel Martínez, trabajadora de la Escuela, con una espectacular Pizza Arco. Las dos son veteranas participantes en este concurso, pero ni ellas ni los otros catorce cocineros-artistas lo tuvieron sencillo, ya que después de ocho ediciones en esta ocasión el reto era presentar un plato que tuviera los siete colores del arcoiris. Según Ernesto Utrillas, director de la Escuela de Arte de Teruel, "se nos han terminado los colores y, en una Escuela en la que lo que se quiere potenciar es precisamente la creatividad, no queríamos repetir ninguno". El profesor avanzó que "seguramente para la próxima edición nos plantearemos darle un giro al concurso y buscar otros retos creativos además del color, y una buena forma de despedirlo era pensar, para este año, en el arcoiris". Cualquiera puede relacionar el rojo con el tomate o la fresa, el negro con el chocolate o el amarillo con el huevo, pero reunir los siete colores del arco iris en un solo plato ha exigido un gran despliegue de imaginación integradora. Pero más allá de unos alimentos u otros, el arco iris es una metáfora que apela a la diversidad. Según Utrillas, "Es importante que en una escuela de arte haya gran variedad, que toda la gama de colores sea importante por igual y que de todos sepamos sacar partido. Esa variedad y ese gran espectro de colores cambiantes es lo que buscamos inculcar entre el alumnado". Homenaje a Picasso Saber sacarle partido a la comida que entra por los ojos y relacionarla de forma magistral con el mundo del arte fue el principal mérito de Reyes Esteban. Su Tondo de Picasso es un doble homenaje artístico; por un lado al Tondo Doni de Miguel Ángel –tondo es un término artístico que alude a la forma redondeada– y por otro, al cuadro del maestro malagueño del cubismo, Pablo Ruiz Picasso, Manos con ramo de flores. El plato de la ex alumna de la escuela reproducía ese cuadro a base de frutas; con piña, naranja, moras, uvas, fresas y diversos siropes de colores. Tampoco faltaba ninguno de los siete colores del espectro visible que forman el arcoiris en el plato de Isabel Martínez, bautizada como Pizza Arco no solo porque reproducía los tonos con diversos alimentos sino que, además, la propia pizza tenía forma de arco. Tras la entrega de premios todos los invitados dieron buena cuenta de los 16 platos presentados a concurso, aunque antes de eso varios alumnos del bachillerato de artes escénicas ofrecieron una actuación para los presentes. En la variedad está el gusto La actuación consistió en una representación teatral de un concierto de la banda Rainbow Band, que también introducía en su discurso la diversidad a la que alude el arcoiris. Uno a uno, los miembros de la banda acuden al ensayo antes del concierto; el rabioso, la insegura, el ególatra, la tímida, el indolente, el pagado de sí mismo... Cada uno de ellos acude con la maleta de su fantasma interior, representado por otro actor tocado con los colores del arcoiris, que provoca que cada cual saque lo peor de sí mismo y aquello sea un auténtico desastre. Pero cuando a través de la empatía todos consiguen desembarazarse de ese demonio en el hombro, la banda comienza a encajar de veras y ofrece, al numeroso público que llenaba la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel, un animada versión del Stand by me del inefable Ben E. King, quien, cosas del destino, grabó sus primeros singles antes de formar The Drifters con Rainbow Records. La discográfica del arcoiris.