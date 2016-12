Bajo Aragón El convenio del cielo abierto se negocia a la baja y centrado solo en la arcilla Samca vislumbra el fin del carbón y no garantiza recolocaciones a todo el excedente de personal de la mina de interior

Samca no podrá recolocar a todos los empleados cuyo puesto de trabajo quede en el aire el 31 de diciembre, cuando cierre la mina de interior. La empresa negocia el nuevo convenio del cielo abierto con salarios a la baja y asegura que ni aunque los trabajadores aceptaran las nuevas condiciones podría absorber al personal del pozo Sierra de Arcos al completo en el escenario más realista que baraja en estos momentos: el cierre de la minería de carbón por la negativa de Endesa a hacer las inversiones en la central térmica de Andorra. No está confirmado, pero "desgraciadamente, hoy por hoy Endesa no va a realizar la inversión en la térmica", comentaron fuentes sindicales que ayer estuvieron negociando durante cuatro horas el nuevo convenio. "La empresa sigue enquistada en el escenario más pesimista, que es que todos nos tengamos que ir a las arcillas de Gargallo", comentaron. Ahora hay una veintena de trabajadores de Samca allí. La empresa ofrece mantener la parte fija del salario, pero reducir la prima de producción entre un 24 y un 30% en función del puesto de trabajo, según estas fuentes. Una medida difícil de aceptar, pero sin la que Samca asegura que será imposible cuadrar las cuentas. Aun con bajadas de sueldo, los trabajadores propios tendrían un coste más elevado para Samca que las contratas que todavía quedan en la cantera de arcillas. Pero la empresa, que no ha realizado un solo ERE en los últimos cinco años pese a la crisis del sector del carbón, priorizará el empleo de sus trabajadores, lo que se traducirá en nuevos despidos entre los operarios de las subcontratas, que están siendo los verdaderos paganos de la falta de regulación en la quema de lignito, primero en las minas y después en las arcillas. El próximo martes, primer día laborable de la semana, el comité de empresa ha convocado a una asamblea a todos los empleados del cielo abierto para explicarles la situación y sopesar su opinión. La plantilla no está dispuesta a perder poder adquisitivo y los sindicatos aseguran que el principal coste no son los salarios. Sin embargo, siempre en una hipótesis de cierre de la minería del carbón, ni siquiera con esta bajada de salarios la empresa podría ofrecer trabajo a todos sus empleados de la mina de interior, que no llegan a la treintena. Junto a los 35 operarios del cielo abierto y el personal de oficinas, la plantilla que tiene Samca en estos momentos no llega a las cien personas. El personal de Samca excedente de la mina Sierra de Arcos vive con incertidumbre su futuro y está muy pendiente de las negociaciones en el cielo abierto que la dirección de la empresa quiere cerrar la próxima semana para sentarse después con los mineros de interior. Y la central no para Se da la paradoja de que Samca vislumbra un futuro a corto plazo sin carbón justo en el momento de más actividad de la central térmica de los últimos años gracias a la demanda energética de Francia, cuyas centrales nucleares continúan inactivas. A este ritmo, Samca agotará su almacenamiento de carbón en un par de meses, lo que podría hacer volver a los operarios a la mina a cielo abierto. Sin embargo, de no regular el Gobierno de España la combustión de carbón mediante la reserva de un hueco térmico suficiente en el mix energético -lo que pide Endesa para realizar las inversiones por valor de 230 millones-, la actividad en la planta y las minas no tendrá continuidad.

