Bajo Aragón José Monzón, la Coral Luis Nozal y Esther Cañete brillan en Andorra por su Mérito Cultural y Deportivo

El impulsor cultural José Monzón, la Coral Luis Nozal y la ciclista promesa Esther Cañete recogieron el jueves los Premios al Mérito Cultural y Deportivo de Andorra de este año, en una gala que contó con la presencia del director general del Deporte del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, y que logró abarrotar el espacio escénico de la Casa de Cultura. Un año más, los Patronatos de Cultura y Deporte del Ayuntamiento reconocieron a las personas que más destacan en el ámbito cultural y deportivo de la localidad. El Premio al Mérito Cultural recayó en José Monzón por su trayectoria laboral y profesional en favor de la cultura, labor a la que lleva dedicado desde hace más de 30 años como director de la Universidad Popular (1985-1987), de la Casa de Cultura (1987-2003) y como director gerente del Patronato de Cultura y Turismo (2003-2016). Además, se reconoció a la Coral Luis Nozal por su larga trayectoria, precisamente el año en que llega a su 25 aniversario. Se creó en 1991 de la mano de Luis Nozal como primer director de la agrupación y desde entonces no ha dejado de colaborar en los actos culturales de Andorra, conciertos de Navidad y de Santa Cecilia, Semana Santa o misa de San Macario. Además, ha llevado el nombre de la villa minera por la geografía española participando en encuentros con otras agrupaciones musicales. En el capítulo deportivo, el premio más importante fue para Esther Cañete, una joven promesa del ciclismo que forma parte de la selección española en su categoría. No destaca por grandes victorias, pero sí por la "capacidad de sacrificio con la que se toma la competición y los entrenamientos", destacó el concejal delegado de Deportes, Antonio Donoso. En categoría masculina absoluta, el premio fue para el triatleta Roberto Ruiz, que ha logrado grandes resultados en exigentes pruebas como Vitoria o Vinaròs. La mejor deportista absoluta femenina fue la atleta Laura Villén, una habitual de estos galardones. Hubo reconocimientos para el futbolista Alberto Villanueva (mejor deportista promesa masculino), que debutó en el Andorra CF con tan solo 15 años, llegando a jugar el play off de ascenso a Segunda B. Ahora milita en el Illueca en Tercera. El mejor deportista de bases fue Carlos Alquézar, un discapacitado físico cuyas dificultades no le impiden practicar deporte. Recientemente ha fichado por el mejor club de baloncesto en silla de ruedas de Zaragoza en categoría absoluta. Le entregó el premio el medallista paralímpico en tenis de mesa Jorge Cardona, a quien el Ayuntamiento concedió a su vez un reconocimiento. El mejor equipo absoluto fue el Baloncesto Polideportivo, que este año quedó subcampeón de Tercera. El mejor equipo escolar fue el alevín de Salvamento y Socorrismo. La monitora más destacada fue María José Roqueta porque ha animado a practicar natación a medio pueblo, especialmente a la gente mayor. La organización de las 24 horas de fútbol sala recogió el reconocimiento a la entidad más colaboradora, y Andrés Ruiz el premio a la dedicación deportiva porque "siempre ha estado colaborando", dijo Donoso. "Es muy voluntarioso y siempre está participando en todo tipo de asociaciones", destacó el edil. Finalmente, el mejor evento deportivo fue la Media Maratón de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

