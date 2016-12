“El fútbol es mi mayor ilusión y una lesión no me iba a retirar a mí”



"Tengo el alta médica", anunció en las redes sociales la jugadora turolense del Levante Adriana Martín después de 295 días desde que en un partido frente al Barcelona su rodilla dijo "basta". Adriana ha recurrido a la testarudez aragonesa para superar este bache, y lo resume perfectamente en el mismo tweet en el que anunciaba su recuperación: "que me digan 'no puedes' es todo lo que necesito para poder". - Ya cuenta con el alta médica. Ha sido casi un año desde que se lesionó. - Sí, casi un año. Hoy (por ayer) se cumplen 10 meses y tres semanas, y hasta que pueda jugar casi se habrá cumplido el año. - ¿Cómo sucedió su lesión? ¿Qué ocurrió para sufrir una lesión así de importante? - Fue una jugada de las que hay un montón en todos los partidos. Fue al final del encuentro, en el minuto 85 si no me equivoco. Además, era un partido contra el Barça, en los que una está bastante fatigada, aunque no creo que eso haya tenido nada que ver. Yo llevaba el balón y se lo iba a pasar a Andrea (Esteban), la otra chica turolense del equipo, pero lo cortó la defensa. Ella trató de despejar fuete, porque eran los últimos minutos de juego y yo intenté cortarlo. Elevé mucho la pierna y al apoyarla en el suelo con fuerza se fue para fuera y para dentro y noté cómo se rompía todo. - ¿Y en ese mismo momento usted ya fue consciente de la importancia de la lesión? - Sí. Yo me lesione la otra rodilla en el ligamento cruzado y los dos meniscos hace unos ocho años. Pero el mecanismo de lesión fue diferente, porque la otra vez pisé y se giró la rodilla con muchísimo dolor, pero en esta ocasión, además del dolor horrible, noté cómo se rompía todo. Supongo que al romperme el cartílago noté como cuando partes una vara de madera. Cuando vino el fisio y me preguntó que qué me había pasado en seguida le contesté que me había destrozado la rodilla. - Y ahí empezó su calvario, que desde el primer momento sabía que iba a ser largo. - Desde el primer momento yo ya sabía que era una lesión bastante grave. En el momento en que iba a la sala de fisco, mi chip ya cambió y yo empezaba a hacer cuentas. Aunque dentro de lo malo yo pensaba que la lesión podía ser de menisco y ligamento cruzado, pero no que iba a ser también el cartílago, que es mucho más complicado de curar. Yo iba calculando en torno a los seis o siete meses, pero no que podían ser diez u once. Pero yo soy una persona muy luchadora y en seguida tomé una actitud muy positiva y eso me ha ayudado. Al final, yo me expongo a esto, a estas lesiones graves. En la misma sala de recuperación les dije: "Yo soy de Teruel, y los de Teruel tenemos un defecto, y es que somos tozudos Y yo quiero volver a jugar, y lo voy a conseguir como sea". - Sus seguidores en la red social Twitter hemos visto toda una lección de coraje demostrando una fortaleza mental a prueba de bombas… - Esto te lo puedes tomar de dos formas: Una, decirte a ti misma que ya tienes cierta edad y lo dejas, aunque sigas vinculada al mundo del deporte, pero yo sabía que quería volver a jugar. Era mi mayor ilusión y una lesión no me iba a retirar a mi. Tenía muchas ganas de volver a jugar y cada día hacía lo que me mandaban. Tenía dos opciones: o tomarlo de una manera negativa y hundirme o no. Y me sobrepuse, sobre todo viendo el apoyo que tenía de todo el mundo. - En el tweet en el que anunciaba su alta médica usted escribía: "que me digan 'no puedes' es todo lo que necesito para poder". ¿Ha desafiado los pronósticos para poder volver a jugar al fútbol? - Creo que sí, porque en la resonancia que hicieron salían afectados el ligamento cruzado y el menos, pero en el momento de la intervención el cirujano se encontró con una cosa totalmente distinta, que yo tenía el cartílago bastante roto, y tuvo que reaccionar en ese momento. Durante los meses siguientes la gente me trataba con mucha precaución y en una de las visitas rutinarias al médico me confesó que nunca había visto una lesión y pensaba que nunca podrías volver a jugar. Pero yo iba a volver a jugar sí o sí. Es una lesión que ha retirado a muchos futbolistas, pero con ganas e ilusión puedes afrontarlo todo. - ¿En que situación de condición física llega usted al alta médica? - Llevo cerca de tres semanas entrenando con el grupo. Aunque hasta unos días antes de irnos de vacaciones no hice el entrenamiento completo. Al principio hacía solo las primeras partes y luego seguía con trabajo de fortalecimiento en el gimnasio. El último día pude hacerlo todo, incluso el último partido que hicimos con el equipo. Las sensaciones son muy buenas, aunque en algún gesto noto un poco de miedo. Yo soy una persona valiente y en cuanto lleve unos pocos entrenamientos más ese miedo va a desaparecer. Mis sensaciones son buenas y llego en un buen estado de forma porque llevo muchos meses trabajando en el gimnasio y haciendo carrera. Además, el trabajo que tenemos de mini-pretemporada navideña también lo estoy haciendo al ritmo de mis compañeras o incluso un poco más porque mi rodilla lo requiere. Estoy contenta y creo que las sensaciones cuando vuelva en enero serán muy buenas. - Toda esta preparación ¿le permitirá llegar a l primer partido después de las vacaciones? - Si soy sincera, creo que no. Ojalá, porque sueño con ello. Sería muy bonito porque jugamos en el Mini Estadi, en Barcelona donde esta parte de mi familia, y contra el equipo ante el que me lesioné. Creo que es un poco justo porque apenas llevaríamos tres entrenamientos tras el patón navideño, pero yo le he dicho a mi entrenador que voy a darlo todo y que puede contar conmigo, así que ahora está en sus manos. - Estos meses usted no se ha desvinculado del todo del fútbol, llegando incluso a desarrollar labores técnicas. - Yo he hecho de todo. Estos meses me ha tocado trabajar un poco a la sombra, pero yo siempre he estado ligada al fútbol, con un campus o cursos de coaching deportivo todo lo que me mantenga unida al deporte, porque sin el deporte yo no sería yo. Aunque a veces no se ha visto, siempre he estado ahí. - ¿Queda mucha mecha de Adriana Martín? - Sí, creo que queda Adriana para ratos en cuanto vuelva tendré la ilusión de una niña de 15 años. Después de tantos meses apartada del equipo estoy desando calzarte las botas.