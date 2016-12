La Matahombres Trail tendrá 35 kilómetros

La primera edición de la versión trail de Matahombres tendrá una distancia de 35 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo y será muy corredora, apta para cualquier tipo de corredor con una adecuada preparación. J.L.R. Teruel 24/12/2016



La primera edición de la versión trail de Matahombres tendrá una distancia de 35 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo y será muy corredora, apta para cualquier tipo de corredor con una adecuada preparación. La organización de la mítica carrera de bicicleta de montaña, que en 2017 celebrará su XVI edición con nuevo recorrido, acaba de decidir el recorrido de la primera edición del Matahombres Trail. Este verano hubo un participante, Jorge Pérez Navarrete, vecino de Camarena de la Sierra, que decidió hacer el recorrido corto de la carrera a pie. Pérez empleó 3:40 horas para completar los 40 kilómetros y ni siquiera fue el último participante, ya que detrás suyo todavía entraron algunos ciclistas. La experiencia, inesperada e insólita, fue el detonante para que los organizadores se lanzasen a impulsar la versión trail de la carrera. Aunque todavía no se ha hecho público el trazado, sí se ha adelantado que subirá a los dos altos de la zona: el pico de Javalambre y el alto de San Pablo a través de caminos y, principalmente, senderos, aprovechando en algunos tramos el GR10 que cruza la zona. Aunque algunos tramos serán compartido por ciclistas y corredores no se ha previsto que apenas coincidan pasando al mismo tiempo por ellos. Por el tipo de terreno que atravesará la carrera de montaña, ésta será muy corredora con el desnivel como principal dificultad ya que no se atravesarán zonas muy técnicas. Con la salida y meta en la plaza mayor de Camarena de la Sierra, la carrera se celebrará el 10 de septiembre, concibiendo con la prueba ciclista