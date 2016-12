Deportes El primer partido oficial se jugará en Almería con Unicaja El CV Teruel vuelve a los entrenamientos el lunes

El Club Voleibol Teruel volverá a los entrenamientos el lunes por la tarde después de un merecido descanso tras un final de año de infarto. Con una plaza para la Copa del Rey asegurada gracias a los tres puntos logrados en el último partido frente al Electrocash de Cáceres, el equipo que dirige Miguel Rivera retomará la preparación para la vuelta a la competición después de una semana de descanso. El lunes retomarán las sesiones de entrenamiento pero la agenda del CV Teruel será apretada estos días. El miércoles 28 de diciembre pasarán por la Feria de Navidad, que se celebrará a partir del lunes en el Palacio de Exposiciones de Teruel, y el jueves 29 los jugadores del Club Voleibol Teruel y los del CD Teruel se enfrentarán en el tradicional Partido de las Estrellas, que se celebra en el Pabellón de Los Planos. Con el comienzo del año, la plantilla naranja tendrá otro compromiso solidario con la visita a los planta de pediatría del hospital Obispo Polanco. Vuelta a la competición Tras esa apretada agenda social y solidaria, el mismo día de Reyes por la tarde los jugadores del CV Teruel se embarcarán en el viaje a Almería donde el sábado se enfrentará al líder, el Unicaja Almería, en el último partido de la primera vuelta. El CV Teruel llega con los deberes hechos tras haberse asegurado una de las seis plazas para el torneo del KO, la Copa del Rey que se disputará el próximo mes de febrero en Leganés (Madrid). El equipo turolense emprenderá su viaje el 6 por la tarde para poder desarrollar al menos una sesión de entrenamiento en el Moisés Ruiz antes del partido. Esta temporada la disciplina de entrenamientos del CV Teruel es más estricta que en años anteriores. La decisión de no participar en la competición europea permite a los responsables técnicos del equipo programar con más precisión la preparación de los jugadores. Sobre el futuro, el presidente del club, Carlos Ranera, explicaba que la decisión de no jugar en Europa no es definitiva. "¿Europa?, depende -primero- de la posición en la que termine el equipo al final de la temporada, y después del presupuesto de que se disponga a través de ayudas públicas o patrocinios privados", explicó el directivo, que añadió otra variable: El que algún patrocinador exija en su contrato la participación en la competición continental.

