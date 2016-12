Suplemento T El Museo de Teruel organiza del 3 al 5 de enero tres talleres didácticos para niños de 6 a 10 años Un paseo de 2.000 años hasta la Antigua Roma

Miguel Ángel Artigas Gracia Teruel 24/12/2016



Con el objetivo de seguir profundizando en que el Museo Provincial de Teruel sea un espacio expositivo vivo y abierto a todos y de fomentar el aprendizaje y el acercamiento a la cultura a través de la diversión, esta Navidad se ha diseñado un programa de actos dirigidos a los más pequeños y destinado a implicarles con la institución. Mediante tres talleres didácticos para los días 3, 4 y 5 de enero, el Museo de Teruel va a acercar el mundo romano a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años. Así, el próximo 3 de enero tendrá lugar el taller ¡Guárdate de los dioses! Hacemos nuestra propia bulla", en el que se explicará la importancia de la divinidad y de los dioses protectores en la cultura romana, y realizarán su propia bulla. Esto no significa que los niños vayan a montar mucho escándalo, que seguramente también. La bulla era una pequeña cajita redondeada –su nombre procede del latín bulla (burbuja), de donde también deriva bullir– que portaba en su interior un talismán protector, y que solían llevar los niños romanos colgada del cuello hasta los 18 años. El día siguiente, 4 de enero, es la fecha escogida para el segundo taller didáctico bajo el título ¿Vienes a jugar al Museo? Cómo jugaban los romanos, en donde se introducirán en el mundo del ocio en la Antigua Roma, del infantil pero también del practicado por adultos, y jugarán a seis juegos de aquella época. Y?el 5 de enero, víspera de Reyes, tendrá lugar el último de los talleres, denominado Decora tu casa con mosaicos romanos. Permitirá conocer con mayor exactitud cómo se elaboraban esos mosaicos, tesela a tesela, para posteriormente realizar uno. Una actividad excepcional no solo para desarrollar la creatividad, sino también para trabajar la concentración y la paciencia. En todos los talleres, además de contar con un monitor especializado, se va a asignar a todos los participantes un Titvli Pictus, un auténtico nombre de un ciudadano romano a imagen y semejanza a aquel tiempo, como el que lo mercaderes grababan en sus ánforas para que todo el mundo supiera a quién pertenecían. De esta manera, los niños que participen en los diferentes talleres podrán adentrarse todavía más en el mundo de la Antigua Roma, conociendo de forma transversal algunos de los aspectos más relevantes y curiosos de la sociedad que imperaba en la Roma republicana e imperial. También a los pequeños El diputado delegado del Museo de Teruel, Juan Carlos Gracia Suso, recalcó que estas actividades ponen de manifiesto "el trabajo que desarrolla el centro expositivo durante todo el año para acercar a todos, independientemente de su edad, la cultura y la historia de nuestro territorio". En este caso concreto, resaltó que "el objetivo es que nuestros más pequeños puedan conocer un período fundamental en la historia de nuestro país y también nuestra provincia a través de actividades diferentes que seguro que les va a permitir aprender mediante una de las maneras más efectivas y divertidas como es el juego". Estas actividades suponen el inicio del ejercicio 2017 para el Museo, que Gracia Suso espera que sea "tan exitoso" como 2016. Para ello la institución seguirá desarrollando los principios que están haciendo de este centro expositivo uno de los lugares más visitados de la provincia", de los que ha destacado "la explicación de nuestra historia a través de los numerosos vestigios del pasado que disponemos, la organización de exposiciones temporales que nos permitan acercar a los turolenses y nuestros visitantes propuestas que tienen mucho que enseñarnos, y la puesta en marcha de diferentes iniciativas como estos talleres para niños que nos posibilita acercar el Museo de Teruel también a los más jóvenes, para que vean en él no un espacio desconocido, sino el lugar en el que poder aprender y divertirse". Para poder participar en estas tres actividades es necesario inscribirse con antelación, ya que el número de niños que pueden disfrutar de cada uno de los talleres está limitado a 15. Para ello pueden hacerlo llamando al teléfono 978 60 01 50 y deberán ir acompañados por una persona adulta durante toda la actividad.

