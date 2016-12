Teruel El equipo de Gobierno acepta dos de las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición La Diputación eleva las partidas para viviendas sociales y ajardinamiento

La comisión de Hacienda dictaminó ayer el proyecto de presupuesto de 2017 de la Diputación de Teruel, que asciende a 58.036.644 euros, un 7,5% más que en el actual ejercicio Alicia Royo / Teruel 24/12/2016



La comisión de Hacienda dictaminó ayer el proyecto de presupuesto de 2017 de la Diputación de Teruel, que asciende a 58.036.644 euros, un 7,5% más que en el actual ejercicio. Estas cuentas serán aprobadas en el pleno del próximo 29 de diciembre con las modificaciones aprobadas ayer y que corresponden a un incremento de las partidas destinadas a la adecuación de viviendas municipales para usos sociales y al programa de ayudas para ajardinamientos de espacios públicos. El vicepresidente primero, Joaquín Juste, destacó que las cuentas de la institución provincial se han estructurado con la intención de hacer llegar a los ayuntamientos de la provincia el máximo dinero posible. También ayer se valoraron las enmiendas presentadas por los grupos en las distintas comisiones. Tras considerar la viabilidad e importancia de las mismas, se han incorporado al proyecto de presupuesto dos, propuestas tanto por PSOE como por CHA y Ganar. Por un lado, se ha incrementado en 40.000 euros la partida para la adecuación de viviendas municipales para usos sociales, que finalmente estará dotada con 190.000 euros. Y por otro, se ha añadido 34.000 euros a los 90.000 destinados inicialmente al programa de ayudas al ajardinamiento de espacios públicos municipales, que dispondrá de 124.000. El dinero destinado a estas partidas ha sido detraído del fondo de contingencias, que dispondrá de 182.000 euros (30.000 menos), y de los arrendamientos destinados a la administración general, que tendrán 60.000 euros (14.000 menos). Los 30.000 restantes corresponden a la subvención otorgada a la Baja Aragón, para la que se presupuestan tan solo 6.000 euros. Juste explicó que, de momento, no tienen certeza de que esta prueba deportiva vaya a realizarse un año más en la provincia y que, en caso de que así fuera, se habilitaría una partida. "Nos gustaría disponer de más dinero para responder a las demandas de la oposición, pero hemos atendido las que hemos considerado más importantes y que atañen directamente a los ayuntamientos", argumentó Joaquín Juste. El PSOE había presentado 13 enmiendas de adición por un importe total de 467.500 euros, mientras que Ganar y CHA presentaron conjuntamente 21 por 933.000 euros. De todas las presentadas por el grupo socialista, la más cuantiosa era la destinada a las subvenciones a los ayuntamientos para realizar invesiones para mejorar la eficiencia energética (100.000 euros) y que no se contempla en el presupuesto. Por su parte, Ganar y CHA solicitaron duplicar la partida para las subvenciones del gasto corriente de los multiservicios, dotada con 130.000 euros. El diputado de CHA, Javier Carbó, destacó la necesidad de que la Diputación realice mayores aportaciones a las fundaciones más activas y a los ayuntamientos para el desarrollo de campañas culturales y la celebración de festivales, y así lo solicitaron junto a Ganar en las enmiendas presentadas conjuntamente. Asimismo, insistió en la necesidad de que la institución provincial se replantee las actuales ayudas al sector agrario, por lo que pidieron nuevas partidas para impulsar la comercialización de productos agroalimentarios, la agricultura ecológica y los aprovechamientos forestales. En este sentido, Juste indicó que, de acuerdo al Plan Estratégico de Subvenciones, deben "tener mucho cuidado" con las que otorgan y ceñirse a sus competencias. Tras el debate de la comisión que dictamina el proyecto de presupuesto, éste se llevará a su aprobación en el pleno del día 29 de diciembre con las modificaciones aprobadas. Las cuentas contarán con el voto favorable de los dos grupos que conforman el equipo de Gobierno, PP y PAR, y con el voto en contra de todas las fuerzas de la oposición, PSOE, CHA y Ganar. Falta de inversión El presidente del grupo socialista en la Diputación, José Ramón Morro, indicó que el presupuesto "es totalmente administrativo, carente de inversión confirmada, y demuestra las dos grandes carencias del equipo de gobierno PP-PAR: la falta de gestión y la falta de inversiones reales". Añadió que podría definirse como "un presupuesto en diferido ya que la inversión depende de la llegada de 4 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que aún deben aprobar los Gobierno central y autonómico, y de la liquidación del presupuesto de 2016. "En definitiva, no llega a ser ni mucho menos el presupuesto que nuestra provincia y nuestros pueblos necesitan", indicó. La diputada de Ganar Teruel, Anabel Gimeno, calificó el presupuesto como "continuista" y se lamentó igualmente de que, de los 6 millones destinados a inversiones, 4 dependan de la aprobación del Fite. Escasa ejecución Los partidos que conforman la oposición (PSOE, Ganar y CHA) coincidieron ayer en criticar la baja ejecución del prespuesto de 2016 por parte del equipo de Gobierno de la Diputación de Teruel, formado por la coalición PP-PAR. La cantidad sin ejecutar, que se conocerá una vez que se produzca la liquidación a finales de febrero, podría ascender a 14 millones de euros. En su opinión, este hecho dificulta tener un techo de gasto mayor, "problema que tiene que ver con lo tarde que salen muchas convocatorias y con las enormes dificultades para gestionar el reconocimiento de pagos, sobre todo a Ayuntamientos", argumentó el portavoz socialista, José Ramón Ibáñez. El vicepresidente primero de la Diputación, Joaquín Juste, indicó que, la Ley de racionalización del gasto público, limita las cantidades que pueden gastarse. Explicó que, al igual que ha ocurrido este año, el superavit de 2016 se podrá dedicar a inversiones financieramente sostenibles (FINS) y a carreteras. Por otro lado, PSOE, Ganar y CHA presentarán una proposición en el próximo pleno que busca la solución de un posible problema de discriminación de género. Según la misma, "se da una situación injusta para una serie de trabajadoras que tienen asignado un nivel inferior a colegas del mismo grupo. Exactamente hay 6 puestos de trabajo del grupo A2 que tienen nivel complemento de destino 21, cuando el resto de puestos del grupo A2 tienen asignado un nivel 22. Casualmente esos 6 puestos de trabajo están asignados a mujeres. Igualmente, en el grupo C1 solo hay una persona que tiene un nivel 17, cuando el resto tienen 19, que casualmente también es mujer". Por otro lado, Ganar criticó el incumplimiento de la tasa de reposición de la plantilla de la Diputación. Juste precisó que, una vez reducido el endeudamiento que les impedía contratar, su intención es cubrir las plazas vacantes.

