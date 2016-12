Teruel Jornadas sobre alternativas laborales y de formación en la Facultad de Teruel Los futuros maestros conocen sus salidas profesionales

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel acogió el pasado miércoles la jornada Salidas profesionales a los estudios del grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria, una actividad que buscaba asesorar a los estudiantes sobre qué hacer cuando finalicen este título universitario con diferentes alternativas para ampliar formación o buscar empleo. El coordinador del grado de Magisterio de Primaria, Alberto Abarca, explicó que esta sesión de trabajo surgió "de la necesidad de que los alumnos de cuarto, tanto del grado de Infantil como del de Primaria conocieran qué les depara una vez que salen titulados". Por eso se ofrecieron diferentes visiones. El primer lugar se les dio a conocer cómo es el proceso de acceso a la función docente. Se habló tanto de la parte del concurso con sus diferentes apartados como de la oposición con todas sus fases con una ponencia de Pilar Loma. También se explicó la necesidad de actualizar sus conocimientos a lo largo de su vida profesional y por ello se expuso cómo funciona el modelo de la formación permanente del profesorado, con la participación de Mariví Elena. La segunda parte de la jornada profundizó en la formación de postgrado que ofrece la Universidad a estos titulados. Abarca recordó que con la implantación de los grados a los maestros se les abre la posibilidad de acceder a másteres oficiales que antes, al ser una diplomatura estos titulados no tenían acceso si no hacían una licenciatura o un segundo grado. "Ahora se les ha abierto una oferta que poco a poco tienen que ir descubriendo porque parece que la orientación inicial es solo hacia las oposiciones, cuando aquí en la Universidad de Zaragoza tienen por lo menos tres másteres oficiales y dos estudios propios a los que pueden acceder", añadió el coordinador del grado en Teruel. Estudios propios Así, la profesora Pilar Abós habló a los alumnos sobre los estudios propios de la Universidad de Zaragoza entre los que está el de Educación rural que se puede estudiar en Teruel. En cuanto a los másteres oficiales se habló sobre tres: Aprendizaje a lo largo de la vida, Formación de Profesorado de Educación Secundaria (que en su especialidad de Arte se estudia en Teruel) y Didácticas específicas, una parte de la formación que impartió el propio Alberto Abarca. Finalmente, se explicó cómo es la formación de doctorado y la figura de los profesores asociados, con una charla de José Antonio Julián. Se da la circunstancia de que no habrá oposiciones de maestros hasta 2019, puesto que en 2017 y 2018 la convocatoria será para profesorado de Secundaria. Por eso, estos jóvenes que van a terminar ahora tendrán dos cursos para continuar formándose a nivel profesional e investigador y también para obtener puntos en el concurso oposición, por ello desde la coordinación esta titulación se quiso ofrecer esta jornada informativa para que conozcan todas las opciones.

