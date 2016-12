La N-232 y el carbón, principales iniciativas del PSOE en Madrid

El diputado del PSOE por la provincia de Teruel, Ignacio Urquizu, y la senadora socialista por esta circunscripción, Perla Borao, hicieron ayer balance de su labor parlamentaria. I. M. T. / Teruel 24/12/2016



El diputado del PSOE por la provincia de Teruel, Ignacio Urquizu, y la senadora socialista por esta circunscripción, Perla Borao, hicieron ayer balance de su labor parlamentaria. La mejora de la carretera N-232 y el futuro del carbón han sido dos de los temas centrales durante estos meses para la provincia de Teruel, aunque sin lograr avances. Por otro lado, los parlamentarios turolenses destacaron el papel del PSOE como "oposición útil para cambiar las cosas" en España, sobre todo en materia social. Urquizu explicó que una de sus preguntas parlamentarias sobre los planes de mejora de la N-232 ya ha tenido respuesta, pero que esta no es muy optimista ya que se remite a lo que se recoja en los presupuestos del Estado y solo hay una pequeña cantidad para mantenimiento. Sin embargo, el diputado turolense explicó que se va a seguir trabajando en este tema y que se va a presentar una nueva proposición no de ley sobre esta infraestructura pero planteada no solo desde la provincia de Teruel sino también con Castellón, Zaragoza y La Rioja. En el Senado, el futuro de la minería turolense es una de las grandes preocupaciones para el PSOE. Perla Borao se refirió precisamente a la moción socialista para transformar el modelo energético que fue rechazada en esta Cámara el pasado miércoles. La senadora turolense negó la acusación vertida desde el Partido Popular de que el PSOE no quiere llegar a un consenso de todos los grupos sobre el carbón. En este sentido, argumentó que la enmienda que planteaba el PP sobre este tema y que no se aceptó era para que no se incorporara la demanda que se hacía al Gobierno para que se respete el acuerdo para el 7,5% de consumo de carbón autóctono en el mix energético nacional, algo que Borao aseguró "era innegociable para el PSOE". La parlamentaria socialista recordó que la iniciativa de su partido planteaba otras cuestiones fundamentales para la actividad minera de la provincia como los incentivos para la mejora medioambiental en centrales térmicas que usan carbón nacional o el apoyo al desarrollo de tecnologías de captura y al almacenamiento de CO2. Y, en definitiva, reclamar que se cumpla el Plan del Carbón 2013-2018. A nivel nacional, Ignacio Urquizu destacó que se está llegando a importantes acuerdos y que el PSOE está haciendo "una oposición útil" para poner encima de la mesa la agenda social y la recuperación de derechos. El diputado turolense resaltó la subida del salario mínimo interprofesional un 8%, la mayor en 30 años, y el bono social de la pobreza energética que garantizará que no se produzcan cortes de suministro a los más vulnerables. Urquizu aseguró que se va a seguir trabajando en esta línea y que se llegará a acuerdos con el PP o con otras formaciones políticas para llevar a cabo mejoras sociales. En clave interna El diputado socialista por la provincia de Teruel, Ignacio Urquizu, se refirió ayer a la situación de su partido sobre el que reconoció que ha pasado por "una etapa difícil" pero aseguró que es "optimista" porque han entendido su papel como "oposición útil para cambiar las cosas". Urquizu recordó que es uno de los diez miembros del partido que está trabajando en la elaboración de la ponencia política que marcará el futuro del PSOE y que, además, tiene una importante responsablidad en su redacción. El parlamentario valoró la importancia que tiene para Teruel esta influencia a nivel nacional. El Comité Federal del PSOE se reunirá el 14 de enero para establecer el calendario para el congreso en el que se debatirá la ponencia política para establecer la posición de futuro del PSOE y decidir también quiénes serán los rostros visibles del partido. Indicó que habrá que ver cómo se combinan los tres elementos del partido: el modelo presidencialista de la Secretaría General, el parlamentarista del Comité Federal y el asamblearismo de las agrupaciones locales. También señaló que no tiene por qué ser la misma persona el líder del partido y el candidato a la Presidencia del Gobierno.