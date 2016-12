"Es una sensación un poco indescriptible porque cuesta creer que has ganado tú”

Carlos Brusca es el afortunado que este año se ha hecho con la Cesta de Mariano y Manolo, el ostentoso premio que sortea el conocido como "bar del matadero" de Calamocha, valorado en nada menos que 450.000 euros. Cristina Jiménez / Calamocha 24/12/2016



Carlos Brusca es el afortunado que este año se ha hecho con la Cesta de Mariano y Manolo, el ostentoso premio que sortea el conocido como "bar del matadero" de Calamocha, valorado en nada menos que 450.000 euros. El joven lo celebró este viernes por la tarde en el restaurante acompañado por familiares y amigos. Lo primero, enhorabuena. ¿Qué se siente al ser el ganador de la Cesta de Mariano y Manolo? Es una sensación indescriptible. Me costó creer que mi boleto era el ganador. Aunque usted vive en Alicante, se podría decir que el premio se ha quedado en Calamocha. Sí, aquí se ha quedado. Mi madre es de Calamocha y mi padre de Olalla. Los dos se han criado aquí prácticamente y toda mi familia es de aquí. De hecho, ya teníamos planeado venir aquí a pasar las Navidades con ellos, así que no solo hemos venido por la cesta porque somos de aquí de toda la vida. ¿Cómo se enteró de que la cesta era suya? Yo sabía que mi número empezaba por seis y acababa en trece, pero no recordaba los otros dos números. Yo estaba en Alcoy, que es donde estudio; mi hermano estaba en el colegio y mis padres en Valencia, visitando a mis tíos. Y nadie estaba en casa para ver el boleto. No lo supimos hasta que mi hermano llegó y comprobó el número. ¿Y cómo reaccionó? No me lo creía. Al principio, ponía el número del Gordo en el móvil en una mano y el boleto en otra para ver que era verdad porque no me lo podía creer. ¿Llevaba muchos boletos? Llevaba dos. Todos los años compramos alguno. Mi abuela había comprado uno para repartir pero el fin de semana del 4 de diciembre estaba por aquí y decidí ir a buscar rebollones con mi padre. Esa mañana madrugamos para ir antes a almorzar al Restaurante de Mariano y Manolo, y justo uno de los boletos que compramos fue el ganador. De todo lo que contiene la cesta, ¿qué es lo que más le gusta? Compré boletos por una de las motos. La scooter se la quedará mi hermano y el Mini se lo reservo a mi madre. De todas formas, me gusta mucho esquiar y creo que al piso en Candanchú le sacaré partido. No he esquiado nunca en esas pistas, pero sí que he ido alguna vez a los Pirineos y me gusta esa zona. Y todo lo que son comida y bebida lo repartiré con mis familiares y amigos. Se podría decir que es un regalo de Navidad anticipado. Sí. Y de cumpleaños porque justo este sábado, 24 de diciembre, cumplo 20 años, así que el premio no podía haber llegado en mejor momento.