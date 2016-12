La primera Zona de Entrenamiento en Montaña está en Javalambre

La sierra de Javalambre con la primera estación de entrenamiento para carreras de montaña de Aragón. J.L.R. Teruel 26/12/2016



La sierra de Javalambre con la primera estación de entrenamiento para carreras de montaña de Aragón. La Federación Aragonesa de Montaña ha puesto en marcha el primer centro de un proyecto de tecnificación de esta disciplina que gana adeptos cada día en el entorno del refugio de montaña Rabadá y Navarro, en el término municipal de camera de la Sierra. Se trata de tres recorridos en los que los aficionados al trail running podrán mejorar su técnica y su forma física con distancias que oscilan entre los 15 y los 28 kilómetros, con la particularidad de que los tres discurren en cotas próximas a los 2.000 metros, por lo que las adaptaciones del organismo de los atletas se multiplican. La Zona de Entrenamiento en Montaña (ZEM) es un proyecto pionero que se ha puesto en marcha, como experiencia piloto, en Teruel por la Federación Aragonesa. Diego Pérez, el guarda del refugio, confirma que la intención de la Federación es implantar estas zonas de entrenamientos en distintos refugios de montaña. El ejemplo turolense se va a extender a otros refugios en toda la Comunidad. Tres recorridos La ZEM de Javalambre consta de tres recorridos de dificultad diferente, en función de su longitud y desnivel. Los tres circuitos son circulares y tienen la salida y la llegada en el propio refugio Rabadá y Navarro, donde además se ha instalado un área de estiramientos. Entre los servicios que se ofrecen está la posibilidad de adquirir por 3 euros un mapa de los tres recorridos para no perder detalle, que se acompaña de un refrendo a la llegada y la opción de ducharse en el propio refugio al concluir la actividad. Los recorridos no están balizados, aunque parte de su trazado coincide con el del GR 10 que cruza la sierra. Sin embargo, se hace recomendable la utilización de algún aparato de GPS para poder seguir los tracks (disponibles en la página de la FAM) y no tener sorpresas. Aunque de momento no está previsto, sí se cuenta con balizarlos en un futuro. El circuito más corto cuenta con una distancia de casi 15 mil metros y un desnivel acumulado de 650 metros. Casi la mitad del recorrido se hace por senderos y el 40 por ciento restante por pista, y solo el 13 por ciento es por asfalto, y al ser circular acumula el mismo desnivel de bajada. El segundo circuito, de 24,6 kilómetros y un desnivel positivo de 930 metros, transcurre en una tercera parte por sendero y algo más de la mitad por pista, dejando apenas otro 13 por cien por asfalto. El más exigente propone un recorrido de 28,3 kilómetros con un desnivel de 1.240 metros recurre a pistas y senderos en un 80 por ciento de su trazado, dejando apenas un 7 por cien del circuito por asfalto. En las primeras semanas ya han pasado muchos corredores por esta nueva zona de entrenamiento y se espera que la acción promocional del mapa, refresco y ducha contribuya a hacerlo aun más atractivos.