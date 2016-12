Teruel La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, destaca la "implicación de la sociedad turolense" en la celebración del evento “Organizar el 800 Aniversario de los Amantes es complicado, pero muy satisfactorio”

La ciudad de Teruel está a punto de entrar en un año muy especial. 2017 será el año en el que se celebren los 800 años de los Amantes y ya hay una larga lista de actos culturales, sociales y deportivos preparados a los que se van sumando más actividades. Para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la organización de la conmemoración del 800 Aniversario de los Amantes está resultando "muy complicada, pero muy satisfactoria". -Aunque todavía quedan algunos actos por incluir y se dijo que se irán ampliando a lo largo de 2017, ¿está satisfecha con el programa? -Sí lo estoy por cómo está transcurriendo la elaboración del programa y porque ya hemos cubierto todo el año con actividades sociales, culturales y deportivas que van a llenar durante doce meses la ciudad de actos. Algunos de ellos son del suficiente prestigio como para que cumplan el objetivo de promocionar la ciudad fuera. Subrayar que se va a estrenar una ópera que ha compuesto y regalado el músico Javier Navarrete y que se representará en la iglesia de San Pedro en febrero. Es la primera ópera sobre Los Amantes que se hace después de la que hizo Tomás Bretón. También tenemos una actuación prevista en el Museo del Prado durante el tercer trimestre de 2017 y que está vinculada a los cuadros relacionados con el tema del amor y la muerte y que será muy relevante para la proyección internacional de la ciudad debido al número de visitantes que recibe El Prado. Además, se van a presentar dos Gigantes durante las Fiestas de la Vaquilla, dedicados a Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Puede parecer algo menor, pero hace cien años que no se renovaban los Gigantes de la ciudad. En 2017 se desarrollarán actividades concretas por el aniversario, pero las actuaciones habituales que se realizan, como las Bodas de Isabel, se harán de forma más especial. Y aunque hasta la fecha no se había dicho, se ha confirmado que la Asociación de Pintores y Escultores de España, que todos los años hace una convocatoria a sus asociados para que hagan obras en torno a un tema, ha elegido la temática de los Amantes para el año próximo. -¿Esta es una de las nuevas actividades del programa? -Sí, es la primera vez que se anuncia esta actividad, que será muy importante porque toda la producción artística que se haga durante el año se expondrá en la ciudad en el último trimestre de 2017. Que la Asociación de Pintores y Escultores de España haga esa convocatoria en torno al 800 Aniversario es muy relevante porque el jurado que va a participar es de calidad.Y también está confirmada la actuación de Raphael en la plaza de Toros el próximo 24 de junio. Ha sido complicado por su ajustada agenda y se ha conseguido gracias a la celebración del 800 Aniversario de los Amantes, vinculándolo como cantante del amor. -¿Cuál de los actos previstos no ser perdería por nada del mundo como vecina de Teruel? -Como turolense, sin ninguna duda, hay dos que son clave: la entrega de las Medallas de los Amantes y las Bodas de Isabel. Se realizan todos los años y forman parte de la actividad habitual y de la vida de la sociedad turolense, pero en 2017 van a tener algo especial. Me resulta muy difícil escoger entre los actos que se van a llevar a cabo, pero yo tengo especial predilección por la ópera que Javier Navarrete ha hecho y que está pensada para representarse en una iglesia. Los turolenses tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos cuando la gente de Teruel que triunfa no se olvida de su tierra y sigue trabajando por ella, y lo hace de forma altruista. Tenemos el ejemplo de este músico de prestigio internacional que ha estado nominado a los Oscar, pero también el de la diseñadora Rosa Blasco, que además de regalar el vestido de novia que lucirá Isabel en la próxima edición de las Bodas, ha presentado una nueva colección que se llama Amantes. La actividad que se llevará a cabo en el Museo del Prado ha ido de la mano del escritor turolense Javier Sierra. Todos los actos son especiales, pero realmente tengo muchas ganas de disfrutar la ópera de Javier Navarrete. -El regalo del vestido de novia de Isabel de Segura de Rosa Blasco o la ópera de Javier Navarrete reflejan una gran implicación en esta conmemoración. -Sí, ha habido mucha implicación. Por una parte, la propia sociedad turolense que se ha volcado con la celebración. Todo el mundo que hace cultura o actividad social se ha querido implicar en el aniversario. Desde el mundo de la jota, de la música o del teatro están preparando algo especial. Todos los días vienen asociaciones o grupos a proponer cosas al Ayuntamiento. También los turolenses que viven fuera de la ciudad han tenido esa implicación desde el principio y nos están ayudando a preparar este acontecimiento que queremos prolongar en los primeros meses de 2018. -Los actos arrancarán con una Nochevieja especial para dar la bienvenida a este año de celebración tomando las uvas en la plaza del Torico. ¿Qué respuesta espera en este acto? -Esperamos que la respuesta sea positiva. Es la primera vez que en Teruel se va a celebrar una Nochevieja especial, que hacemos en colaboración con Aragón Televisión. Las campanadas que se retransmitirán en la cadena autonómica serán desde Zaragoza, conectando permanentemente con Teruel, y estarán dedicadas al 800 Aniversario de los Amantes. Es muy importante que los turolenses que vayan esa noche a la plaza del Torico sepan que todo Aragón va a estar pendiente de lo que ocurre aquí. Por otro lado, es complicado hacer una estimación de los asistentes y nos puede ocurrir eso que se llama morir de éxito y que nos veamos desbordados. Corremos ese riesgo. Es muy complicado hacer una estimación, pero no me cabe ninguna duda de que la gente, especialmente los que salen habitualmente en Nochevieja, va a responder, porque es un año especial, todo Aragón nos va a estar mirando y es una forma novedosa de empezar el nuevo año, con una fiesta con música que organiza el Ayuntamiento y en la que repartiremos uvas y bolsas de cotillón para concluir con ese beso colectivo que nos daremos todos los asistentes. -¿Podría repetirse en años sucesivos? -Desde el Ayuntamiento lo planteamos con motivo del 800 Aniversario de los Amantes y porque contamos con la colaboración de Aragón TV. Pero si el éxito es importante, el consistorio se podría plantear que esta celebración se mantenga las próximas nocheviejas. Vamos a ver cómo funciona en esta ocasión y si la gente responde, se divierte, disfruta y nos lo pide, lo volveríamos a hacer. -¿La organización y celebración del 800 Aniversario de los Amantes es uno de los proyectos más complicados a los que se enfrenta en este mandato? -Desde luego, organizar los 800 Años de los Amantes nos está llevando mucho, mucho esfuerzo. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento al concejal de Cultura , José Luis Torán, porque se está dejando la piel por este acontecimiento, sin tener dedicación exclusiva. El mismo reconocimiento va para los concejales de Turismo, José Manuel Valmaña, y de Fiestas, Javier Domingo, y para todos los funcionarios que trabajan es esas áreas. Realmente es una organización de mucha complejidad que nos está llevando muchísimas horas de trabajo, pero también es cierto que se trabaja muy a gusto porque vamos a ver ese resultado en la calle. -El borrador del presupuesto incluye partidas en distintas áreas, la financiación para este acontecimiento. ¿Habrá ayuda de otras administraciones? -El Gobierno de Aragón ha hecho una aportación de unos 70.000 euros a través de la Fundación Amantes para la celebración del aniversario, mientras que la Diputación de Teruel ha entregado 50.000 euros al propio Ayuntamiento de Teruel. Además, contaremos con una serie de patrocinadores privados que ya anunciaremos cuando se firmen los correspondientes convenios.

