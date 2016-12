La familia del belén de San León crece con nuevas figuras de metal

La originalidad del belén de San León radica en el gran tamaño de sus imágenes y en el material utilizado para su construcción, grandes placas metálicas de las cuales se han obtenido las piezas que forman ese nacimiento. Redacción Teruel 26/12/2016



La originalidad del belén de San León radica en el gran tamaño de sus imágenes y en el material utilizado para su construcción, grandes placas metálicas de las cuales se han obtenido las piezas que forman ese nacimiento. Coincidiendo con el 50 aniversario de la construcción de este templo, la familia de este belén ha crecido, con nuevas figuras. En esta ocasión las novedades se centran en la pasarela que conecta la iglesia con la torre. Allí se han incorporado la silueta del castillo y la de un perro, un guiño al animal de compañía de uno de los voluntarios que han colaborado en la instalación del belén. Este montaje, que se puede visitar durante estas Navidades, ha sido posible gracias al trabajo voluntario de vecinos del barrio principalmente, que echaron una mano para que fuera realidad. Al frente del equipo está el belenista Juan Cercós, que se ocupa de diseñar las figuras, que luego Modesto, el herrero del barrio, obtiene del metal. Para jugar con la perspectiva del visitante, "son figuras de gran tamaño, la más alta puede medir dos metros y medio", cuenta Cercós, que considera que es un belén "único en España". "Me he interesado y he preguntado si había algo parecido en otros sitios pero nadie me ha dicho que lo haya", agrega. En los primeros años de montaje de este Belén las figuras no tenían colores, pero posteriormente decidieron pintarlas para darles más realismo. También se juega con la iluminación, por lo que se abren huecos en las figuras que dejan pasar la luz. Este belén va creciendo en número de piezas año tras año y para las próximas Navidades "ya estamos pensando en nuevas figuras".