Pedro Contamina es coordinador provincial de la Remer, que es como se conoce a la Red Radio de Emergencias en la que colaboran de forma altruista como voluntarios radioaficionados de toda España F.J.M. Teruel 26/12/2016



Pedro Contamina es coordinador provincial de la Remer, que es como se conoce a la Red Radio de Emergencias en la que colaboran de forma altruista como voluntarios radioaficionados de toda España. En Teruel, varios miembros de la red provincial recibieron recientemente un diploma de la Subdelegación del Gobierno en reconocimiento a su trabajo, que aunque en la actualidad se centra básicamente en realizar simulacros y en estar siempre a disposición de Protección Civil, su intervención en caso de necesidad por algún tipo de catástrofe sería fundamental para mantener activadas las comunicaciones. - ¿En qué consiste la Remer, la Red Radio de Emergencias? - Es una red de comunicaciones de ámbito nacional que no hay que confundir con las que pueden ser locales. Está creada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y se creó en 1982 debido a unas inundaciones. Se hizo con el fin de apoyar las transmisiones a los servicios de Protección Civil. - ¿Quienes forman parte de esa red? - Está formada por radioaficionados que tenemos una licencia y que previamente hemos hecho un examen de acceso. - Usted coordina la red en lo que es la provincia, ¿cuánta gente forma parte de ella aquí en Teruel? - En la provincia estamos unos 39. - Bastante gente, ¿no? - Pues sí, y además lo tenemos repartido por zonas que concretamente coinciden con las comarcas y en cada una de ellas tenemos un coordinador de zona. La verdad es que tampoco es que seamos muchos porque en Teruel es donde más estamos, ya que seremos una quincena o por ahí, y después el resto se reparte por toda la provincia. - ¿Cuál es su misión, cuándo intervienen? - Por incendios forestales, por inundaciones, por cualquier catástrofe que pueda haber se nos puede reclamar. La misión nuestra de los radioaficionados de la Remer es cubrir la falta de comunicaciones que podría darse en caso de que fallasen por algún motivo. Últimamente se está hablando mucho de lo que podría pasar con las manchas solares que pueda haber. - ¿Cómo afectaría eso? - Que habría interferencias, y en el caso de que se produjera una caída de la energía eléctrica ahí es donde nosotros podríamos intervenir con nuestros equipos porque normalmente son autónomos y contamos con baterías para hacerlos funcionar, o grupos electrógenos. Y aparte con los coches nos podemos desplazar a las zonas donde no estén cubiertas. - ¿Han tenido que intervenir últimamente? - No, lo que sí que hemos hecho han sido simulacros, como el que se hizo hace poco de Melogic, y ha sido una experiencia muy interesante. Nos quedamos contentos y ellos también, nos felicitaron porque procuramos hacerlo lo más completo posible porque estas cosas llevan un protocolo de actuación muy serio. - Lo importante es que nunca se tenga que intervenir por que se haya producido una catástrofe, ¿verdad? - Por supuesto. - Me imagino que en los tiempos que corren, en caso de un ciberataque por ejemplo que tirara abajo la red eléctrica, su intervención sería vital. - Efectivamente. Cualquier cosa que pueda suceder nosotros podríamos actuar. Lo que hacemos es colaborar con los equipos gubernamentales que hay. Nosotros en caso de una emergencia lo primero que tenemos que hacer es ponernos a disposición de las autoridades. - ¿Cuánto tiempo lleva como radioaficionado y en la Remer? - Como radioaficionado desde el año 1980 aproximadamente y en la Remer desde 1982. - ¿Qué le atrae de este mundillo? - Esto de la radioafición, en mi caso, es porque me gusta la electrónica, y en definitiva se trata de cacharrear los equipos, como hacerte las propias antenas. Antes incluso los equipos los llegábamos a hacer nosotros, y ahora aunque los compras, con los ordenadores te dedicas a hacer programas que decodifican las comunicaciones. Nosotros avanzamos conforme lo hace la tecnología. - ¿Con quiénes suele comunicar? - Con cualquier parte del mundo. Yo habitualmente trabajo con el ordenador y entran estaciones de todo el mundo, pero no es hablando sino que decodifica el ordenador y yo me comunico a través de unos protocolos que hay de comunicaciones. Yo soy radioaficionado de trasteo, no de hablar, frente a otros que hacen muchos contactos y enlaces con la gente.