El balneario de Torre los Negros con el agua curativa del Padre Selleras abrirá en primavera

El Ayuntamiento de Torre los Negros abrirá en la primavera de 2017 un pequeño balneario con el agua curativa para las enfermedades de la piel del beato Padre Selleras, hijo de la localidad. El Consistorio ha construido dos piscinas cubiertas, un restaurante-bar, botiquín y baños con el apoyo del Fondo de Inversiones de Teruel de 2014 y 2015. El Consistorio quiere atraer el turismo religioso y con ello la supervivencia del municipio para el futuro. Torre los Negros ya dispone de 4 viviendas para atender la posible demanda turística. El alcalde de Torre los Negros, Manuel Gambaro, anunció que para la próxima primavera se abrirá el pequeño balneario que ha construido el Ayuntamiento con el agua curativa para las enfermedades de la piel del beato Padre Selleras. Manuel Gambaro señaló que gracias a la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel de los años 2014 y 2015 se ha podido hacer realidad el pequeño balneario con subvenciones de 80.000 y 50.000 euros respectivamente. En la primera actuación se ejecutó del balneario la compra del terreno, explanación y vasos de las dos piscinas. El balneario de las aguas curativas del beato Padre Selleras está en el mismo casco urbano, mientras que la fuente manantial del Padre Selleras se encuentra cerca de 2 kilómetros del casco urbano de Torre los Negros. Se ha aprovechado una canalización de agua que había para el municipio y se ha realizado una derivación, ampliación, hacia donde se han construido las piscinas del balneario. El primer edil de Torre los Negros reseñó que con la convocatoria del Fondo de Inversiones de Teruel del pasado año y por ser municipio limítrofe de zona minera se ha ejecutado en la presente anualidad en el balneario un bar restaurante con cocina y almacén, vestuarios, baños y botiquín. Las dos piscinas, una para niños y otra para adultos, están cubiertas con lo que ayuda a mantener el calor del agua, que no se va a calentar, pero que tendrá una temperatura buena para bañarse desde marzo a octubre. "En septiembre la temperatura del agua de la piscina alcanzó los 30 grados. Si en la noche se está a 0 grados el agua está a 10 y 12 grados. La cápsula que se ha colocado hace efecto invernadero, entra el calor pero no sale. En verano la cápsula se puede levantar y quedar las piscinas al descubierto", explicó. El Ayuntamiento de Torre los Negros tiene previsto para cuando pasen los hielos sembrar todo el espacio que rodea a las piscinas y abrir el balneario para la próxima primavera de 2017. De los trabajos pendientes quedan pintar las instalaciones y el equipamiento. El alcalde de Torre los Negros señaló que con el balneario del agua curativa de la fuente del Padre Selleras se busca atraer un turismo religioso que posibilitaría la supervivencia y mantenimiento para el futuro del municipio, que no llega a contar con un centenar de vecinos, además de que se curen las enfermedades en las personas que creen en ello. "Se tiene que creer en esta agua curativa y aquí en el pueblo y en toda la zona se cree mucho en el beato Padre Selleras. Es un agua, que por otra parte, se puede beber con toda la tranquilidad, ya que antes el pueblo se suministraba de este agua. Con esta agua de la fuente del Padre Selleras la piel se queda muy suave. Hay mucha gente que cree en las propiedades que tiene este agua cuando se lava durante las noches de San Juan y de San Pedro, antes de que salga el sol, o bien haciendo una novena. En todo caso el agua a nadie sienta mal y a mucha gente le va muy bien", apuntó. Al agua curativa de la fuente del Padres Selleras se le atribuyen importantes propiedades curativas en las enfermedades cutáneas como pueden ser eczemas, psoriasis, grietas en la piel, verrugas, eritemas y heridas. Manuel Gambaro insistió que lo que busca el Ayuntamiento de Torre los Negros es un proyecto pequeño que no requiere gran inversión y que dinamizaría al municipio. En este punto el alcalde recordó la infraestructura turística de la que ya se dispone y citó el multiservicio con un apartamento y una habitación, las dos casas de los maestros totalmente equipadas y amuebladas y otro piso más también propiedad del Ayuntamiento. "Tenemos cuatro viviendas y una habitación individual para alquilar. No se buscan grandes obras y proyectos, que no se pueden mantener. Se busca pequeñas actuaciones y dar vida a lo que ya tenemos".En esta línea y de cara al futuro el Ayuntamiento de Torre los Negros quiere construir una zona deportiva anexa al balneario pistas de padel o de tenis. "Terrenos tenemos y sería una oferta complementaria". Para estas actuaciones el Ayuntamiento de Torre los Negros buscará financiación principalmente en los planes de la Diputación Provincial de Teruel. Muchas son las personas que se acercan a por agua a la fuente del Padre Selleras en Torre los Negros. Manuel Escuín, natural de Bañón, llenaba garrafas de agua para llevarse a Zaragoza y afirmaba que el agua de la fuente del Padre Selleras es muy buena para beber y, sobre todo, para curar las enfermedades de la piel. "Te lavas la cara y te queda la piel bien fina. A mi mujer tenía las manos cortadas por grietas y este agua se las curó. Además para beber es muy buena. Lo que veo es que baja muy poca cantidad de agua del manantial, será por la sequía que ha habido. Antes por los caños caía mucha agua", comentó. Reclamación para la mejora de las comunicaciones El Ayuntamiento de Torre los Negros reclama la mejora de las comunicaciones tanto en carretera como las telemáticas. En carreteras se reclama a la Diputación Provincial el tramo con Barrachina y a la Diputación General de Aragón la que discurre entre Barrachina y Calamocha, que está "destrozada", dijo el alcalde, Manuel Gambaro. Por otro lado, el Consistorio pide para Torre los Negros ADSL, ya que la señal que tienen, la de Embou, señal por radio, "hay días que no funciona". "Al Ayuntamiento se nos exige que hagamos todo telemáticamente, pero no disponemos servicio para ello, sobre todo, cuando hay plazos de por medio y la red no funciona. Mientras esto no se mejore debía convivir la telemática y el papel hasta que no se tenga un buen servicio". Biografía del padres Franciscano Padre Selleras Orgullo de Torre los Negros es su hijo predilecto, el Venerable Padre Selleras, a quien se han dedicado la fuente principal, un peirón y el centro social, aparte de diversas imágenes. Pedro Selleras Lázaro nació en esta localidad, el 7 de noviembre de 1555. Huérfano de padre, cuando apenas tenía trece años, abandonó el hogar para no ser una carga e ingresó en la orden franciscana. Aficionado a la música y a la poesía, estudió teología y fue autor de varios libros que quedaron manuscritos. Fue ordenado en Cariñena el 12 de mayo de 1576. Durante toda su vida se dedicó a la predicación por los pueblos de Aragón, siendo conocido en muchos de ellos como Arca del Testamento, además de atribuirle varias acciones milagrosas. Murió en Visiedo el 28 de febrero de 1622 en olor de santidad, por lo que no tardó en iniciarse el proceso de beatificación correspondiente. El Ayuntamiento proyecta un centro de interpretación para el chopo cabecero El Ayuntamiento de Torre los Negros está madurando el proyecto de solicitar subvención al Fondo de Inversiones de Teruel para construir un centro de interpretación para el chopo cabecero. El primer edil, Manuel Gambaro, reseñó que en Torre los Negros hay censados 3.000 chopos cabeceros a lo largo del río Pancrudo que atraviesa todo su término municipal. Con el centro de interpretación del chopo cabecero se haría una ruta explicativa. El chopo cabecero en Torre los Negros, indicó el alcalde, se sigue cuidando y se sigue utilizando para leña. El chopo cabecero no cuenta con un centro de interpretación, aunque sí con un aula para su promoción en Aguilar del Alfambra. El pasado 9 de diciembre el Boletín Oficial de Aragón publicó la cultura del chopo cabecero en el sur de Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El pasado 30 de noviembre el Gobierno autonómico aprobó la declaración del chopo cabecero. Esta actividad contempla la escamonda del álamo negro, así como los conocimientos, técnicas y usos asociados a dicha tarea que se desarrolla en varias comarcas del sur de Aragón. El Ejecutivo autonómico considera que el manejo y aprovechamiento del chopo cabecero "es un ejemplo singular de la relación del ser humano con la naturaleza, así como de la configuración de paisajes antrópicos a través de una actividad extractiva tradicional. Los valores culturales que justifican su protección como bien de interés cultural inmaterial". Leña En la actualidad, el principal destino de la leña procedente de la escamonda es el combustible, dada la larga temporada de heladas que afecta a la serranía ibérica. Sin embargo, hace apenas unas décadas eran aún más diversos los usos y aprovechamiento del chopo cabecero. Así, las vigas eran una madera muy apreciada por su ligereza y resistencia para la construcción de arquitectura tradicional, especialmente edificios auxiliares de labores agrícolas y ganaderas. La ganadería se beneficiaba del forraje, las zonas de descanso o las vías pecuarias delimitadas por el chopo cabecero.A partir de los años 60 se inició un abandono paulatino de la cultura del chopo cabecero, poniéndola en peligro de desaparición. Sin embargo en los últimos años se ha producido un interesante proceso de activación patrimonial del chopo cabecero, protagonizado por los habitantes del territorio con el apoyo de distintas administraciones, los centros de estudios y el asociacionismo local. Todos ellos han identificado el chopo cabecero como un elemento patrimonial de gran valor en el Sistema Ibérico de Aragón