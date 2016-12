Deportes El equipo rojillo regresa de las vacaciones disputando un partido amistoso El CD Teruel quema los turrones con ocho goles ante el Boquiñeni

Los jugadores del CD Teruel pudieron "quemar los turrones" de las vacaciones navideñas en un partido amistoso disputado ayer a medio día en el campo de La Martizuela frente al Boquiñeni de primera Regional, y que terminó en goleada (0-8). El partido, de carácter amistoso, sirvió para que el CD Teruel "engrasase la maquinaria" después de haber estado en el letargo navideño durante ocho días. El técnico del conjunto rojillo, Moisés Gutiérrez, se refería al partido asegurando que había sido "una sesión de entrenamiento muy buena" en la que sus hombres lograron estrellar hasta en ocho ocasiones el balón en las mallas de la portería contraria y, al mismo tiempo, mantener su puerta imbatida. Diego Gómez y Franco se llevaron su particular hat trick firmados cada uno tres goles, mientras que Lou y el juvenil Marcos sumaron un gol cada uno. La elección del Boquiñeni como rival para la vuelta al ritmo de competición no es casual. La Martizuela es un campo de hierba natural con unas dimensiones muy similares a las que se va a encontrar el equipo rojillo el próximo 8 de enero en su visita a Cariñena en el primer encuentro de la segunda vuelta. El partido de ayer sirvió para que el técnico turolense diera minutos a todos sus jugadores. Incluso los dos juveniles que acompañaron al primer equipo disfrutaron de un buen puñado de minutos. Así, Miky saltó al campo en el once inicial y disputó todo el partido, y Marcos, que se incorporó después del paso por el vestuario, jugó los segundos 45 minutos y marcó un tanto para su equipo. En el roster de Moisés estaba también Cota, que se recupera de la lesión en una mano que le mantenido apartado de la convocatoria varias semanas. Cota podría estar disponible para la convocatoria del próximo domingo frente al Cariñena. De hecho, el técnico podrá contar con toda la plantilla salvo con Néstor, que aunque se espera que se pueda incorporar a los entrenamientos la semana próxima, no estaría todavía en disposición de participar en un partido oficial. Este jueves el CD Teruel disputará otro encuentro amistoso, jugará contra el equipo juvenil en campo Pinilla a las 12.00 del mediodía para participar después en la comida de navidad del club y en el Partido de las Estrellas por la tarde.

