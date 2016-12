La Navidad tiene forma de hinchable

Las largas sobremesas de estos días no suelen ser del agrado de los más pequeños, que también necesitan su momento de ocio navideño M. Cruz Aguilar Teruel 27/12/2016



Las largas sobremesas de estos días no suelen ser del agrado de los más pequeños, que también necesitan su momento de ocio navideño. Los pequeños de Teruel lo tienen fácil porque durante muchas tardes de estas fiestas la Feria de Navidad, organizada por el Ayuntamiento de Teruel, es una garantía segura de diversión. Allí un total de 14 hinchables, una pista de karts, otra de patinaje, varias video consolas, una zona de tiro con arco o una piscina de bolas hacen el rato ameno a niños de 0 y 12 años. Las atracciones, instaladas en el Palacio de Exposiciones de Los Planos, están dividas por zonas según las edades y todas ellas bajo el control de monitores para garantizar que se cumplen las normas de edad y número de niños por hinchable. Los padres están encantados con esta división según edades porque es la mejor manera de que los más pequeños tengan su hueco y no corran ningún peligro. "Está muy bien delimitada la zona de 0 a 3 años y así es muy fácil buscar los sitios donde puede divertirse el niño", comentaba ayer Sergio, que acudió con su mujer, Mari Carmen, y su hijo Samuel, de solo dos años, a pasar la tarde a la Feria de Navidad. "Es estupendo que esté por zonas, así está con los niños de su edad y no con otros más grandes", añadió su esposa. Para los más mañosos hay también habilitada una zona de manualidades en la que es posible pintar dibujos de temática navideña o de los personajes animados más de moda. Allí cada día se llevará a cabo un trabajo manual que los niños realizarán y después podrán llevarse a sus propias casas. Ayer hicieron un reno con el cartón de un rollo de papel del váter y con cartulina de varios colores. Los toros de carretón que recorrieron el recinto por la tarde fueron otra de las atracciones que más gustaron a los más pequeños- El riguroso invierno de Teruel hace que la iniciativa del Ayuntamiento de Teruel sea muy aplaudida entre las familias con niños. "En Teruel no hay sitios donde puedan jugar y esta alternativa está muy bien", precisó Mari Carmen. También Ana se mostró encantada con la feria de Navidad: "Por lo menos no estamos en la calle pasando frío, porque en la ciudad no hay ningún sitio donde estar", lamentaba. Por eso muchos de los que estrenaron ayer el parque navideño repetirán durante los próximos días. Carlos acudió con sus dos hijas y dos de sus sobrinas e indicó que es posible que vuelvan en próximas fechas: "Yo no porque trabajo, pero su madre seguro que las trae", dijo. La Feria de Navidad abrió sus puertas ayer por la tarde y estará operativa hasta el próximo viernes día 30 de diciembre. Después, reanudará su actividad los días 2 y 3 de enero. El horario de apertura es de 17 a 21 horas y el precio es de 2 euros por niño -los padres no pagan- e incluye servicio de guardarropa.