El cine hecho con más ilusión que medios vuelve a enamorar a los turolenses

Teruel vuelve a vivir el ambiente de un festival de cine, aunque sin glamour ni grandes despliegues publicitarios y mediáticos, después de que ayer comenzara el Tributo al Festival de Cine de Teruel organizado por Cineocho, que pretende revivir lo que fue el certamen cinematográfico que acogió la capital turolense en los años 80 hasta mediados de la última década del siglo pasado. Redacción Teruel 27/12/2016



El cine de Steven Spielberg abrió en la tarde de ayer este tributo, que continuará hoy con la presencia de viejas glorias del Super 8. El que fuera director del Festival de Cine de Teruel durante toda su trayectoria, Fermín Pérez, fue el encargado de inaugurar este tributo con la presentación de tres películas de Steven Spielberg: la primera que hizo como amateur en el formato aficionado de Super 8, Escape to Nowhere; su primer corto profesional en 35 milímetros, Amblin; y una de sus últimas cintas como productor, Super 8, en la que se recrea precisamente el rodaje de películas amateurs por un grupo de chavales en los años 70. Fermín Pérez comentó en la presentación del Tributo al Festival de Cine que para los miembros de Cineocho que organizaron durante años el certamen cinematográfico era un "momento especial" recordar aquella época con una programación que repasará algunas de las producciones que se hicieron en aquel entonces, a la vez que podrán verse trabajos de realizadores que participaron en su momento en el festival y que después saltaron al cine comercial. Entre estos últimos citó el caso de Juanma Bajo Ulloa, del que se proyectará su película Airbag mañana miércoles a las 16 horas. Este cineasta participó en varias ocasiones en el concurso de cortos amateurs y fue premiado por la originalidad de sus propuestas, cuando era todavía menor de edad y tenía que viajar acompañado por su madre. Hernández comentó que la programación pretende "recordar lo que fue" aquel festival y para ello se contará a lo largo de toda la semana con la presencia de varios realizadores de la época que trabajaron en el formato de Super 8, y que participaron en su sección oficial o como miembros del jurado. Entre estos últimos está el cineasta Alejo Lorén, que ayer acudió ya a la primera sesión y que tiene previsto participar en varios de los actos programados. Es un cineasta de referencia del mal llamado cine aragonés, que ha trabajado entre otros con Mario Camus, Francesc Betriu y Antonio Banderas en sus inicios cuando todavía no era famoso. Ayer llevaba con él varias bobinas del formato 8 mm con el que empezó a trabajar en los años 60 del pasado siglo, además de haber recuperado algún material de la época cuando el cine se hacía con más ganas e ilusión que medios técnicos para poder filmar. A partir de hoy el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón se llenará del cine que se hacía antes y para ello se contará con la presencia de viejas glorias de aquella época en la que el cine se hacía en Super 8, formato para el que no faltaban las ideas cuando desde Zaragoza la Tertulia Cinematográfica Aragonesa era un punto de encuentro para los cineastas amateurs de la región y Teruel tenía un certamen que se convirtió en referente para todos ellos.?De hecho, fue en Teruel, en el marco del festival de cine, donde se celebraron varios encuentros sobre cine aragonés. Todas las sesiones se celebrarán en el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, que colabora cediendo este espacio a los organizadores, la asociación Cineocho. Cineastas amateurs Fermín Pérez confirmó que hoy está previsto que participen en un coloquio, entre otros, los cineastas amateurs Armando Serrano, Julio Sánchez, Pedro Aguaviva, Ángel Gonzalvo y Eduardo Laborda, de los que se proyectarán varias películas. Previamente la jornada se abrirá con la inauguración de la exposición Teruel y cine, de la Sociedad Fotográfica Turolense, por gentileza de Teruel Punto Photo, en cuya edición de 2016 pudo verse. La muestra fotográfica estará abierta todos los días hasta el próximo viernes desde las 10:50 horas de la mañana hastas las 18 horas de la tarde en la sala de exposiciones de la Delegación Territorial. Diez minutos después de la inauguración, a las 11 horas, se celebrará un coloquio Tributo al Cine Amateur Aragonés con la participación de personalidades históricas de este cine y otros actuales. Por la tarde se exhibirán algunas de las películas hechas en su día por estos cineastas. La entrada a todos los actos hasta el próximo viernes es gratuita. La programación de mañana miércoles se centrará por la tarde en la proyección del largometraje Airbag de Juanma Bajo Ulloa a las 16 horas. Con esta exhibición se quiere recordar cómo algunos de los cineastas que participaron en el certamen de cortos amateurs en Super 8 acabarían haciendo cine profesional. A continuación se hará un tributo a Jesús Font con la proyección de dos cortos, uno en Super 8 titulado Calentorros, y otro en 35 mm titulado Feliz cumpleaños, además de exhibirse la película de televisión Buscando al hombre perfecto. El jueves habrá otro tributo por la mañana a los 14 años de historia del Festival de Cine de Teruel con un coloquio a las 11 horas, seguido de la proyección del mediometraje documental Maderadas en el pirineo de Eugenio Monesma, cuando antes de saltar a hacer televisión hacía cine etnográfico en formato amateur. Por la tarde a partir de las 15:30 horas se proyectarán El Lobby contra el cordero de José Antonio Maenza, Historia de un hombre bueno de Ángel Gonzalvo y Félix Serna, 8 mm de Alejo Lorén, Mayumea de José Miguel Iranzo y Víctor López, Póker de sotas de Pimpi López Juderías, El sueño de Eva de José Manuel Fandos, y Dejarnos en paz, de Producciones Savijuc. Los actos se cerrarán el viernes día 30 con dos tributos a Animateruel y al Festival de Cine de Teruel y los aragoneses en el cine actual, y una gala de clausura con los ganadores del concurso de SmartCinema y la exhibición de cortos de Luis Buñuel y de Segundo de Chomón.

