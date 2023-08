Afectados por la Minería expone en Berge las amenazas hídricas de los proyectos mineros

Por

La Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel (PAMT) comenzó este sábado en Berge una serie de rutas senderistas por una docena de localidades del Bajo Aragón y el Maestrazgo para conocer sobre el terreno las afecciones de la minería a cielo abierto. En un recorrido por las minas Bienvenida –de arcilla, en activo– y Corredor –de lignito, abandonada–, el geólogo Luis Moliner y la arqueóloga Montserrat Martínez pusieron de manifiesto los riesgos hídricos y para el patrimonio cultural que constituyen proyectos extractivos cuya tramitación administrativa calificaron de poco exigente.



La ruta concluyó en la Virgen de la Peña con una comida. Antes, pasó por la Torre Piquer, una masía fortificada declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la que el nuevo proyecto de extracción de arcillas Encarnita, promovido por Hispano Minera de Rocas, pretendía fijar una de sus cuadrículas mineras.



“Como era un tema muy serio porque venían aquí a arrasar hasta con un BIC, se presentaron alegaciones y se consiguió desplazar el ámbito de actuación 200 metros para respetar la torre”, dijo el presidente de la PAMT, Moisés Falo, quien no obstante consideró insuficiente la medida correctora dada la cercanía.



Berge es, en este momento, uno de los municipios de la provincia con mayor presión de proyectos mineros, que se unen a siete parques eólicos en distintas fases de tramitación. “Hasta 15 derechos mineros se reparten una proporción enorme del término de Berge. Algunos de ellos son muy recientes y responden a la nueva coyuntura generada por la guerra de Ucrania con las expectativas de negocio que ello puede suponer”, apuntan en una publicación los cuadernos Cazabaret de Mas de las Matas que colaboran con la PAMT. Riesgos hidrogeológicos

El presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel (APGT), Luis Moliner, evidenció que las minas a cielo abierto no solo causan afecciones al paisaje, que es lo más visible, sino también en “los acuíferos que se van a ver afectados”, riesgos que “no se ven y que cuando se notan los efectos” para el agua de boca o y regadíos “ya es tarde para remediarlo”.



Moliner puso en valor que las formaciones carbonatadas, como las Carniolas del Jurásico Inferior, constituyen buenos acuíferos por fisuración y disolución. El Jurásico Superior, el Cretácico Superior y el Cretácico Inferior también son buenos afluentes.



Moliner dijo que en los huecos residuales mal restaurados las aguas subterráneas presentan una alta vulnerabilidad a la contaminación. “Asociada a esta casuística pueden aparecer manantiales artificiales que contribuyen a reducir el caudal disponible en el acuífero afectado”, añadió el geólogo, que puso ejemplos de esta situación en minas de carbón de Berge, Castellote y Castel de Cabra.



“Otra afección es la conexión entre acuíferos, con efectos gravísimos de desecación de uno de los afectados”, aportó.



Con todo, continuó el geólogo, “la afección de los niveles freáticos puede provocar la desecación de pozos y manantiales próximos; conectar acuíferos superpuestos, con los mismos riesgos; alterar la disponibilidad de agua para la vegetación y cultivos” o “incrementar el riesgo de hundimientos al variar la capacidad portante del terreno”.



“Existe el peligro potencial de contaminación química de las aguas subterráneas por infiltración, debido al vertido de aceites e hidrocarburos procedentes de la maquinaria pese a estar prohibido”, añadió, y “en la fase de abandono de la actividad extractiva, la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas puede incrementarse ante el riesgo de que pudieran convertirse en vertederos incontrolados”.



Por todo ello, Moliner instó a las autoridades a estudiar muy bien cada caso antes de autorizar una explotación. Si la mina acaba abriéndose, en su opinión, debe haber “una buena restauración y asignación de uso” y debe exigirse “evitar la afección del nivel freático”. No obstante, alertó, “en explotaciones tan grandes y rápidas como las que se proyectan en Teruel, resulta imposible una restauración adecuada”. El agua es un tema sensible

“Una de las cuestiones que ha tocado más la sensibilidad de los vecinos es el tema del agua. En Abenfigo el problema es serio por causa de las minas de Seno y ya está habiendo problemas de abastecimiento”, aseguró Falo, que pidió a la administración que actualice la Ley de Minas de 1973 para garantizar la participación ciudadana.



El presidente de la PAMT destacó que en Alcorisa también hay media docena de proyectos mineros de arcillas en ciernes y la instalación de un lavadero de Porcelanosa en el polígono Los Estancos. “Los proyectos de arcillas han proliferado exponencialmente en los últimos meses porque el principal arenero de Europa era Ucrania, pero con la inestabilidad de la guerra se ha cortado el suministro y ya ha aterrizado en España y en Teruel Vesco, empresa de allí, que está comprando derechos mineros”. Un total de 21 concesiones, según indicó el Gobierno de Aragón en julio de 2022 en Andorra, donde la compañía, puntera a nivel mundial, ha establecido un laboratorio y centro de operaciones. Además, “Pamesa es la que está acaparando mayor número de concesiones”, destacó Falo, que situó al Bajo Aragón y Maestrazgo como epicentro de la actividad dada la cercanía de la arcilla con las plantas cerámicas de Castellón. Castellote no quiere a Vesco

Vesco no ha entrado con buen pie en Castellote, cuyo ayuntamiento envió en 2022 un dossier completo de alegaciones contra los sondeos de una nueva cantera que ha solicitado al Gobierno de Aragón para investigar la abundancia de arcillas en 71 cuadrículas mineras, también en Molinos, Seno y Berge. Ayuntamientos, regantes, asociaciones, particulares y científicos se oponen, fundamentalmente, a que las prospecciones puedan afectar a la bolsa de aguas subterráneas que abastecen a los 45 habitantes de Seno y que riegan unas 130 hectáreas de cultivos.



Martínez defiende que la Fuente del Salz y su entorno es un “territorio clave para la Prehistoria Antigua de los valles y depresiones terciarias colindantes, que guardan numerosas manifestaciones arqueológicas y paisajísticas que lo confirman”.



“Desde el punto de vista cultural los cielos abiertos son un desastre. ¿Cómo se va a poder conciliar el turismo con todos estos desarrollos industriales?”, protestó la arqueóloga.



El alcalde de Berge, Óscar Rubira, no cerró la puerta a nuevos proyectos mineros y energéticos en el municipio siempre que estén “regulados y legalizados”, y se comprometió a informar y hacer partícipes a los vecinos. Asociación de vecinos de pueblos con presión minera

La PAMT se constituyó en asociación el 8 de julio para la defensa y protección de los recursos naturales, tradicionales, hídricos, ambientales y culturales ante la proliferación de los proyectos de minería a cielo abierto en la provincia de Teruel, ya sea de arcillas como de otras modalidades.



Su objetivo es velar por la salud de las personas, el patrimonio cultural, el desarrollo sostenible, los recursos naturales y la biodiversidad, así como promover la información y la participación de la sociedad en los procesos de ordenación, autorización y explotación de los recursos mineros.



Pretende un uso sostenible del suelo, con el fin de fijar población rural y lograr que su población se implique en su explotación de los recursos naturales de su territorio.



También se compromete a defender, vía administrativa y/o judicial, el cumplimiento de las normas relacionadas con el medio ambiente y paisajes.



Está constituida por personas de Abenfigo, Alcorisa, Berge, Castellote, Cuevas de Cañart, Dos Torres, Ejulve, Estercuel, Ladruñán, Mas de las Matas, Mas de Ricol, Molinos, Santolea y Seno. Participan los regantes de Castellote.