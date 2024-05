La piscina municipal de Alcañiz abre sus puertas el sábado 1 de junio

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Alcañiz comunica la apertura de la piscina de verano de la Ciudad Deportiva a partir del sábado 1 de junio. El nuevo acceso con rampa a la misma se concluirá en los próximos días por lo que, de momento, hay que utilizar el habilitado provisionalmente a través de la pista de atletismo y el frontón. Se recuerda que hasta el 21 de junio el horario de apertura al público será de Lunes a Viernes de 15:30 a 20:30 y los fines de semana de 10:30 a 20:30. A partir del 22 de Junio el horario será de Lunes a Domingo (incluidos festivos) de 10:30 a 20:30. La fecha prevista de apertura de las piscinas de las pedanías es el 8 de junio en Valmuel y el 15 de junio en Puigmoreno.

Durante el verano y periodo de apertura de las piscinas exteriores se podrá acceder al polideportivo con el carnet de socio, con un abono de piscinas o una entrada diaria en el horario de éstas pero también se mantendrá el sistema de reserva de espacios deportivos (como el resto del año) para hacer uso del resto de instalaciones distintas a las piscinas de verano en todo el horario de apertura al público (de 8:00 a 22:30 de Lunes a Sábado y de 8:30 a 20:30 los Domingos). La compra de abonos y entradas para las piscinas exteriores se realiza a través de https://deportes.alcaniz.es/ y el pago se realiza por TPV virtual a través de tarjeta bancaria. En el caso de abonos familiares de piscinas exteriores, deberán enviar los datos de todos los beneficiarios del tipo de abono al correo electrónico deportes@alcaniz.es, para que se activen a todos los miembros de la familia que pueden hacer uso. Los abonos mensuales entran en vigor desde la fecha de expedición hasta un mes después. Los abonos tanto individuales como familiares son nominativos e intransferibles.

Se pueden sacar entradas diarias sin identificar pero éstas sirven para un solo uso y no permiten beneficiarse de los descuentos para mayores de 65 años o infantil que se obtienen con identificación. Para identificarse en https://deportes.alcaniz.es/: su identificador es el DNI y la contraseña es la fecha de nacimiento sin barras, espacios, puntos, etc., los 8 dígitos seguidos (por ejemplo, si la fecha de nacimiento fuera 1 de enero de 1980, la contraseña sería 01011980). En caso de no tener DNI, o no tenerlo expedido por ser menor o no aparecer en la base de datos del SMD, es necesario que se envíen los datos por correo electrónico a deportes@alcaniz.es. Y aconsejamos antes de realizar cualquier trámite comprobar el acceso a https://deportes.alcaniz.es/ y así poder solucionar cualquier anomalía con tiempo suficiente. Los socios y los titulares de los abonos de piscinas de Alcañiz tendrán acceso con su carnet y con su abono por las dos entradas habilitadas a las piscinas de Alcañiz (torno de la entrada principal del polideportivo y molinete del campo de fútbol) y también a las piscinas de Valmuel y Puigmoreno.

Es importante tener en cuenta que, a pesar del beneficio anterior, los socios del SMD que deseen utilizar las piscinas de los barrios deberán sacarse el abono de estas piscinas, a través de https://deportes.alcaniz.es/, a coste cero. Los abonos de Valmuel y Puigmoreno sólo sirven para estas pedanías y también se sacarán a través de https://deportes.alcaniz.es/. Las personas con movilidad reducida y usuarios con carritos de bebé pueden solicitar acceso por el portón en el correo deportes@alcaniz.es y activando el carnet en las oficinas del SMD. Se ruega hacer un uso apropiado del recinto, cumpliendo las normas y comunicando cualquier incidencia al personal del SMD.