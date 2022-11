Alcañiz aprueba las tasas de 2023 con una rebaja del 5 % en impuestos de vehículos

El pleno de Alcañiz aprobó de forma provisional las ordenanzas fiscales y precios públicos para el año 2023 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, Cs y Ganar), con la abstención del grupo municipal popular (PP), al que se le aceptaron varias enmiendas, y el voto en contra del Partido Aragonés (PAR).

El borrador de ordenanzas incorporará reducciones del 5% en el impuesto de vehículos de pequeña cilindrada, de tractores, camiones y autobuses, una propuesta que había presentado el grupo popular (PP), que también reclamó una rebaja del IBI hasta el 0,65%, propuesta que salió rechazada. El equipo de gobierno, no obstante, aceptó la enmienda popular de dejar de cobrar la tasa de basuras a los locales comerciales que están cerrados.

María Milián, portavoz de Ganar Alcañiz, consideró que “hay que darle una vuelta de tuerca a las tasas municipales de una manera global, porque se necesita un fiscalidad que no sea igual para todo el mundo, porque, tal y como están planteadas actualmente, no son justas, puesto que, con la creciente desigualdad que tenemos en la sociedad, no lo es que todo el mundo pague igual”. En este sentido, solicitó “una garantía de progresividad fiscal”, ya que “si no la hay, estamos ayudando a que se amplíe la brecha de desigualdad”.

El concejal de Cs, Kiko Lahoz, estuvo de acuerdo en que el IBI de urbana no se haya modificado y agradeció la labor del equipo de gobierno.

Por su parte, el portavoz del Partido Aragonés (PAR), Eduardo Orrios, lamentó que no se hayan aceptado las enmiendas de su grupo municipal. Para Orrios, “una rebaja de ingresos de 340.000 euros se puede asumir por parte del Ayuntamiento y hacer lo propio de manera progresiva con el IBI de rústica”. Según Orrios, “nos hubiera gustado abstenernos, pero no se nos ha aceptado la enmienda más importante, que era el IBI”.

En cuanto al PP, la concejal Anabel Hernández, señaló que “todas las enmiendas presentadas se nos podían aceptar”, como no fue así los populares se abstuvieron.

Por último, el concejal de Hacienda, Javier Baigorri, recalcó que “hay que ver a qué se dedican los ingresos municipales’, abogó por “garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y ver qué ingresos y costes tienen algunos de ellos.