Alcañiz buscará alternativas para la Uned ante la obra fallida de los torreones

El equipo de gobierno de Alcañiz busca una ubicación para el Aula de la Uned, que actualmente se encuentra en las instalaciones del TechnoPark y que no se trasladará a los torreones del río, después de que la obra de adecuación en este enclave patrimonial haya quedado suspendida tras conocerse que hay que realizar un segundo modificado de la obra.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, confirmó que “tenemos pensada una ubicación” para la Uned (que no desveló), que tendría, en todo caso, un carácter provisional, pues la intención del equipo de gobierno pasa por adecuar el antiguo Casino Artístico y Comercial para convertirlo en sede de esta Universidad y de la Escuela de Adultos, que actualmente se encuentra en los bajos de las viviendas tuteladas.

En cualquier caso, la remodelación del Casino es una obra a medio y largo plazo, por lo que esa ubicación provisional que planea el nuevo equipo de gobierno será un emplazamiento que se mantendrá al menos varios años. Actualmente, el Aula de la Uned se sitúa en TechnoPark, donde no se pueden realizar exámenes a distancia.

Estevan se refirió a las intenciones que tiene el Ayuntamiento de Alcañiz con la Uned tras explicar los motivos por los que ha decidido suspender la obra de los torreones del río, algo por lo que fue criticado este lunes por el grupo municipal socialista, que hizo balance de los 100 primeros días del tripartito (PP, Vox y PAR) en Alcañiz. “El grupo socialista ha dicho que no existe el informe que justifica que no se continúe con la obra de los torreones, porque no lo tienen, ya que antes de que lo tengan ha de pasar por la Comisión correspondiente”, enfatizó. Según el primer edil, “hasta que no tengamos las garantías por parte de la dirección general de Carreteras de que en ese inmueble se pueden hacer obras y no hay problemas adicionales, no tiraremos 400.000 euros allí”..

El alcalde rechazó las acusaciones vertidas por el portavoz del grupo socialista, Ignacio Urquizu, que crítico al nuevo tripartido de Alcañiz por haber “paralizado” el Ayuntamiento durante los tres primeros meses de mandato. Una visión que, evidentemente, no comparte el alcalde actual, que defendió su gestión señalando que “si hay algunas comisiones informativas municipales que están todavía sin constituir es porque estábamos esperando a que hubiera materia y temas que tratar en cada una de ellas”.

Estevan señaló que en las últimas semanas, la Corporación ha empezado a trabajar “dedicándonos al Ayuntamiento y a atender y recibir a los vecinos, porque lo que hemos notado es que en cuatro años hay mucha gente que no se ha podido reunir con el alcalde”. En relación a esta cuestión, recordó que “nos hemos encontrado con la empresa gestora de la zona azul, que lleva años con el contrato prorrogado y que había planteado al Ayuntamiento una mejora del servicio proponiendo la colocación de máquinas expendedoras mediante aplicación móvil y a la que no se había contestado”. Todo ello fruto, dijo, de “una dejadez” de la anterior Corporación, contraatacó Estevan.

El alcalde también rechazó que el Ayuntamiento, como dijeron este lunes los socialistas, haya perdido una subvención de 300.000 euros porque no van a ejecutar el proyecto de cubrimiento de la piscina de verano. “Precisamente realizamos un viaje a Zaragoza y nos reunimos con la directora general de Deportes para evitar perder esa subvención, que queremos emplear en otras inversiones”, entre ellas el cubrimiento de la pista roja. Según el alcalde, el cubrimiento de la piscina no se hubiera podido ejecutar a tiempo, es decir, a 31 de diciembre, como señalaron los socialistas este lunes. No en vano, Estevan recordó que “en el mes de junio ni siquiera habían encargado el proyecto de obras” así que, “al tomar posesión, como vimos que no habían hecho nada y que, además, había un informe desfavorable del departamento de Deportes porque el vaso perdía agua, decidimos cambiar la obra”.

Viviendas sociales

Por otra parte, Estevan también se refirió a la subvención de un millón de euros a la que, según los socialistas, el Ayuntamiento no ha optado por no promover un acuerdo de pleno. El nuevo alcalde explicó que “ese proyecto para construir viviendas de alquiler en el casco viejo era una memoria valorada en la que se calculaba una inversión de 5,5 millones de euros, de los que uno eran subvenciones, es decir, que teníamos que hipotecar el Ayuntamiento con 4,5 millones de euros para hacer unas viviendas de alquiler y tomar la decisión en la primera semana en que tomé posesión como alcalde”, algo que Estevan no consideró oportuno.

Según el alcalde, “hemos hablado con el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, para buscar alternativas, y las tendremos”, anunció, sin concretar nada más.

Respecto a las críticas recibidas por su supuesta “tibieza” frente a la violencia de género, Estevan se defendió alegando que “hay deportistas alcañizanas como Elena Sanz que nunca han tenido un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Ignacio Urquizu”. Y respecto a que la bandera del orgullo no ondeara en la plaza de la Constitución, señaló que “en ese entorno no se celebrarán eventos como San Jorge o el día del Orgullo, porque es un espacio dedicado a la Constitución”, y reiteró su intención de que la bandera del orgullo vuelva a colocarse en la fachada del Ayuntamiento como se hizo este año.