Alcañiz, cuna de Nipho y Narvión, se asienta como referente del periodismo y la cultura

Bajo el título Cultura eres tú, un periodismo de cine, más de 40 periodistas, guionistas, escritores, comunicadores y directivos de plataformas de contenidos culturales y audiovisuales se dan cita en Alcañiz hasta el sábado en el IV Curso de Periodismo especializado, que pone en valor a referentes locales como Mariano Nipho y Pilar Narvión y demuestra que desde la España interior se organizan eventos de nivel.

La iniciativa, propuesta por la Universidad de Verano de Teruel-Fundación Antonio Gargallo, congrega a lo más granado del periodismo cultural nacional y aragonés. La programación se articula entre paneles de debate, diálogos y talleres.

Este consolidado curso especializado ha alcanzado este año récord de inscritos con casi 80 alumnos. El acto de inauguración, entre autoridades e invitados, llegó a congregar a mediodía del jueves a 200 personas en el teatro municipal de Alcañiz, según apuntó la organización.

Esta formación, dirigida principalmente a estudiantes de periodismo, varía cada año la temática. Tras abordar los nuevos formatos digitales y profundizar en la comunicación deportiva y económica, en esta ocasión versa sobre la cultura. Por ello, fue invitado y aceptó el ministro del ramo, Miquel Iceta, erigiéndose en el principal protagonista del acto de inauguración.

También acudieron el consejero de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; el diputado de Cultura y Turismo de la Diputación de Teruel (DPT), Diego Piñeiro, y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, entre otros.

La directora del curso y del Grupo La Comarca que lo impulsa, Eva Defior, explicó que durante más de 20 horas de programación participarán hasta el sábado los profesionales más prestigiosos de prensa escrita, radio, televisión, diarios digitales, podcast, redes sociales, cine, literatura, realidad, ficción y géneros según sus narrativas.

Prescriptores del rural

“Desde los pequeños sitios se pueden hacer grandes cosas”, resumió la responsable, que puso en valor que los cursos de la Universidad de Verano “son fundamentales y están ligados a los recursos endógenos de nuestra provincia”.

El objetivo de estas tres jornadas es “traer a los mejores comunicadores del país” a Alcañiz para poner en valor que la ciudad fue cuna del “creador del periodismo moderno”, Mariano Nipho, así como de la pionera en periodismo parlamentario durante la Transición, Pilar Narvión, que da nombre a un premio que el sábado recibirá Antón Castro.

Los ponentes aportarán “formación de calidad” desde “la España despoblada”, que reivindica así que también puede construir proyectos de élite “pese a que no tengamos autovía o tren”. Hasta la capital del Bajo Aragón se han desplazado “prescriptores” de un territorio rural que cala al profesional y que comienza a determinar el enfoque de las redacciones a la hora de abordar temas nacionales, explicó Defior.

“La cultura está en todas partes y hay que valorizarla como eje fundamental de nuestro día a dia, de nuestra vocación” periodística, concluyó la directora.

“Para una sociedad como la nuestra, que es avanzada pero que quiere seguir progresando, es importantísimo tanto el periodismo como la cultura, y por lo tanto asistir a un curso sobre periodismo cultural es obligado”, dijo Iceta. El ministro valoró la “capacidad de pueblos y ciudades del interior del país por hacer cosas y por lo tanto no resignarse a ese discurso de la España vacía”, un calificativo que en su opinión debe pasar al de “las oportunidades”.

Fotografía de familia de organizadores, autoridades y patrocinadores del curso especializado de periodismo

“El tamaño sí importa”

“Necesitamos que haya más avidez de cultura y desde ese punto de vista el periodismo es un aliado imprescindible”, destacó Iceta, quien subrayó que a nivel internacional “hay una admiración cultural por nuestro país que dentro no sentimos o no expresamos”, cuando España produce películas espectaculares como Alcarràs, As Bestas o Cinco Lobitos, las tres candidatas españolas para los Óscar. “Hay que volver al cine. El tamaño sí importa y merece la pena ver las películas en pantallas grandes, en salas bien sonorizadas, y tiempo habrá para volverlas a ver en las plataformas y en las televisiones. Merece la pena que el esfuerzo que hacen nuestros creadores y creadoras tenga el apoyo del público, y por eso es importante el apoyo del periodismo que ejerce de prescriptor cultural guiando e iluminando el camino”, disertó.

“Si queremos una sociedad cada vez más informada, crítica, libre y feliz, necesitamos más cultura, y para poder gozar en plenitud necesitamos periodismo cultural”, remarcó el ministro

Urquizu agradeció la presencia ayer en Alcañiz de la “máxima representación de la Cultura en España” a través de Iceta, pues “muestra el compromiso de todas las administraciones, y también del Gobierno de España, con esta parte de nuestro país, que siempre ponemos énfasis en que está despoblada y que dicen que somos pocos, pero en realidad no somos poco”. En Alcañiz “tiene mucho sentido hablar de periodismo”, expuso el alcalde, pues en la capital bajoaragonesa “nació hace más de 300 años Mariano Nipho, es el padre del periodismo moderno, la persona que revolucionó el periodismo en nuestro país con diferentes innovaciones; y también es el lugar donde nació otra de las innovadoras del periodismo, como fue Pilar Narvión: este año se cumplen 100 años de su nacimiento”.

La ciudad “respira por todos sus poros patrimonio y cultura, no solo por sus edificios sino porque, si por algo se caracteriza, es por la rica actividad cultural que hacemos a lo largo de todo el año” a través de “diferentes festivales y actos de verano, primavera y otoño”, explicó el regidor.

El curso “se consolida con esta edición de cara al futuro porque recibimos el respaldo de las administraciones más importantes”, repasó Urquizu, quien, frente a “los discursos victimistas” basados en “asumir que la responsabilidad de lo que nos pasa a veces es de otros”, reivindicó “que desde la España interior podemos hacer aquello que nos propongamos”. De esta forma, sin límites, “podemos hacer el mejor curso de periodismo, como haremos en dos semanas seguramente el mejor mundial de motociclismo”.

Teruel Film Commission

El curso de periodismo, en el que colabora el Colegio de Periodistas de Aragón, está patrocinado por Caja Rural de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, Ayuntamiento de Alcañiz y Diputación de Teruel. En el caso de esta última, tanto a través del área de Turismo como siendo principal patrono de la Fundación Antonio Gargallo, organizadora de la Universidad de Verano de Teruel.

En el acto de inauguración estuvo presente el diputado provincial de Cultura y Turismo, Diego Piñeiro, así como la diputada de Desarrollo Territorial y Programas Europeos, María Ariño.

Piñeiro destacó la importancia de desarrollar este tipo de acciones unidas a la educación y a la cultura en todo el territorio. En el caso de Alcañiz, el curso la sitúa como un referente del periodismo, del humanismo y “en el mundo del pensamiento”. La temática de este año, además, está en línea con las acciones que realiza la DPT para la potenciación del sector cinematográfico de cara al desarrollo de la provincia, principalmente a través de la Teruel Film Commission.