Alcañiz digitalizará cinco documentos históricos del Archivo de los Escolapios

Por

Cinco documentos históricos sobre Alcañiz guardados en el Archivo de la Orden de los Escolapios se pondrán a disposición del público para su consulta tras proceder a su digitalización. Ese es el acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento y la Orden Escolapia tras firmar un acuerdo esta misma semana.



Los títulos de las obras que van a digitalizarse son Relación individual de la educación, agricultura, artes y comercio de Alcañiz y pueblos de su partido, Colección de Noticias de Alcañiz y su partido, Descripción general y particular del partido de Alcañiz, La Thesorera y Lectoribus Epigramma.



Las dos primeras son dos originales de Evaristo Cólera, dos títulos escritos en los primeros años del siglo XIX. El tercero, Descripción general y particular del partido de Alcañiz es un volumen de 239 páginas escrito por Joaquín Regales en 1788, como también lo es Lectoribus Epigramma, con referencias históricas de la ciudad de Alcañiz. En cuanto a La Thesorera, de Pedro Juan Zapater y Sancho, fue escrito en 1704 y es una de las obras más consultadas de la ciudad.



Según el consistorio alcañizano, especial interés tienen las obras escritas por mosén Evaristo Cólera a principios del siglo XIX referidas a la educación, agricultura, artes y comercio de Alcañiz y de las poblaciones que componían su partido judicial y la descripción del mismo territorio que escribió Joaquín Regales a finales del siglo XVIII. Valor histórico

Se trata, según informó el Ayuntamiento alcañizano, de obras que tienen un importante valor histórico y que reflejan “la relación entre Alcañiz y los Padres Escolapios, iniciada en 1729 -hace ya casi tres centurias- cuando los religiosos de las Escuelas Pías llegaron a la ciudad para hacerse cargo del colegio de San Valero (fundado en el año 1659), del que era patrono el propio Ayuntamiento”. En este sentido, la Orden de los Escolapios ha tenido un importante papel educativo y cultural en el Bajo Aragón histórico, puesto que allí se han educado cientos de niños, no sólo de la capital bajoaragonesa sino de distintos pueblos del Bajo Aragón.



El Ayuntamiento firmó este viernes un convenio con la Orden de los Escolapios para la cesión temporal durante un periodo de cuatro meses de las cinco obras que pertenecen a las Escuelas Pías. Las cinco, que quedarán depositadas durante ese periodo de tiempo en el Archivo municipal, están fechadas entre los siglos XVIII y XIX y las cinco presentan información, descripciones y referencias históricas de la ciudad, de su entorno y sus formas de vida. Según informó el Ayuntamiento, estuvieron depositadas en el colegio San Valero hasta su traslado a la Biblioteca provincial de Zaragoza.



Este convenio permitirá al Archivo municipal continuar con una labor de digitalización y recuperación literaria y seguir haciendo accesible a todos los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías a una amalgama de información histórica de gran importancia.



Desde hace ya unos meses pueden consultarse en la página web municipal -en el apartado del Archivo- un amplio número de libros de actas de los plenos de los ayuntamientos.



Además, según señalaron desde el consistorio, está previsto que, de manera progresiva, se sigan incorporando más registros e imágenes de la documentación municipal. Asimismo, en coordinación con la Biblioteca pública se plantea la creación de una Biblioteca Virtual del Bajo Aragón compuesta por obras singulares para la historia de la ciudad de Alcañiz y del conjunto del territorio bajoaragonés, añadieron fuentes municipales. Proyectos

Junto con todas las anteriores, el Ayuntamiento preve la digitalización de las Memorias de Alcañiz que Mariano Ardid y Plano escribió en 1852. Este manuscrito fue adquirido por el Ayuntamiento para incorporarlo a la biblioteca-archivo de Alcañiz, en una acción impulsada a título particular por Jesús Ponz, un entusiasta de la historia local de la ciudad cuya intervención ha sido relevante, según señalaron fuentes municipales, para impulsar y guiar los objetivos de este convenio con los Escolapios.



Ponz ha jugado un papel fundamental al localizar las obras de mayor interés que formaron parte de la biblioteca alcañizana de los Escolapios, escritos que fueron trasladados hace unos años a la Biblioteca provincial de la Orden en Zaragoza.