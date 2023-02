Alcañiz inicia por primera vez este lunes el proceso para implantar los presupuestos participativos

Este lunes 27 de febrero empezarán a caminar los Presupuestos participativos de Alcañiz, que contarán con una dotación de 50.000 euros en este ejercicio 2023 y que representan una novedad en cuanto a participación pública en la capital bajoaragonesa. No en vano, los ciudadanos podrán decidir, por primera vez, qué proyecto o proyectos se ejecutar este año con cargo a esa partida.

Para poder hacer realidad este proceso, el Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha una herramienta indispensable para poder llevarlo a término. Se trata del Portal de Participación (participa.alcaniz.es), que también está enlazado a la web municipal y que se utilizará para gestionar el procedimiento. A esta web se subirán todas las propuestas presentadas por la ciudadanía y a través de ellas los ciudadanos también podrán votar cual les parece más apropiada.

El proceso participativo arrancará este lunes con un calendario ya fijado que tendrá cuatro fases. La primera, de presentación de propuestas, se prolongará desde el día 27 de febrero al 31 de marzo, más de un mes de tiempo para que asociaciones vecinales, culturales, deportivas y de cualquier tipo, además de personas particulares, presenten propuestas para ejecutar con cargo a ese presupuesto asignado de 50.000 euros, una partida que la concejal de Participación e Igualdad, María Milián, espera se incremente en próximos ejercicios.

La segunda fase, que terminará el 30 de abril, será de análisis de propuestas por parte de la Comisión de Participación Ciudadana. En este plazo, también de un mes, se realizará una criba de los diferentes proyectos.

Se ha elaborado un reglamento en el que figurarán las condiciones que han de cumplir los proyectos: “no se admitirán gastos corrientes o de contratación, tampoco propuestas para otorgar subvenciones o ayudas, ni se aceptarán iniciativas que no tengan que ver con el término municipal, es decir se requiere que sean propuestas para realizar inversión y que sean planteamientos concretos, no ideas genéricas, porque, si no es así, no se podrán cuantificar”, enfatizó la delegada de Participación.

Una vez se haya realizado la criba, se pasará a la fase 3. Según Milián, “todo este proceso será transparente y figurarán los proyectos que han pasado a la fase final y los que no y en este caso se explicarán o detallarán los motivos”. En la fase tres, que se prolongará desde el día 1 al 12 de mayo, la ciudadanía podrá votar (el portal tiene registrado el censo). Con el resultado definitivo se entrará en la fase 4, en la que se darán a conocer el proyecto o proyectos que han sido seleccionados, que se licitarán para su ejecución en este ejercicio”. Según la concejal, “deberán ser proyectos que puedan desarrollarse en un ejercicio y cuya cuantificación se estime entre 10.000 y 50.000 euros”.

Milián reconoció que “me hubiera gustado haber puesto en marcha los Presupuestos participativos antes, en 2021, pero las distintas circunstancias que hemos tenido y la falta de estructura para desarrollar un proceso tan complejo lo han impedido”. De hecho, “los presupuestos participativos ya se incluyeron en 2022, pero no pudieron desarrollarse por motivos de estructura”. En este sentido, reconoció que “el desarrollo del proyecto ha sido lento, porque no teníamos la herramienta (portal), que ha costado que fuera diseñada; también faltaba por hacer una reglamento, que se ha redactado desde la nada.

En cualquier caso, enfatizó que “podemos llevarlos a término en el último año del mandato, porque queremos que éste sea un gobierno abierto y directo, en comunicación con la población, que compagine la democracia representativa con la democracia participativa”. En este sentido, hizo hincapié en que esta experiencia “servirá para recoger la voz de la ciudadanía, darle forma y recoger sus propuestas”. Añadió que le hubiera gustado “que la partida para este año fuera superior a los 50.000 euros que tenemos, pero no ha podido ser así; aún con todo espero que en próximas anualidades esta cantidad se incremente”.

Mayores de 16 años

En el proceso participativo que se abre este lunes podrán participar todas las personas mayores de 16 años en Alcañiz. No en vano, consideró la concejal que “los jóvenes tienen muchas propuestas que hacer, y si les pedimos que aporten ideas y tomen parte en el proceso no sería lógico que después no les permitamos votar aquellos proyectos que más les convencen”.

Cinco domingos

Por otra parte, durante los próximos cinco domingos el Ayuntamiento de Alcañiz realizará actividades informativas en distintos puntos de Alcañiz con el fin de informar a la ciudadanía del proceso y animarles a que participen. “Queremos orientarles y ayudarles a desarrollar las propuestas que tengan”, comentó la concejal. De manera paralela, explicó que “hemos empezado a reunirnos con algunas asociaciones, con asociaciones vecinales y lo seguiré haciendo con todas las entidades que están activas con el fin de incentivar a que el tejido ciudadano se implique en mejorar la ciudad”.

En relación a los proyectos que se presenten y deban votar, la edil pidió “responsabilidad”, es decir “que la gente piense cuáles de todas las propuestas que se reciben son las que mejoran realmente Alcañiz y a partir de ello votar en consecuencia”. No en vano, apostilló, “esto no es una competición entre barrios, sino una herramienta que podemos aprovechar para mejorar la ciudad que tenemos”.