Alcañiz prevé complicaciones en el tráfico este verano tras el cierre del Corcho

El Ayuntamiento de Alcañiz prevé que las próximas semanas serán complicadas en cuanto a gestión de tráfico en la ciudad, después de que la empresa que ejecuta las obras de Humanización de las Travesías haya cerrado ya el acceso al Muro de Santiago y al Corcho (ronda de Teruel) para continuar con las obras de mejora de los tramos urbanos de las carreteras nacionales N-232 y N-211 que atraviesan el casco urbano.

Este tramo en concreto, desde la rotonda del Hospital e intersección con la carretera de Castelserás hasta el primer torreón junto al puente sobre el río Guadalope (sin afectar al acceso con la calle Mayor) permanecerá cerrado durante los próximos cinco meses por motivos de seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios. Por tanto, durante todo el verano y al menos hasta finales de diciembre no se contempla que pueda emplearse la ronda de Teruel para circular, por lo que se tendrán que utilizar tramos alternativos.

A pesar de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció la semana pasada el corte de la carretera nacional N-232A, a la altura del Muro de Santiago y del Corcho, el corte al tránsito rodado y peatonal no ha sido efectivo hasta esta misma semana, debido a que todavía no se había dado paso alternativo a los vehículos por el Paseo Andrade, que es la circunvalación urbana que ha permanecido en obras desde el pasado mes de noviembre por el mismo proyecto de Humanización de travesías.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, reconoció que los próximos meses serán “complicados” para la circulación por el centro de Alcañiz. El primer edil dijo este miércoles que el equipo de gobierno ya advirtió en su momento, cuando empezaron a ejecutar el proyecto, “que nos esperaban unos meses difíciles y que los ciudadanos tendrían que tener paciencia, como ocurre cada vez que hay cortes de carretera como éste”. La cuestión es que desde noviembre a la humanización de las travesías se han sumado otras obras que afectan a pasos alternativos como es la adecuación del vial del nuevo Hospital de Alcañiz.

Este miércoles por la mañana ya se podía circular en coche por el paseo Andrade, aunque con mucha precaución, dado que los operarios de la empresa que está ejecutando las obras todavía estaban realizando trabajos de mantenimiento del tramo y de retirada de herramientas. En varios puntos de esta calle todavía había vallas y en determinados puntos se circulaba solamente por un carril. Aún con todo, se podía ya pasar por esta circunvalación que discurre paralela al río Guadalope y que conecta los dos puentes de la ciudad.

Gestión de la obra

Según detalló el primer edil, “hablamos con la empresa en varias ocasiones a lo largo de la semana pasada para advertirles de que no se podía cerrar el acceso al Corcho y mantener cerrado el paseo Andrade, porque, si aún así ya es un caos, si no se abre un tramo cuando se cierra otro no nos queremos imaginar qué puede ocurrir si no se toman determinadas medidas para facilitar la circulación por la ciudad”.

El Ayuntamiento de Alcañiz reclamó la apertura al tráfico del paseo Andrade a pesar de que “sabíamos que quedaban por colocar algunas rejillas y por recoger material y maquinaria de diverso tipo, pero era necesario que el paseo Andrade estuviera abierto para empezar a trabajar en el Corcho”, apuntó Estevan. El alcalde explicó que “el jueves de la semana pasada la empresa decidió cerrar la subida al Corcho pero la tuvieron que volver a abrir porque no habían abierto en el otro lado”.



El paseo Andrade quedó abierto el miércoles al tráfico

En cualquier caso, para Estevan, los próximos meses no van a estar exentos de dificultades en la circulación, porque vienen semanas en los que se multiplicará la población en Alcañiz y en los pueblos del Bajo Aragón y, en consecuencia, también lo hará de forma exponencial el tráfico rodado, al ser la capital bajoaragonesa una ciudad de servicios de toda la comarca.

Miguel Ángel Estevan apuntó que “hay que estar muy pendiente de estas obras, porque son difíciles de gestionar y porque, aparte de lo anterior, no solo está el verano con el aumento de los visitantes en julio y agosto, sino que después serán las Fiestas patronales y el Mundial de MotoGP”. No obstante, reiteró que “las obras se tienen que ejecutar y cuando terminen tendremos unos tramos de las travesías muy mejorados”.

18 meses

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicó en agosto del año pasado el contrato de obras, por importe de 6,25 millones de euros (IVA incluido), para la “Mejora local. Tratamiento de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el ámbito de la ciudad de Alcañiz, para su humanización y compatibilización con las actividades ciudadanas. Este es el largo enunciado de esta obra que avanza desde noviembre del año pasado, cuando arrancaron los trabajos en el paseo Andrade, calle que ha estado cortada al tráfico hasta esta misma semana.

La actuación forma parte de las obras ejecutadas en Alcañiz en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con financiación europea. El proyecto pretende impulsar la movilidad sostenible y la seguridad vial para los peatones y ciclistas, para lo que se va a crear un entorno urbano más accesible, inclusivo y sostenible que tiene, entre otros objetivos, la potenciación de los trayectos a pie.

La empresa adjudicataria está terminando estos días la adecuación de los accesos a Alcañiz desde la carretera de Castellón y acaba de empezar el tramo del Muro de Santiago y Subida al Corcho, dejando para los últimos meses la travesía de la carretera de Zaragoza, que se ejecutará en varias fases.

El proyecto consiste en el ajuste de las secciones transversales de las travesías que pasan por la ciudad, la ampliación de la anchura de las aceras, reduciendo las calzadas para pacificar el tráfico, y la disposición de itinerarios para ciclistas en determinados tramos. Habrá unos 4.800 metros de nuevos carriles.