Alcañiz recupera el próximo domingo el Campeonato Provincial de Arada

Alcañiz recuperará el próximo fin de semana el Campeonato Provincial de Arada que dejó de organizar tras la última edición en 2006. Lo hará de la mano de un grupo de agricultores entusiastas que traerá a la provincia a campeones de España procedentes de León y Guadalajara, en el marco de unas jornadas de convivencia en las que una decena de participantes competirán por hacer surcos perfectos en las modalidades de arado fijo y reversible.

El evento se desarrollará sábado y domingo en una parcela de las Peñas de Alloza –en el kilómetro 237,8 de la carretera N-211 entre Alcañiz y Calanda– en memoria de Ramón Sanz Esteban, el que fuera uno de los motores principales en la organización de los campeonatos de arada alcañizanos, que tenían otra vertiente en las fiestas patronales y que llegaron a tener rango nacional.

Desde que Sanz falleció no se ha vuelto a hacer, pero ahora su hijo Sergio y Ricardo Alquézar, principal organizador y vocal de la asociación de agricultores alcañizana Agrigal, tiran otra vez del tractor para hacerlo posible.

“He puesto todo de mi parte en que esto funcione, tengo una ilusión tremenda y mucha gente me está apoyado desde fuera”, dice este agricultor de 39 años de Valmuel, orgulloso de participar por primera vez en un campeonato de estas características junto a su padre y a su hermano.

Alquézar explicó que esperan una decena de participantes, principalmente del territorio –Alcañiz, Torrecilla de Alcañiz, Mas de las Matas, Valmuel–, pero también de León y Guadalajara, con figuras como David Rodríguez y Ángel Luis Moreno, que han sido campeones de España.

Precisamente, el Provincial de Arada otorgará dos plazas para el Campeonato de España, por lo que se espera también la presencia de agricultores catalanes.

“El sector de la agricultura está como está, pero por lo menos nos divertiremos y pasaremos unos días muy bonitos haciendo amistad. A pesar de que es una competición, nos ayudamos entre nosotros para mejorar”, subrayó el organizador, que estuvo el año pasado en León en representación de la provincia de Teruel y quedó segundo.

Una tarea de precisión

La competición de arada busca la precisión por encima de la productividad. “Es algo muy diferente y se miran muchísimas cosas, como que estén todas las hierbas bien enterradas, los surcos bien rectos, las profundidades adecuadas, el apareado –que no haya un surco más ancho que otro–, no rebasar las entradas y las salidas, que no se vean rodadas, corona, aspecto general de la parcela, y surcos de apertura y cierre”, detalló Alquézar.

Los participantes en la modalidad de arado fijo tendrán a su disposición una parcela de 20x100 metros, mientras que en reversible la superficie se limitará a 15x20. En la primera hay que arar en círculos, mientras que en la segunda hay que formar una espiga. No se recomiendan arados de más de dos vertederas.

El sorteo de las parcelas tendrá lugar el sábado por la tarde y durante todo el día los participantes tendrán la oportunidad de practicar. La competición propiamente dicha comenzará a las 9 de la mañana del domingo con el surco inicial. Después habrá un almuerzo y de 10 a 13 horas continuará al competición. También habrá aperitivo y comida para todos los que se apunten en el teléfono 629 743 620 o en el correo asociacionagrigal@gmail.com.

La parcela es del Gobierno de Aragón y colaboran la Comarca del Bajo Aragón, el Ayuntamiento de Alcañiz y la Diputación de Teruel. El alcalde, Ignacio Urquizu, deseó que el evento pueda servir para revitalizar unas competiciones en las que los alcañizanos destacaban “a nivel nacional y europeo”.

El regidor, que reconoció que el provincial a punto estuvo de recuperarse para las últimas fiestas, destacó que la agricultura emplea a 300 personas en Alcañiz, y deseó que eventos como este pueden servir como germen para la refundación de Agrigal.