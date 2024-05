Alcañiz sigue adelante con la reforma del parque de la avenida y licita las obras

El proyecto de remodelación del parque de la avenida Aragón de Alcañiz sigue adelante y el Ayuntamiento ya ha hecho pública su licitación, después del periodo de exposición pública. En juego está una subvención de fondos europeos Next Generation de 523.000 euros (se ha ampliado la partida inicial, que era de 480.000) concedida al Ayuntamiento para la remodelación de este equipamiento.

El equipo de gobierno PP-PAR-Vox ha decidido seguir adelante con la obra para no perder esos fondos, a pesar de que el proyecto de remodelación cuenta con la oposición de algunos ciudadanos, que han promovido en las últimas semanas una recogida de firmas para intentar paralizar la reforma. También se ha opuesto a ella, para sorpresa de muchos, el principal grupo municipal de la oposición, el PSOE, que precisamente fue el que, estando en el equipo de gobierno, promovió el proyecto de mejora y consiguió durante su mandato la subvención europea. Al PSOE se le ha sumado esta misma semana el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, también disconforme con el proyecto, según ha hecho público en un comunicado, aunque esta opinión no es compartida por el grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Alcañiz. Su concejal-portavoz, Joaquín Egea, considera “una irresponsabilidad que se abogue por dejar perder los fondos europeos concedidos, que son una subvención que servirá para mejorar una infraestructura municipal, independientemente del cariño que alguna gente le tenga a un parque de tráfico”.

El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan, y el equipo de arquitectos que han redactado el proyecto se reunieron con dos ciudadanas que han liderado la oposición a la reforma. “Una de ellas ha comprendido los motivos por los que llevamos adelante la reforma y la otra no tanto, pero el parque va a reformarse y la obra sigue para adelante; ha de estar ejecutada antes del 31 de diciembre si no queremos perder esa importante aportación de fondos Next Generation”, defendió el regidor.

Actualmente, los servicios técnicos del Ayuntamiento están “cotejando” las más de 3.000 firmas que se han entregado por registro municipal, reconoció Estevan. Se están analizando al detalle algunas deficiencias detectadas en estos pliegos, entre ellas “DNIs falsos, firmantes con nombres y apellidos ininteligibles, personas que han firmado con números de teléfono,...” enumeró el primer edil, que estima que cerca de la mitad de las firmas podrían tener algún tipo de irregularidad, por lo que no serían válidas.

Aún así, sean 1.500 o 3.000, el equipo de gobierno va a ejecutar la reforma en los próximos meses. La obra salió a licitación por un importe de 809.860 euros (impuestos no incluidos) con un plazo de ejecución estimado de 8 meses. Si las obras empiezan este verano, el consistorio confía en justificar antes de final de año la cifra de subvención concedida.

En cualquier caso, a la vista de que la obra ha generado debate entre una parte de la opinión pública, el proyecto se dará a conocer y detallará en un Consejo de Ciudad convocado para el próximo 28 de mayo.

Por otra parte, aunque la decisión del Ayuntamiento es firme, en el proyecto se introducirá alguna modificación, como la incorporación de unos baños públicos al parque. En este sentido, que el nuevo proyecto de reforma contemplara la destrucción de los servicios públicos actuales había sido uno de los motivos por los que se había criticado la reforma y era uno de los argumentos de quienes protestaban por las futuras obras. Al respecto, el alcalde señaló que “el proyecto será tal y como está concebido, pero se incorporarán unos baños portátiles, similares a los que hay en algunas ciudades y que cumplirán con todas las condiciones higiénico sanitarias”, enfatizó.

En cuanto al parque de tráfico, consideró que “no es compatible con un parque infantil de estas características”. Estevan enfatizó que el asfalto que tiene el parque actual será sustituido por una zona verde, un espacio de esparcimiento para niños, y no es posible adecuar zonas para que niños pequeños jueguen con un parque de tráfico por el que pasan bicicletas o patinetes de niños más mayores”. Por otra parte, recordó que “desde el Castillo hasta el río Guadalope no hay en Alcañiz ningún espacio verde de considerables condiciones y éste lo será, abogamos por quitar hormigón y convertir esta zona en un espacio apto para niños, para ancianos, para invidentes, jóvenes y para toda la ciudadanía en general”.

En cuanto a la iluminación, el alcalde alcañizano subrayó que el equipamiento tendrá también cámaras de seguridad. Respecto a quienes recuerdan los actos vandálicos que ha sufrido el parque de tráfico durante décadas y auguran acciones similares en la nueva instalación en cuanto se abra, el alcalde señaló que “si pensáramos que todo lo que hacemos se va a destrozar, no haríamos nada”.

Suelos más confortables para separar zonas infantiles

El parque de la avenida Aragón prácticamente no se ha reformado desde su construcción en 1976. El proyecto de reforma propone su transformación integral, sustituyendo el suelo de hormigón actual por otro más blando y natural, de terrizo compactado, de corteza de pino y caucho reciclado en las zonas infantiles. De esta manera, los distintos suelos previstos servirán como delimitación de las zonas de juego previstas. El proyecto incorpora como gran novedad al menos dos fuentes de agua natural y potable y la creación de una zona canina con doble entrada y dotada de una fuente especial para los perros y un dispensador de bolsas. Otro de los aspectos a destacar del nuevo equipamiento será la accesibilidad. No en vano, gran parte de los juegos infantiles se hacen accesibles y reducen sus pendientes hasta un máximo del 6%. Junto a lo anterior, el parque se concibe como un verdadero espacio verde en el que se plantarán arbustos y árboles que otorgarán sombra y también un aspecto más llamativo y colorido, especialmente durante la primavera con la salida de las flores. Actualmente, las especies plantadas (son muy pocas) se encuentran en muy mal estado.