Alcorisa Muestra se asienta tras el Pilar y brinda con los Vinos del Bajo Aragón

Por

Con buena presencia de público y 35 expositores arrancó este viernes la cuarta edición de Alcorisa Muestra: Feria Comercial, de Servicios y, desde este año, de los Vinos del Bajo Aragón. Igual que ocurre con la miel, el aceite y el chocolate, la cata programada con los productos de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) vinícola turolense ha agotado plazas.



La muestra, ya consolidada en el calendario de ferias de Aragón el primer fin de semana tras las fiestas del Pilar de Zaragoza, regresa tras dos años de parón por la pandemia con suculentas novedades, como la inclusión del vino bajoaragonés como uno de los principales reclamos. Tal es la fuerza con la que han entrado los bodegueros que el vino ha pasado a formar parte del propio nombre de la feria. La organización agradeció esta colaboración entregando un diploma a Bodegas Crial, Ignacio Guallart y los anfitriones Dominio Maestrazgo, las tres bodegas representadas este primer año.



El pabellón polideportivo de Alcorisa acoge la exposición comercial hasta el domingo, con el Ayuntamiento como organizador principal del evento y el apoyo de la Asociación Empresarial de la localidad y de la Diputación Provincial de Teruel.



Los visitantes podrán disfrutar de los 35 expositores que muestran todo tipo de productos y servicios como alimentación elaborada artesanalmente, calzado, cerámica, cosmética natural, artículos de regalo, moda y complementos, decoración, serigrafía o plantas. La mayor parte, en torno al 70%, son de la propia comarca y aledañas. Entre los asistentes también hay una nutrida representación de establecimientos de la localidad, que además colaboran con actos y talleres. Catas y actos para todos

Paralelamente al desarrollo de la feria se ha diseñado un amplio programa de actividades para un público muy variado, que incluyen degustación de jamón al corte, vermú y catas de aceite de oliva, chocolates de Comercio Justo, vinos y mieles. También hay un showcooking con la Asociación de Cocineros de Aragón.



No faltarán diversos talleres de origami o para crear un bouquet de flores, así como cuentacuentos y atracciones de feria para los más pequeños. Del mismo modo, para amenizar las jornadas comerciales se desarrollarán varias actuaciones musicales de artistas locales, una pequeña exhibición de jota y sorteos entre las compras realizadas en los múltiples puestos.



Este año, Alcorisa Muestra tiene a la Comarca del Matarraña como invitada, que participa con una exposición dedicada a su festividad de Sant Antoni.



El recinto ferial de Alcorisa permanecerá abierto el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 horas, por la mañana, y de 16.30 a 21.00 horas, por la tarde. La entrada es gratuita. Jotas para empezar

La inauguración corrió a cargo del Grupo de Jota de Alcorisa, que este año cumple su 40 aniversario. Contar con ellos supuso, además, una muestra más de apoyo a la candidatura presentada para la declaración de la Jota como Patrimonio Inmaterial de la Unesco.



El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, destacó que “ferias como esta consiguen que tanto los turolenses como los visitantes de otras provincias se acerquen y conozcan mejor nuestro producto”.



Rando señaló que para la DPT no solo es “esencial apoyar las ferias” sino también “trabajar desde la institución en la promoción de los productos estrella de la provincia de Teruel como se hace, por ejemplo, a través del programa Elige Teruel con la Cámara de Comercio”.



“Si apoyamos a las empresas turolenses estaremos fortaleciendo el tejido empresarial de la provincia ayudando a fijar población y a hacer del territorio un destino cada vez más atractivo para visitarlo y quedarse a vivir”, concluyó el presidente de la DPT.



El alcalde, Miguel Iranzo, se mostró feliz de recuperar Alcorisa Muestra. Tras dos años de interrupción, vuelve y eso denota que “está consolidada, es una feria que tiene su fecha en el calendario, el siguiente fin de semana del Pilar. Solo hay que estar aquí para mostrarse satisfecho de lo que vemos y con el deseo de que estos expositores muestren los productos de Alcorisa” y comarca. “No están todos, me hubiese gustado que hubiera más, pero los que están son bienvenidos. Pero tanto a los que están, como a los que no han querido o no han podido venir, hay que estar agradecidos porque somos quienes formamos ese grupo industrial en el pueblo, los que conseguimos dar trabajo a la gente y los que conseguimos, en definitiva, mantener el pueblo”.



El presidente de los empresarios locales, Daniel Hernández, destacó que los alojamientos de la localidad están “al cien por cien de ocupación”, lo cual ya justifica la feria. “Estos dos años de parón” y las circunstancias actuales de inflación “no son el principal reclamo para que un empresario se lance a participar”, pero “gracias al apoyo del Ayuntamiento, de la DPT y de la Asociación Empresarial” se ha conseguido un buen número de expositores, destacó. Para finalizar, reconoció la colaboración de las casi 40 empresas, a las que deseó “el mayor éxito comercial y de ventas”. Visibilizar el comercio local

La concejala delegada de Comercio, Romina Formento, explicó que la feria “pretende visibilizar el comercio de proximidad, a los productos y comerciantes que tenemos en la zona y que muchas veces no valoramos lo suficiente. Queremos que esto sea un escaparate para todo ese pequeño comercio que tenemos que apoyar desde las instituciones y desde la sociedad civil en general”.



Formento valoró la incorporación a la feria de bodegas de la IGP Vinos del Bajo Aragón, productos “del territorio que tienen un certificado de calidad que tenemos que dar a conocer porque son unos vinos excelentes”.



Por último, mostró su satisfacción porque las catas han agotado participación, y también ha levantado una gran expectación el showcooking con productos del territorio a cargo de “tres cocineros profesionales”. El Comercio Justo no faltará con la cata de mieles ni con los chocolates artesanos de Isabel.