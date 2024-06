Alumnado del aula de Desarrollo de Capacidades del Concepción Gimeno conciencia del peligro de las toallitas

Conseguir cambios cívicos y legislativos que conlleven grandes mejoras para toda la sociedad y para el medio ambiente puede empezar por iniciativas locales como Stop toallitas. Es este un proyecto educativo-ambiental desarrollado en el último trimestre escolar del curso 2023-24 por el alumnado del Aula de Desarrollo de Capacidades (ADC) del CEIP Concepción Gimeno Gil de Alcañiz, bajo tutoría de la docente Paloma Rocafull Vallés. Con ‘Stop toallitas’ se pretende concienciar al resto de escolares y al conjunto de la sociedad alcañizana del grave impacto ambiental y económico generado por las toallitas higiénicas desechables que, dicen, se tiran al WC porque en sus etiquetados figuran como degradables por agua, cuando en realidad no lo son.

Para mostrar el impacto de estos residuos en el entorno, esta semana los escolares del ADC del colegio Concepción Gimeno Gil y su docente organizaron una jornada didáctica para alumnos de 5º y 6º de Primaria del resto de centros educativos alcañizanos. Junto a ellos asistió el concejal delegado de Medio Ambiente y Medio Rural del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Domínguez.

En la actividad, mostraron primero en el aula cómo el papel higiénico se deshacía rápidamente en la misma, mientras que las toallitas desechables permanecían intactas, incluso aquellas que en su etiquetado ‘verde’ y calificación ISO figuran como aptas para ser vertidas al inodoro. Después, alumnos, docentes y concejal bajaron a la ribera del río Guadalope, en las inmediaciones del CEIP Concepción Gimeno Gil, donde visitaron un ‘punto negro’ en el que la rotura de una canalización de aguas residuales había provocado una gran acumulación de toallitas cerca del cauce fluvial.

“Estos últimos años, cuando bajábamos al río para hacer el recorrido botánico, nos dimos cuenta de que todo esto estaba muy sucio, y advertimos también que había muchísimas toallitas, y mucho residuo que se generaba de algo que, cuando llovía, rebosaba, porque la evacuación de pluviales no debía funcionar bien”, explicó Rocafull, quien dijo que esta evidencia de degradación ha motivado que hayan iniciado “estos chicos y chicas, desde el Aula de Desarrollo de Capacidades, con alumnos de quinto y sexto de Primaria, un proyecto que se titula Stop Toallitas”.



Alumnado del Aula de Desarrollo de Capacidades del colegio Concepción Gimeno Gil de Alcañiz con su profesora

Tanto el resto de colegios como el edil de Medio Ambiente aplaudieron el proyecto, al tiempo que mostraron su preocupación por el impacto de las toallitas en zonas verdes que se deben cuidar y preservar. Domínguez aseguró que ‘Stop Toallitas’ “es una propuesta muy pensada e ideada” y que “yo mismo la hubiera hecho mía mañana, porque hay un grave problema con las toallitas por el residuo que dejan. Me han estado explicando todos los niños lo que cuesta en dinero, las averías que está habiendo, las empresas que se dedican a ello y el tiempo que se dedican a este trabajo. Me han enseñado una prueba donde se diluye el papel y cómo no se diluye la toallita, una toallita que tiene calificación ISO, y luego, por supuesto, hemos venido aquí al río a ver en un colector cómo queda todo después del vertido de las toallitas”.

El edil recogió el ‘guante’ del proyecto y explicó a alumnado y docentes que “lo voy a presentar en comisión a ver qué les parece al resto de grupos y me gustaría que pudiéramos conseguir una declaración institucional del consistorio porque, tenemos un pueblo precioso y si la gente viera cómo están de toallitas determinados colectores que van al río se darían cuenta de que hay que tomar medidas”.

Esta declaración institucional propuesta por Domínguez versaría en torno a lo propuesto por ‘Stop Toallitas’ e iría en la línea de dirigirse a las administraciones autonómica y estatal, para que contemplaran cambiar la legislación ambiental que permite arrojar al WC las toallitas que así lo indican en su etiquetado ‘verde’ y en sus calificaciones ISO. “Se evitarían grandes costes económicos y ambientales si estos residuos fueran todos al contenedor gris o su equivalente, esto es, al de ‘resto’, donde se arrojan todos los residuos que no se pueden verter en los otros contenedores y que no se reciclan, no se pueden utilizar para hacer compost y no contienen residuos tóxicos, características que cumplen las toallitas higiénicas falsamente degradables”, enfatizó.



Los estudiantes, en el río, junto a algunos docentes

Desde 1957

Los propios niños y niñas que han ideado y realizado ‘Stop Toallitas’ explicaron durante la presentación, de memoria y mostrando gran concienciación, el problema y los números de estos residuos. Una de ellas decía: “las toallitas se inventaron en 1957, son uno de los residuos más dañinos que ha creado la industria. Sus usos se han multiplicado en un 50%. Para demostrarlo, hemos hablado con una empresa que desatasca cañerías, nos han dicho que hace 4 años no tenían casi trabajo, y ahora con las toallitas su trabajo ha aumentado mucho. Nos han dicho que desatascar una casa cuesta 300 euros, una comunidad 600, y de cada casa sacan aproximadamente 3 cubos negros de obra llenos”, explicaron.

Otro estudiante relató que “debemos diferenciar las que se pueden tirar al wáter y las que no, aunque el problema medioambiental es enorme. Hay dos tipos de toallitas, las que llevan el logo verde y las que llevan el logo rojo. Las que llevan el logo verde son las que se pueden tirar al baño, pero no es real, no se pueden tirar, porque generan microplásticos y pueden generar alergias. Y también están las del logo rojo que dicen que no se pueden tirar al baño y se deben de tirar al contenedor gris, igual que las verdes, y que tardan 100 años en desintegrarse. Aunque lleven el logo verde, las toallitas no se desintegran fácilmente, aunque haya un código que significa que sí, que se pueden tirar, no es real, demostrado por la OCU”, detallaron.

Consecuencias

Sobre los costes, una niña detalló que “las toallitas suponen un gran coste de mantenimiento, 200 millones al año porque se deben de desatascar de las tuberías, de las playas, de los ríos... Un español gasta entre 10 y 15 kilos de toallitas al año, y en 2023 se encontraron 36.000 toneladas de toallitas, 6.000 más que en 2022”.

Explicaba también otro alumno que “hemos hablado con la depuradora de Alcañiz y nos han dicho que algunos años han tenido que poner una rejilla automática para separar las toallitas del agua. En nuestro entorno vemos, por ejemplo aquí en el río, que hay muchas toallitas, ya que cuando llueve, hay alguna tubería que esta rota, entonces esto rebosa, mucha toallita se queda ahí atrancada y no puede bajar, no se deshace”. Sobre esta presentación indicaba otro alumno: “nuestra propuesta es concienciar a los centros educativos mediante una presentación que hemos hecho entre los alumnos de capacidades de quinto y sexto, y también se lo hemos explicado hoy al Ayuntamiento, al que queremos concienciar para que ponga unas redes en los puntos negros del río, no sólo en el puente amarillo, que es donde hemos ido nosotros, sino también en muchos otros sitios”.

Competencias

Las bolsas-red en colectores de aguas residuales son una posible solución para evitar vertidos puntuales de toallitas al río, pero chocan con el tema competencial. Según el regidor de Medio Ambiente, al tratarse de una zona de ribera, “concierne a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en el colector podemos poner la red, pero hay que pedir permiso a la a la CHE para que nos deje poner esas bolsas que van del colector al río y que recogen las toallitas y sacan el agua. Al final nosotros podemos tener la buena idea de poner las bolsas, pero si Confederación no te deja, por el motivo que sea, que se podría argumentar que molesta a animales, que la fauna silvestre del río se puede ver afectada, que los patos, en la nidificación, se asustan con esas redes... Puede haber motivos que a mí se me escapan, pero la idea, sí, sería poner esas redes”.

El responsable de Medio Ambiente valoró el trabajo desempeñado por el alumnado del ADC. “Todos sabemos que las toallitas no hacen bien ninguno, pero también sabemos cómo las usamos y eliminamos en una sociedad de consumo y de higiene al máximo’. Con todo, señaló que una declaración institucional del Ayuntamiento dirigida al Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y a la propia CHE, iría destinada a solicitar a todas estas administraciones que revisen la normativa y realicen lo que sea necesario para saber por qué en los colectores de los ríos se quedan tantísimas toallitas, y para evitarlo en lo sucesivo”.